Продается идея!

Пустите пофантазировать. Я понимаю, что мое предложение не столь глобально и, возможно, не так уж и коммерчески привлекательно, как, к счастью, забытый «Объединенный чемпионат». Главное, что оно не настолько абсурдно и утопично.

Понимаю, что сначала будет сложно, но я трудностей не боюсь. Известно, что все прогрессивное и передовое всегда с трудом пробивает себе дорогу в светлое будущее. Не для себя стараюсь, для потомков и родной федерации.

Обязуюсь возложить на себя тяжкое бремя организационной рутины. Меня не пугает черновая работа по привлечению спонсоров, рекламодателей, финансовой поддержки заинтересованных таинственных лиц, и даже перераспределением возможных доходов меня тоже не испугать.

Накоплен достаточный опыт в проведении культурно-массовых мероприятий, у меня горячее сердце и множество креативных идей.

Ни для кого не секрет, что уважаемые сотрудники РФС сбились с ног в поисках дополнительных статей дохода. С приходом к рулевому колесу Виталия Мутко в кулуарах шушукались, что самая вредная мышь в сейфе федерации наконец-то смотала удавочку и съехала.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев в преддверии 2016 года рассказал, что доходы составят 3 млрд рублей, а расходы – 3,5 млрд. «Сейчас долги РФС около 500 млн рублей. В следующем году планируем выйти в ноль по долгам». А уже в текущем 2017 году федерация с гордостью опубликовала статьи дохода и расхода с ожидаемыми значениями. Нам обещают, что сумма доходов составит 3,263 миллиарда рублей. Больше всего доходов ожидается от маркетинговой деятельности – 1,4225 миллиарда рублей.

Сумма расходов составит 2,9666 миллиарда рублей. Почти половина трат – расходы на сборные команды (1,3306 миллиарда рублей).

Таким образом, по 2017 году ожидается профицит в размере 296,4 миллиона рублей. Ну, ведь приятно, что благосостояние Российского футбольного союза неуклонно растет благодаря активному привлечению спонсоров. Всем уже известно, что, наконец–то грядут послабления в отношении пивоваренных компаний, а букмекерские конторы уже давно – футбольный аперитив.

Вот все у нас есть. Есть стадионы, команды, футболисты, даже чемпионат, и кубок России, игры сборных команд, юношеские турниры, и турниры наших славных ветеранов. Не хватает главного.

«МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД»

Слышу этот разочарованный, недовольный гул, вижу закатившиеся зрачки и уже читаю характерные для любого перспективного предложения или нововведения опостылевшие мнения.

– Ерунда. Опять «попилят».

Ну, а пока здесь остались исключительно любители футбола, давайте порассуждаем.

По какой такой удивительной причине в баскетболе (как считают староверы, лучшей игре с мячиком) матч всех звезд есть, в хоккее, по аналогии с заморской традицией, тоже, а футбол не нашел для этого праздника ни времени, ни денег и, главное, желания?

Разве не было бы интересно, если бы за основу взяли 33 лучших по итогам сезона футболистов, заодно опросили журналистов, тренеров, болельщиков. Сформировали бы список, по возможности учитывая все пожелания и мнения. Во главу команд назначили бы лучших наших тренеров, и они на главном спортивном канале России провели бы жеребьевку. Пусть Бердыев и Каррера по очереди вытягивают шарики с именами игроков, из стеклянных колб, в соответствии с их футбольных амплуа.

Жеребьевка.Запредельные рейтинги трансляции, реклама, девушки в перьях, присутствуют наши ветераны, Ловчев, Рейнгольд и Карпин.

Шоу ведут Дмитрий Шнякин, Евгений Савин и Мария Орзул. Кремлевский дворец съездов под крышу забит журналистами, артистами, певцами, футбольными специалистами, другими приглашенными знаменитостями и Бузовой.

День «Х» назначен, команды сформированы. Отреставрированный стадион в Лужниках лихо распродает билеты. Ведущие телерадиокомпании мира скупают права на трансляции этого футбольного соревнования. Кассиры и бухгалтеры немеют, не зная математического названия получаемых сумм. Людское море, окрашенное во всевозможные клубные цвета, стекается к чаше стадиона. У памятника Ленину играет военный оркестр.

Ведь как интересно, как волнительно, а если еще представить, сколько радости зрителю доставят индивидуальные конкурсы, то стоит ли сомневаться в успехе мероприятия?

Удары по воротам на силу и точность, дриблинг и конкурс для защитников, лучшие распасовщики метят мячом в муляж условного партнера на приличном расстоянии. Удары с одиннадцатиметровой отметки и из-за штрафной площади. Для пущего смеха и сравнения бесконечной разницы в мастерстве (вне конкурса) к турниру можно привлечь ветеранов.

Ну а потом и сам матч. Мне одному кажется, что при соответствующем подходе, организации из такого мероприятия можно состряпать вполне себе приличное шоу? А если учесть денежную лотерею (выигрыш необязателен), продажу «запрещенного» алкоголя, продажи атрибутики и памятных сувениров, то наверняка, в следующем году финансовые отчеты РФС с точки зрения профицита будут иметь другие, положительные значения. Надеюсь, с учетом оплаты автора этой идеи этот матч вполне может стать прибыльным. А болельщик, я надеюсь, немножко счастливей.