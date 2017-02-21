Суровый романтик

Как ученик Фергюсона и носитель традиций «Аякса» возвращает «Рединг» в АПЛ

Команда Япа Стама занимает 4 место в Чемпионшипе и имеет хорошие шансы на попадание в АПЛ.После ухода из команды Павла Погребняка на слух российскому болельщику команда попадалась не так часто.А зря.С Манчестером в кубке играли, бесславно 0:4.Там «дьявол» Руни торопился рекорд побить, а приобретенный Аль-Хабси себя показать в дебюте.Впрочем,это у него получилось,хоть и с худшей стороны.И ничего страшного в таком проигрыше нет!И «Барселона» может 0:4 проиграть,а ведь «Рединг» Япа Стама сравнивают именно с этой командой.

Вообще для «Рединга» оказалось большим счастьем вытащить эту «Скалу из Кампена» на должность главного тренера,с ним-то дела идут в гору,кто же такого ожидал?Можно ли такое представить в наше время что у команды,к 2017 году появится первый иностранный тренер в истории.Конечно же такое практикуется в разных клубах,но все равно звучит дико.И как-то незаметно «Рединг» перестал быть одним из русских клубов,точнее одним из клубов с русским деньгами.Антон Зингаревич наигрался и игрушку бросил примерно в то же время,что и Павел Погребняк отправился в Москву. Любой желающий мог купить долю Зингаревича за 1 фунт.Только долги оплачивайте сами,38 миллионов фунтов с вас.Цена на ценнике с учетом акции,как говорится.





Вот и приехал бывший защитник Яп Стам руководить,попутно прихватив из Эредивизи игроков на 4 миллиона.За каждого по миллиону,и + помагавший выходить сказочному Лестеру в Премьер Лигу Лиам Мур.Скромненько!Даже по меркам Чемпионшипа.

«Рединг» уже и не помышлял о возвращение в Премьер Лигу,настолько плохо складывались их дела в предыдущих сезонах,что АПЛ они видели в воспоминаниях и по телевизору.За предыдущие 2 сезона команда занимала 19 и 17 место соотвественно.Не до жиру,быть быть живу.Голландец сломал все стереотипы. Не секрет,что многие команды чемпионшипы играют прямолинейно и шаблонно,только ради одного,ради результата.не того результата,что даст тебе путвку в высший дивизион,а тот который даст возможность существовать и не упасть еще ниже.Яп сделал ставку на футбол другого мышления и не прогодал.В чем-то русская рулетка,но ведь сработало!Как не быть романтиком в футболе? «Брайтон» и богатенький «Ньюкасл» убегают все дальше,первые две строчки,как бизнес класс.

Много разговоров про соседей по таблице «Хаддерсфилд»,между прочим тренер которых, из дортмундской «Боруссии».Там он строит свой футбол в стиле «рок».Свою публику в этом сезоне команда нашла,одна из темных лошадок этого розыгрыша,на которую и не ставил никто!

Как же интересен «Чемпионшип» в этом году!Бывший тренер «Реала»,тренер из «Боруссии»,начинающий Яп Стам,многим знакомый Славиша Йоканович,бывший тренер «Бешикташа» Карлуш Карвальял,Джанфранко Дзола из «Бирмингема»,Стив Брюс из «Астон виллы»….Эти противостояние заслуживают внимания!