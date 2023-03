История гимна Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов в самом разгаре. Зрители сидят у экранов в ожидании игр главного клубного турнира всей Европы. И вот уже слышится заветная мелодия. Кто-то подпевает, а кто-то просто наслаждается её звучанием. Гимн Лиги Чемпионов на сегодняшний день – это неотъемлемая часть футбола.

Данный гимн появился в 1992 году, когда турнир и был переименован из Кубка европейских чемпионов в Лигу Чемпионов. Впервые он прозвучал в сезоне 1992-1993.

Композитором является англичанин Тони Бриттен. музыкальное сопровождение - Королевский филармонический оркестр, исполняет академический хор церкви под названием »St. Martin's in the Fields» из Лондона.

Гимн содержит 10 строк на 3-х языках: английский, французский и немецкий. Все они являются официальными языками UEFA.

Текст песни я выделил как цитату:

Ce sont les meilleures equipes,

Es sind die aller besten Mannschaften, the main event!

Die Meister, die Besten, les meilleures equipes, the champions!

Les grandes et les meilleures!

Eine grosse stattliche Veranstaltung, the main event!

These are the men,

Sie sind die Besten,

These are the champions!

Die Meister, die Besten, les meilleures equipes, the champions!

Die Meister, die Besten, les meilleures equipes, the champions!