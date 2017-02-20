Последние из могикан. 5 полевых игроков из топ-лиг, родившиеся в 70-е

Последние пару лет принято петь дифирамбы Тотти, но Император теперь выходит на поле совсем уж эпизодически. Последние пару сезонов среднее время, проведенное капитаном на поле, не превышало получаса. 13 матчей в прошлом году, 10 в этом. В нынешнем розыгрыше Серии А с игры Ческо еще не забивал, и все идет к тому, что летом он повесит-таки бутсы на гвоздь.
Те же 10 матчей, но вовсе без голов на счету Клаудио Писарро. Похоже, что и над перуанцем годы свое взяли. Сдает позиции ветеран «Кана» Николя Сёб, к 37 превратившийся в игрока ротации. Хавбек выходил лишь в половине матчей этого сезона, проводя чуть больше тайма. Однако парни, о которых речь ниже, запросто могут играть дальше.
Дарио Дайнелли (Италия)
Возраст: 37 лет (09.06.1979)
Клуб: «Кьево»
Амплуа: центральный защитник
Статистика в текущем сезоне: 20 матчей, 8 предупреждений
Процент игрового времени: 76,5
Лучшие годы карьеры Дайнелли пришлись на середину нулевых. Дарио был капитаном «Фиорентины», вызывался в сборную. Однако Кальчополли и покупка Томаша Уйфалуши пошатнули позиции Дайнелли. В «Дженоа» ветеран тоже потерял место в составе, поэтому в 32 Дарио перебрался в еще более скромный «Кьево», где вновь обрел себя.
Шестой сезон Дайнелли остается в стане «летающих осликов» непререкаемым авторитетом. Опыт позволяет ему великолепно читать игру. Несмотря на позицию, возраст и габариты, Дарио – парень техничный и смелый. В этом сезоне он 8 раз пускался в дриблинг, и лишь однажды потерял мяч. Из 185 длинных передач 109 были точными, поэтому помимо основных обязанностей Дайнелли играет важную роль в разгоне атак.
Гарет Маколи (Северная Ирландия)
Возраст: 37 лет (05.12.1979)
Клуб: «Вест Бромвич»
Амплуа: центральный защитник
Статистика в текущем сезоне: 25 матчей, 5 голов, 1 ассист, 4 предупреждения
Процент игрового времени: 100
Этим летом Маколи получил сильнейший удар. Северная Ирландия за счет надежной обороны, которой руководил Гарет, вышла из группы на Евро-2016. Судьбу исторического матча с соседями из Уэльса решил единственный гол, забитый Маколи в собственные ворота. Кто-то другой после такого скис бы, но судьба лишь закалила Гарета.
У североирландца словно открылось второе дыхание. Маколи проводит вдохновенный сезон, отыграв от звонка до звонка все матчи «Вест Бромвича». «Дрозды» уверенно идут в первой восьмерке, а в самом Гарете проснулся бомбардир. За клуб ветеран забивает исключительно в ворота соперников, оформив уже 5 мячей. Больше только у Рондона.
Виторино Илтон (Бразилия)
Возраст: 39 лет (13.09.1977)
Клуб: «Монпелье»
Амплуа: центральный защитник
Статистика в текущем сезоне: 23 матча, 1 гол, 1 предупреждение
Процент игрового времени: 86
Бразилец – воспитанник печально известного «Шапекоэнсе». В Европе он играет уже 15 лет. После пары сезонов в Швейцарии были «Бастия», «Ланс» и «Марсель». К 33 Илтон перестал проходить в основу, а дом футболиста ограбили. Оставаться в Марселе он больше не мог. Защитника списали в скромный «Монпелье». Как же, должно быть, потом кусали локти в «Олимпике».
«Монпелье» сенсационно выиграл чемпионат Франции, а Илтон стал одним из лидеров той команды. «Марсель» пришел лишь десятым. Успех оказался разовым, и с тех пор «Монпелье» болтается в середине таблицы. Однако Илтон по-прежнему остается ключевым игроком, даже в 39 выигрывая конкуренцию у молодых.
Массимо Маккароне (Италия)
Возраст: 37 лет (06.09.1979)
Клуб: «Эмполи»
Амплуа: форвард
Статистика в текущем сезоне: 18 матчей, 3 гола, 1 ассист, 1 предупреждение, 1 удаление
Процент игрового времени: 49
Итальянец играл за тот самый «Мидлсбро», который сенсационно дошел до финала Кубка УЕФА, однако за пять лет своим так и не стал. Вернувшись домой в «Сиену» Маккароне вновь обрел вкус к игре, и после вылета команды ожидаемо остался в элите. Однако в «Палермо» и «Сампдории» дела пошли заметно хуже. С генуэзцами Маккароне снова покинул Серию А.
Форвард вернулся в «Эмполи», где сделал себе имя на заре карьеры. Причем Массимо пришел играть, а не доигрывать. В первом сезоне ветеран спас клуб от вылета в Серию С, а уже в следующем вывел в элиту, где продолжил забивать. Сейчас прицел у Маккароне сбился – на счету Массимо пока лишь 3 забитых мяча, «Эмполи» же сразу просел. С 15 голами в 25 турах команда балансирует на грани зоны вылета.
Серджо Пеллиссье
Возраст: 37 лет (12.04.1979)
Клуб: «Кьево»
Амплуа: форвард
Статистика в текущем сезоне: 19 матчей, 5 голов, 1 ассист
Процент игрового времени: 42,5
Пеллиссье – живая легенда «Кьево». Воспитанник «Торино» выступает за веронский клуб с 2000 года. За это время Серджо провел более 400 матчей, в среднем забивая чаще, чем в каждом четвертом. Пеллисье никогда не был сверхзабивным, но свою десятку за сезон клал стабильно. Сильно больше получилось в сезоне 2007/2008, когда «Кьево» на сезон окунулся в Серию В, а Серджо не бросил команду в беде, вернув ее в элиту.
С тех пор идет девятый сезон, и форвард вполне может дотянуть до юбилея. Казалось, что ветеран сдулся еще три года назад, когда Серджо сыграл лишь в половине матчей и забил только однажды. Но руководство спешить с выводами не стало, а капитан вскоре пережил вторую молодость, длящуюся до сих пор. Не имея ярко выраженных сильных сторон, Серджо уже 20 лет остается полезным и результативным футболистом.
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Ждать, что и Лоськов станет игроком основы, наивно. Но всё же хотелось бы, чтобы Дмитрий получил хотя бы тайм, а не 5-10 минут. Тогда у него будет время напомнить о себе хорошим пасом или ударом. Идеально, если «Локо» получит возможность пробить пенальти или пару перспективных штрафных. Если Лоськов поучаствует в достижении результата – это будет happy end. Раз может Тотти, почему бы не смочь и другой великой «десятке».