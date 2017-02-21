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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    21 февраля 2017
    Новый крутой тест от «Бомбардира»! Теперь проверьте себя на готовность обслуживать матчи чемпионата России.

    Фото: rfpl.org

    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Рейтинг: 3 Голосов: 20
    Комментарии36
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      Рейтинг: +257

      vikrub 14 августа 2020, 17:00

      Даже для меня, вообще не судьи, РПЛ заштатная лига.

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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 27 октября 2018, 10:50

      КРУТА

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 января 2018, 01:12

      Ещё пара недель усиленной работы над собой , и ты войдёшь в отечественный судейский корпус, данные у тебя очень хорошие.

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      Рейтинг: +833

      Sola 5 ноября 2017, 01:19

      Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.

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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > Sola 14 января 2019, 18:17

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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov 27 сентября 2017, 10:16

      Ещё пара недель усиленной работы над собой , и ты войдёшь в отечественный судейский корпус, данные у тебя очень хорошие.

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 16 сентября 2017, 02:21

      Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге

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      Рейтинг: +21

      L'ONEEE1375 2 августа 2017, 22:35

      Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 19 июля 2017, 08:00

      Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.

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      Рейтинг: +10

      ilush83 18 июня 2017, 02:06

      красную аыдали мне

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2017, 13:31

      Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.

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