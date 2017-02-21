Аспирин для Симеоне, момент истины для Гвардиолы. Превью матчей ЛЧ

На прошлой неделе Лига чемпионов порадовала непредсказуемостью сюжетов. Сегодняшние пары интригуют не меньше. Продолжат ли французы удивлять мир? Возьмет ли «Байер» реванш? Блог «Vanity Fair» – о вечерних матчах ЛЧ.

За «Байером» и «Атлетико» в России следили внимательно. Немцы дважды не смогли одолеть ЦСКА, испанцы дважды натужно обыграли «Ростов». Упрощает ли это их сопоставление? Ничуть. Дисквалификация главного креативщика леверкузенцев Хакана Чалханоглу делает «Байер» непредсказуемым в атаке. В последних матчах команда Шмидта явила миру организованный хаос. Тройка хавбеков постоянно менялась местами, путая соперника. В порядке Чичарито, забивший 4 гола в двух последних турах. Прямо сейчас мексиканец не слабее любого из форвардов «Атлетико». «Байер» нестабилен, и потому опасен. Команда может с треском провалиться, но и победить способна почти любого. На групповом этапе ЛЧ немцы не проиграли ни одной встречи.

Однако все достоинства «аспириновых» меркнут на фоне провалов в обороне. Правда ошибающийся чаще остальных Та скорее всего пропустит матч из-за повреждения, но и дуэт Драгович – Топрак образцом надежности назвать сложно. «Атлетико» умеет наказывать как никто другой. На дистанции принципиальной разницы между своим и чужим полем обе команды не обнаружили, но в плей-офф фактор домашних стен сыграть должен.

У «матрасников» свои сложности. Травма Хуанфрана почти гарантирует Врсалько место справа, что ослабляет атакующий потенциал. Облак восстановился и готов сыграть. Станет ли Симеоне бросать основного вратаря сразу в такое пекло – вопрос. В атаке есть приятная проблема выбора между забивающим в падении через себя Торресом и оформившим хет-трик за 5 минут Гамейро. «Атлетико» боится немецких флангов, поэтому большими силами атаковать станет вряд ли. Проблема «матрасников» в том, что при прежней игре они не получают прежнего результата. Былая надежность в обороне утрачена, а вскрывать чужую периодически не получается. Отсюда обилие потерь очков с аутсайдерами.

Обе команды проваливают внутреннее первенство. «Атлетико» стоит подумать о сохранении места в лигочемпионской четверке, из Кубка Короля «матрасники» тоже выбыли в драматичной схватке с «Барселоной». Однако два проигранных финала не дают забыть о себе. Здорово отстал от зоны ЛЧ «Байер», так что и для немцев текущий розыгрыш – шанс хлопнуть дверью. Наиболее вероятен ремейк противостояния двухлетней давности – закрытый, напряженный и почти безголевой футбол.

Гвардиола в последних матчах пришел к прежней игровой модели с двумя инсайдами – Де Брюйне и Сильвой. Это позволило сбалансировать фланги при атаке, всегда имея пять человек в нападении. Зато ощутимо просел центр. Тягучий в принципе Туре не поспевает за взрывным темпом атак, а вычищать опорную зону в одиночку он уже не готов функционально. Частично эту проблему удалось снять за счет более осторожной (читай узкой) игры крайних защитников, но против молодого и резкого «Монако» Пеп вряд ли станет рисковать.

Добавляет головной боли спад Агуэро. Отчасти снимал ее ударно дебютировавший Жезус, но новичок выбыл из-за травмы. Гвардиола активно ротирует состав и продолжает подыскивать оптимальные позиции для игроков, поэтому может чем-то удивить соперника. Например, вернуть в состав опального Браво. Получив несколько звонких пощечин, тренер сдался и отказался от слишком высокой оборонительной линии. Скорее всего и с «Монако» сзади «Манчестер Сити» сыграет низко, не дав простора Фалькао сотоварищи.

С «Монако» все проще, и это козырь французов. Они танцуют от себя, у них сбалансированный и сыгранный состав. У гостей есть серьезная потеря – дисквалифицированный Жемерсон. Пару Глику в центре обороны, видимо, составит ветеран Раджи. Под вопросом и участие Бакайоко, но ключевой опорник скорее всего сыграет. Осечка с «Бастией» не должна вводить в заблуждение – наверняка монегаски уже держали в голове вояж в Англию. Жардиму предстоит поломать голову над тем, как связать вингеров «Сити», не растеряв атакующий потенциал подключений Сидибе и Менди.

При этом тренер осознает, что кто-нибудь из его подопечных следующий сезон может начать в «Сити». Ориентированному на экспорт игроков «Монако» важно представить товар лицом и пройти по сетке подальше. Схватка между опытом и молодостью непредсказуема, однако ожиданий в отношении «Монако» меньше. Команда-то на вырост. А Гвардиолу в Англию, как и Эмери в ПСЖ, звали прежде всего под успех в ЛЧ. Баск в Париже пока справляется. Если и «Монако» выстрелит, то разговоры о низком уровне Лиги 1 сойдут на нет.