Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

Даже для меня, вообще не судьи, РПЛ заштатная лига.
Фото: rfpl.org
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Фото: rfpl.org
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Даже для меня, вообще не судьи, РПЛ заштатная лига.
КРУТА
Ещё пара недель усиленной работы над собой , и ты войдёшь в отечественный судейский корпус, данные у тебя очень хорошие.
Ещё пара недель усиленной работы над собой , и ты войдёшь в отечественный судейский корпус, данные у тебя очень хорошие.
Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге
Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.
Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.
красную аыдали мне
Судейский корпус РФПЛ не примет твоё резюме к рассмотрению, судьи твоего уровня не должны работать в столь заштатной лиге.