Последние из могикан. 5 полевых игроков из топ-лиг, родившиеся в 70-е

"Локомотив" дозаявил на весеннюю часть сезона 43-летнего Дмитрия Лоськова. Блог Vanity Fair прочесал топ-лиги и нашел пятерых супер-ветеранов, которые до сих пор выходят в основном составе своих команд.

Последние пару лет принято петь дифирамбы Тотти, но Император теперь выходит на поле совсем уж эпизодически. Последние пару сезонов среднее время, проведенное капитаном на поле, не превышало получаса. 13 матчей в прошлом году, 10 в этом. В нынешнем розыгрыше Серии А с игры Ческо еще не забивал, и все идет к тому, что летом он повесит-таки бутсы на гвоздь.

Те же 10 матчей, но вовсе без голов на счету Клаудио Писарро. Похоже, что и над перуанцем годы свое взяли. Сдает позиции ветеран «Кана» Николя Сёб, к 37 превратившийся в игрока ротации. Хавбек выходил лишь в половине матчей этого сезона, проводя чуть больше тайма. Однако парни, о которых речь ниже, запросто могут играть дальше.

Дарио Дайнелли (Италия)

Возраст: 37 лет (09.06.1979)

Клуб: «Кьево»

Амплуа: центральный защитник

Статистика в текущем сезоне: 20 матчей, 8 предупреждений

Процент игрового времени: 76,5

Лучшие годы карьеры Дайнелли пришлись на середину нулевых. Дарио был капитаном «Фиорентины», вызывался в сборную. Однако Кальчополли и покупка Томаша Уйфалуши пошатнули позиции Дайнелли. В «Дженоа» ветеран тоже потерял место в составе, поэтому в 32 Дарио перебрался в еще более скромный «Кьево», где вновь обрел себя.

Шестой сезон Дайнелли остается в стане «летающих осликов» непререкаемым авторитетом. Опыт позволяет ему великолепно читать игру. Несмотря на позицию, возраст и габариты, Дарио – парень техничный и смелый. В этом сезоне он 8 раз пускался в дриблинг, и лишь однажды потерял мяч. Из 185 длинных передач 109 были точными, поэтому помимо основных обязанностей Дайнелли играет важную роль в разгоне атак.

Гарет Маколи (Северная Ирландия)

Возраст: 37 лет (05.12.1979)

Клуб: «Вест Бромвич»

Амплуа: центральный защитник

Статистика в текущем сезоне: 25 матчей, 5 голов, 1 ассист, 4 предупреждения

Процент игрового времени: 100

Этим летом Маколи получил сильнейший удар. Северная Ирландия за счет надежной обороны, которой руководил Гарет, вышла из группы на Евро-2016. Судьбу исторического матча с соседями из Уэльса решил единственный гол, забитый Маколи в собственные ворота. Кто-то другой после такого скис бы, но судьба лишь закалила Гарета.

У североирландца словно открылось второе дыхание. Маколи проводит вдохновенный сезон, отыграв от звонка до звонка все матчи «Вест Бромвича». «Дрозды» уверенно идут в первой восьмерке, а в самом Гарете проснулся бомбардир. За клуб ветеран забивает исключительно в ворота соперников, оформив уже 5 мячей. Больше только у Рондона.

Виторино Илтон (Бразилия)

Возраст: 39 лет (13.09.1977)

Клуб: «Монпелье»

Амплуа: центральный защитник

Статистика в текущем сезоне: 23 матча, 1 гол, 1 предупреждение

Процент игрового времени: 86

Бразилец – воспитанник печально известного «Шапекоэнсе». В Европе он играет уже 15 лет. После пары сезонов в Швейцарии были «Бастия», «Ланс» и «Марсель». К 33 Илтон перестал проходить в основу, а дом футболиста ограбили. Оставаться в Марселе он больше не мог. Защитника списали в скромный «Монпелье». Как же, должно быть, потом кусали локти в «Олимпике».

«Монпелье» сенсационно выиграл чемпионат Франции, а Илтон стал одним из лидеров той команды. «Марсель» пришел лишь десятым. Успех оказался разовым, и с тех пор «Монпелье» болтается в середине таблицы. Однако Илтон по-прежнему остается ключевым игроком, даже в 39 выигрывая конкуренцию у молодых.

Массимо Маккароне (Италия)

Возраст: 37 лет (06.09.1979)

Клуб: «Эмполи»

Амплуа: форвард

Статистика в текущем сезоне: 18 матчей, 3 гола, 1 ассист, 1 предупреждение, 1 удаление

Процент игрового времени: 49

Итальянец играл за тот самый «Мидлсбро», который сенсационно дошел до финала Кубка УЕФА, однако за пять лет своим так и не стал. Вернувшись домой в «Сиену» Маккароне вновь обрел вкус к игре, и после вылета команды ожидаемо остался в элите. Однако в «Палермо» и «Сампдории» дела пошли заметно хуже. С генуэзцами Маккароне снова покинул Серию А.

Форвард вернулся в «Эмполи», где сделал себе имя на заре карьеры. Причем Массимо пришел играть, а не доигрывать. В первом сезоне ветеран спас клуб от вылета в Серию С, а уже в следующем вывел в элиту, где продолжил забивать. Сейчас прицел у Маккароне сбился – на счету Массимо пока лишь 3 забитых мяча, «Эмполи» же сразу просел. С 15 голами в 25 турах команда балансирует на грани зоны вылета.

Серджо Пеллиссье

Возраст: 37 лет (12.04.1979)

Клуб: «Кьево»

Амплуа: форвард

Статистика в текущем сезоне: 19 матчей, 5 голов, 1 ассист

Процент игрового времени: 42,5

Пеллиссье – живая легенда «Кьево». Воспитанник «Торино» выступает за веронский клуб с 2000 года. За это время Серджо провел более 400 матчей, в среднем забивая чаще, чем в каждом четвертом. Пеллисье никогда не был сверхзабивным, но свою десятку за сезон клал стабильно. Сильно больше получилось в сезоне 2007/2008, когда «Кьево» на сезон окунулся в Серию В, а Серджо не бросил команду в беде, вернув ее в элиту.

С тех пор идет девятый сезон, и форвард вполне может дотянуть до юбилея. Казалось, что ветеран сдулся еще три года назад, когда Серджо сыграл лишь в половине матчей и забил только однажды. Но руководство спешить с выводами не стало, а капитан вскоре пережил вторую молодость, длящуюся до сих пор. Не имея ярко выраженных сильных сторон, Серджо уже 20 лет остается полезным и результативным футболистом.

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Ждать, что и Лоськов станет игроком основы, наивно. Но всё же хотелось бы, чтобы Дмитрий получил хотя бы тайм, а не 5-10 минут. Тогда у него будет время напомнить о себе хорошим пасом или ударом. Идеально, если «Локо» получит возможность пробить пенальти или пару перспективных штрафных. Если Лоськов поучаствует в достижении результата – это будет happy end. Раз может Тотти, почему бы не смочь и другой великой «десятке».