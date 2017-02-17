Сожрет с потрохами!

До того как ирладнский боец Конор МакГрегор завоевал титулы в UFC,главным бойцом Ирландии был Рой Кин и то что происходит в футболе сейчас ему мало нравится.

Ирландец никогда не полезет за словом в карман,а уж сейчас,когда огромное количество таблоидов хотят услышать мнение Роя,его комментарий безжалостен.





«Этот парень, Погба, в нём есть свободный дух, таков его характер. Но мне кажется, что сегодня это было сверх нормы – перед игрой и в перерыве.»

«За сегодняшний вечер они разговаривали больше, чем я с любым из своих братьев за последние пять лет.Это всё немного странно. Я думаю, когда игра началась, они сфокусировались на игре. Но вся эта хрень перед игрой и после игры, полная бессмыслицы... Но боюсь, это просто современный тип игрока.» .Так высказался Кин после матча с «Сент-Этьеном»в Лиге Европы.Всегда сконцентрированный на игре и результате Рой никогда не позволял такого ни себе,ни своим одноклубникам.Капитанствуя в манчестере,Рой мог высказать все что он думает любому,за что как мы знаем и поплатился,но уважения это не убавляет.Дружеская обстановка никогда не помешает скажите Вы,футбол-это игра,а не война,тем более они братья.Мы с вами видели разные состязания братьев,будь-то братья Туре или братья Фердинантыэ.Но в чем-то Рой прав,ознакомимся с комментарием Моуриньо: «В раздевалке у меня сразу же появилось чувство... Слишком шумно, слишком весело, слишком расслабленно. Мои ассистенты тоже почувствовали во время разминки, что некоторые игроки недостаточно сконцентрированы на выработке адреналина. Игра началась, и первая вещь, которую мы сделали – это пас назад (от Эрика Байи) на нападающего, который вышел один на один с Серхио Ромеро.»

Приведу цитату Кина о том,из его первой автобиографии:«Слава, вера в непобедимость, раздутая в прессе, обошлись нам дорого. Часы «Ролекс», гаражи, полные машин, гребаные дома, обеспеченность на всю жизнь – мы забыли об игре, потеряли жажду, которая и принесла нам «Ролекс», машины и дома.» Действительно, футбол позволяет забыть о самом футболе.

А тренер,который,по мнению Роя,второй после Брайна Клафа в списке самого Роя,высказывался про него так: «Если Рою казалось, что ты халтуришь, он мог стереть тебя в порошок. Многие игроки испытали на себе его гнев за подобный грешок и не имели ни единого шанса скрыться. И я ценил в нем эту черту характера – сильные личности всегда помогали мне управлять командой. Брайан Робсон, Стив Брюс, Эрик Кантона – эти игроки следили за тем, чтобы воля тренера неукоснительно исполнялась.» Играющий тренер,можно и так интерпретировать.





На неделе «Арсенал» провалил встречу с «Баварией»,годом ранее с «Барселоной»,тогда Кин не остался в стороне: «У них есть группа слабых игроков, которые не могут настроиться на некоторые матчи. На протяжении последних месяцев на команду оказывалось сильное давление, и если ты не умеешь с ним справляться, то тебе нечего делать в «Арсенале».

«Противостояние с «Барселоной» было проиграно в первом матче, а уступить со счетом 1:3 не стыдно, бесспорно. Они старались.» Похоже,это можно считать актуальным каждой весной.

Зимой Пайет устроил настоящий демарш в «Всет хэме».Интересно,что бы с ним сделал Рой,если он готов был наказать Азара за публичные рассуждения о возможном переходе в «ПСЖ».

«Я действительно не могу понять таких футболистов. В прошлом году он продлил контракт еще на пять лет, и мы видели, как хорош он был. И тут накануне важной игры он выходит к прессе с этой чушью.Если бы я был одним из его партнеров по команде, то гонял бы его пинками на тренировках. Старшие товарищи по команде должны справиться с ним.»

Как тренер Кин не столь успешен, сейчас работает ассистентом Мартина О`Нила в сборной Ирландии.С таким-то человеком в команде не забалуешь!