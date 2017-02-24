Веллитон, Эменике и еще четыре форварда из РФПЛ, которые играют в Турции

В каждом третьем клубе турецкой Суперлиги есть нападающий с русским прошлым. Блог Vanity Fair рассказывает о тех, по кому до сих пор ностальгируют фанаты из России.

Вагнер Лав (Бразилия)

Возраст: 32 года

Клуб в России: ЦСКА (2004-2012, 2013)

Клуб в Турции: «Аланьяспор»

Статистика в текущем сезоне: 18 матчей/ 9 голов, 1 ассист

Бразилец перебрался из ЦСКА в Китай раньше, чем это стало мэйнстримом. Казалось, что как футболист он на этом закончится, но Вагнер через два сезона вернулся в Бразилию, выдал мощный сезон в «Коринтиансе» и ушел в молодежный «Монако». Играл там форвард эпизодически, но помог Жардиму сколотить из юнцов команду, которая сейчас удивляет весь мир. В этом сезоне места в составе монегасков для бразильца не было, и он перебрался в уютную Турцию. «Аланьяспор» балансирует на грани вылета, но Вагнер исправно забивает и там.

Самюэль Это'О (Камерун)

Возраст: 35 лет

Клуб в России: «Анжи» (2011-2014)

Клуб в Турции: «Антальяспор»

Статистика в текущем сезоне: 18 матчей/ 9 голов, 3 ассиста

После смены курса в Махачкале Это'О бодро ворвался в АПЛ, отыграв пару лет на хорошем уровне. Возвращение в Серию А не задалось – в скромной «Сампдории» камерунец не имел твердого места в составе и выглядел блекло. Поняв, что лучшие годы позади, Самюэль махнул в Турцию. В первом же сезоне Это'О наколотил два десятка мячей, уступив в гонке бомбардиров только Марио Гомесу. Немец вернулся в Бундеслигу, где киснет с «Вольфсбургом», а Это'О тащит свой «Антальяспор» в еврокубки. Пока команда держится в пятерке, хотя сам камерунец несколько сбавил обороты, попутно упустив шанс разделить с партнерами по сборной триумф на Кубке Африки.

Веллитон (Бразилия)

Возраст: 30 лет

Клуб в России: «Спартак» (2007-2013)

Клуб в Турции: «Кайсериспор»

Статистика в текущем сезоне: 19 матчей/ 8 голов, 1 ассист

У бразильца могла быть шикарная карьера. Две «золотых бутсы» РФПЛ к 26 и разговоры о натурализации. Однако Веллитон наелся футболом и «Спартаком», о чем, не исключено, жалеет. Устав нянчиться с форвардом, москвичи отправляли его домой и в «Сельту», но тот нигде не вышел на прежний уровень. Вернуться в игру получилось в Турции. В первый же сезон «Мерсин Иманюрду» взлетел на седьмое место, а Веллитон забил 10 мячей. На следующий год команда с треском вылетела. Опускаться во вторую лигу бразилец не захотел и перебрался в «Кайсериспор». Там пока тоже приходится бороться за выживание.

Эммануэль Эменике (Нигерия)

Возраст: 30 лет

Клуб в России: «Спартак» (2011-2014)

Клуб в Турции: «Фенербахче»

Статистика в текущем сезоне: 10 матчей/ 3 гола, 3 ассиста

Эменике европейскую карьеру изначально начинал в Турции. Втащив скромный «Карабюкспор» в элиту и ударно отыграв на новом уровне, он перешел в «Фенербахче» еще в 2011. И тут в Турции разгорелся скандал с договорными матчами. «Фенеру» светил перевод в первую лигу, поэтому Эменике от греха подальше махнул в Россию. В «Спартаке» мощный нигериец быстро стал своим и регулярно забивал. Однако турки не забыли о форварде и три года спустя заполучили-таки Эммануэля. Тот выдал ударный сезон, но сник во втором. Потом были аренды в ОАЭ и «Вест Хэм», а сейчас нигериец вновь борется за место в составе «Фенербахче».

Даме Н'Дойе (Сенегал)

Возраст: 32 года

Клуб в России: «Локомотив» (2012-2015)

Клуб в Турции: «Трабзонспор»

Статистика в текущем сезоне: 16 матчей/ 1 гол, 2 ассиста

Сенегалец привлек селекцию «Локомотива» сумасшедшей результативностью в чемпионате Дании. В России Даме тоже не потерялся. За три года РФПЛ наскучила бомбардиру, и он рискнул рвануть в АПЛ зимой. Вытащить «Халл Сити» из зоны вылета Н'Дойе не смог, хотя несколько мячей забил. Чемпионшип Даме был неинтересен, поэтому он перебрался в Турцию. Там у форварда почему-то не пошло. «Трабзонспор» с удовольствием отправил Даме в аренду в «Сандерленд». «Черные коты» в очередной раз спаслись, хотя заслуга экс-«железнодорожника» в этом минимальна. Н'Дойе вернулся в Трабзон, где по-прежнему не впечатляет.

Евгений Селезнев (Украина)

Возраст: 31 год

Клуб в России: «Кубань» (2016)

Клуб в Турции: «Карабюкспор»

Статистика в текущем сезоне: 5 матчей/ 2 гола

Форвард, доходивший с «Днепром» до финала Лиги Европы, перебрался в «Кубань», когда на Украине стало совсем туго с деньгами. Однако в Краснодаре ситуация оказалась не лучше. Уходил Селезнев со скандалом, который разрешился уже после Евро-2016 мировым соглашением. На чемпионат Селезнев, порвавший с «Кубанью» в мае, все же поехал, хотя славы Украина там не снискала. После турнира форвард вернулся в родной «Шахтер», но не нашел языка с новым тренером «горняков» Паулу Фонсекой. В декабре игрок договорился о расторжении контракта и уехал в «Карабюкспор», за который уже успел пару раз отличиться.

До недавних пор в Турции выступали экс-армеец Томаш Нецид и экс-зенитовец Рамиль Шейдаев, Однако зимой оба перебрались в более скромные чемпионаты. Чех, потерявший место в стартовом составе «Бурсаспора», перешел в польскую «Легию». Шейдаев, сменивший гражданство на азербайджанское, так и не смог пробиться в состав «Трабзонспора». Форвардом интересовался «Арсенал» (тульский, конечно), но Шейдаев предпочел лидера чемпионата Словакии «Жилину».