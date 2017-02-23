Чего ждать от «Динамо Москва» в следующем сезоне

«Динамо» подпишет Кирилла Панченко, что навело меня мысли о ближайшем будущем московского клуба.

«Динамо» из Москвы провалил сезон 2015/2016 и теперь выступает в ФНЛ. Сейчас клуб лидер таблицы, и с огромной вероятностью его ожидает возвращение в РФПЛ. Как же будет выглядеть московская команда на фоне «ЦСКА», «Спартака», «Зенита», «Краснодара», «Ростова» или того же «Локомотива»? Смогут ли бело-голубые показать хороший футбол для уровня России?

Сейчас главной звездой «Динамо» является Кирилл Панченко, забивший в 20 матчах текущего сезона 15 мячей, отдав при этом 1 голевую передачу. Явно во главе с таким талантом москвичи будут строить через него большинство атак. Тут действительно уже многое будет зависеть от самого Панченко. Фактически этот форвард должен стать «новым Кокориным» для бело-голубых.

У «Динамо» в финансовом плане дела идут также неплохо. Клуб справился с долгами, что должно способствовать успеху и развитию команды. Теперь руководство может позаботится об улучшении состава команды, но что ещё лучше обратить внимание на спортивную школу. Лучше воспитать своих звёзд, а потом лучшим вариантом будет отдать их играть в Европу, а дальше уже всё зависит от самих футболистов. Главное не оставлять их здесь, так как с футболом у нас дела не идут, а молодые русские в Западной Европе – это новая надежда.

В розыгрыше Кубка России этого года «Динамо» уже не принимает участия, но смогло разгромить «Ростов» со счётом 4:0. Кто знает, может ростовчане просто не делали кубок страны одной из целей сезона. Всё таки «Ростов» ожидали «Атлетико» и «Бавария». Но то, что «Динамо» всё ещё может играть достойно с клубами РФПЛ, команда показала в том матче. К тому же можно вспомнить не одну историю, когда клуб покидал премьер лигу, а потом возвращался, показывая классную игру. Думаю, «Динамо» может стать подобным случаем.

Вот так я вижу будущее «Динамо». А как вы думаете? Бело-голубых ожидает провал, взлёт или средние результаты? Желаю всем удачи и поздравляю с 23 февраля всех мужчин!