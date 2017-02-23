Диего Коста самые подлые действия футболиста .

В этой записи я расскажу о самых подлых действиях футболиста Диего Косты

Дерби «Челси» и «Арсенала» дало очередной повод для ненавистников Диего Костыпоговорить о том, что форварда надо поместить в зоопарк, психушку ну или как минимум дисквалифицировать матчей на 10-12. Поклонники синих возражают, что нападающему и самому достаётся, а его агрессия – в лучших традициях английского футбола. За бешеный напор Косту действительно можно сравнить с героями АПЛ прошлых лет, но всё же провокации исподтишка, апеллирование к судьям по их итогам и другие грязные приёмы едва ли можно считать «лучшими традициями английского чемпионата». Даже Луис Суаресобычно действовал открыто – если грубил и кусался, то сразу получал за это заслуженные карточки. Коста же использует другие методы, и его провокации гораздо реже заканчиваются фиксацией фола.



За четыре сезона в небольших испанских и португальских клубах, которые Диего Коста играл преимущественно во вторых дивизионах, он твёрдо усвоил две вещи. Первая – возвращаться на этот уровень он не хочет никогда, поэтому должен сделать карьеру, сражаться за титулы и трофеи, а не рубиться непонятно за что с непонятно кем в середине таблицы Сегунды. Вторая – для этих целей все средства хороши. В отличие от большинства тех, с кем и против кого сейчас играет форвард, он прошёл суровую школу второго дивизиона, где нет десятков камер и сотен миллионов зрителей. А значит, и фэйр-плей – просто красивое словечко для слабаков.



«Все ненавидят меня? Мне всё равно!» — такова логика нападающего. Цель оправдывает средства, главное – результат: голы и победы. В этом плане Диего Коста оказался идеальным форвардом для Жозе Моуринью, который всю жизнь придерживается тех же принципов. А на любовь и уважение тренеров, игроков и болельщиков других команд он не претендует. Чего ещё ждать от парня, отказавшегося от сборной родной Бразилии ради выступления за Испанию, легко меняющего города и клубы, не гнушающегося ничем на футбольном поле? Арсенал форварда – по меньшей мере пять грязных приёмов, которые он регулярно применяет на поле.



Тычки, бодания, отмашки



Самый популярный способ провокации со стороны Диего Косты – это всевозможные тычки исподтишка. Подойти и открыто боднуть или ударить соперника не для него, ведь испанский бразилец отлично знает, что за это его ждёт красная карточка. Зато незаметно, стоя спиной, затылком ткнуть в лицо сопернику, подойти лоб в лоб и начать на него орать, просто размахивать руками перед носом у оппонента – это всё Коста практикует практически в каждом матче. Памятный эпизод – стычка с защитником «Севильи» Фасио, которому Диего тыкал перчаткой в рот и заслуженно получил под дых. Также скрыто, так что провокация не сработала. Бодался Коста с Сиссоко из «Леванте», с Пепе – практически в каждом матче, уже в Англии – со Шкртелом, в Лиге чемпионов – с Давидом Луисом. К грязным штучкам защитники поопытнее уже привыкли, а вот в субботнем дерби Габриэл сгоряча попал под раздачу. С точки зрения морали порыв защитника был благороден – он вступился за одноклубника Косельни. Тому за минуту досталось от Косты трижды – сначала он рукой «прощупал» ему лицо, затем просто махнул ладонью по голове, ну и для верности, вставая в штрафной, толкнул Лорана, сбив его с ног. Майк Дин то ли проглядел все эти приёмчики Косты, то ли посчитал, что всё-таки на удаление они не тянут и их можно было бы счесть случайностью, если бы речь шла не о Диего. Габриэл же прибежал защищать сохранявшего ледяное спокойствие Косельни и сначала отмахнулся от Косты, а затем слегка оттолкнул его, упершись спиной. Это было уже после полученных обоими участниками стычки «горчичников», и Дин, подумав, удалил Габриэла. Арсен Венгер уверен, что красной заслуживал в первую очередь сам Коста, да не одной. Известный рефери Грэм Полл согласен с ним, призывая ФА начать наказывать форварда «Челси» за провокации, оставшиеся незаметными для судей.

Плевки и сморкания



Тычки и бодания – ещё не самое неприятное, с чем сталкиваются защитники, опекающие Косту. Когда Диего заведётся – может использовать соперника в качестве носового платка или даже слюнявчика. Самый известный случай – дерби с «Реалом», где форвард «Атлетико» жёстко издевался над самим Серхио Рамосом. Открыто плюнуть в защитника он не рискнул, поэтому в своём стиле действовал исподтишка. Сначала высморкался в свою перчатку и стряхнул сопли на футболку Рамосу. Затем аналогичным образом «осчастливил» защитника своей слюной. Так что перчатки бразильцу нужны вовсе не потому, что он такой теплолюбивый.

Симуляции



В принципе симуляция – хлеб насущный для большинства форвардов. Тем более когда тебя регулярно бьют по ногам — имеешь право иногда и проявить актёрский талант. Вот только таланта этого у Косты нет, зато есть ухудшающаяся с каждым годом репутация, в том числе среди судей. Арбитры провокаторов тоже не любят, потому что, поддавшись на уловку, легко в итоге оказаться виноватым – удалил не того, назначил несправедливый пенальти. Косте что – порадовался своему вкладу в победу и пошёл дальше. А вот рефери могут отстранить за ошибки. В чужой штрафной Коста действует так: до последнего борется с максимальной агрессией и не валится от первого дуновения ветра. Но если уж видит, что шансов извлечь что-то из эпизода по-честному нет, валится как подкошенный. И обязательно налетает со страшным лицом на соперников и судей. Впрочем, такого рода симуляции особого порицания не заслуживают. Иное дело – отвратительное поведение после своих же провокаций. Классический случай – с защитником «Севильи» Кала. Диего Коста сначала налетел на него всем весом и сбил с ног, потом пошёл разбираться, уткнувшись лбом в лоб, и рухнул как убитый, корчась в муках и держась за лицо. Хотя и с трибун было очевидно: Кала даже не сделал движения навстречу, не говоря уж о бодании, в котором специалист как раз Коста. Хорошо, что в тот раз судья оказался внимательным и на симуляцию не поддался.

Грубость



Иногда Диего Коста срывается и на откровенную грубость, когда его фолы невозможно не заметить. Впрочем, Майклу Оливеру в прошлом году это удалось: в полуфинальном матче Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем» от его внимания укрылось то, как форвард наступил бутсой на голеностоп Эмре Джану. Впрочем, это один из тех случаев, когда наказание всё же нашло «героя» — после изучения видеозаписи Косте выписали дисквалификацию на три матча. Сам Диего заверил, что это случайность. Разумеется, с учётом его послужного списка ему не поверили. Ещё один памятный случай – в Лиге чемпионов против Тьяго Силвы. Тогда форвард проиграл защитнику борьбу и сразу же прыгнул ему в ноги – отделался жёлтой, оттолкнул прибежавшего Давида Луиса, подставив и того под «горчичник». В общем, извлёк максимум из эпизода, который мог завершиться и удалением.

Ругательства



Самая мелкая из пакостей Диего Косты на поле – его постоянные перебранки с соперниками и периодически с судьями. К арбитрам он предпочитает идти с пряником, делая брови «домиком» и указывая на «плохишей», обидевших его. Справедливости ради – фолы на самом нападающем действительно тоже регулярно оказываются не замеченными рефери. К соперникам же Диего Коста грозно движется с кнутом. Любимый приём: отпихнуть рукой и для убедительности обматерить. Во время выступлений в Испании местные телевизионщики даже делали подборку красноречивых речей Косты, которые можно было легко прочитать по губам. Английские ругательства он тоже освоил довольно быстро. Но в АПЛ есть и те, с кем можно поругаться и по-португальски – тот же Габриэл не сдержался и ответил тирадой на тираду, что не укрылось от внимания арбитра, следившего за поведением парочки после первой стычки. За мат сам по себе Косте тем более ничего не грозит, но на репутации это тоже сказывается и может рано или поздно стать отягчающим обстоятельством – как стало для его жертвы Габриэла вчера.