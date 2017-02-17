«Нелетучий голландец».

Он единственный игрок «оранье» послеванбастенского периода, который показывал игру уровня «Супермарко», боязнь летать на самолётах лишила нас многих ярких матчей в его исполнении. Его резанные и кручёные удары из под защитников наводили страх на врат

Он мог стать только футболистом, и не кем иначе. Ведь вся семья болела за «Манчестер Юнайтед», а Деннис носил имя самого Дениса Лоу, но его кумиром стал другой англичанин — Гленн Ходдл. «Конечно, я обожал игру таких мастеров как Пеле, Марадона и Кройфф, но моим идолом был Гленн Ходдл». Уже с самого детства Деннис взялся за мяч, и каждый день часами гонял его с двумя старшими братьями по улице, саду и двору. «Моё первое воспоминание о жизни – это время, проведённое в детском саду. Когда мы выходили на улицу и подходили с мячиком к калитке, она как будто просила нас: ”Ударьте в меня”. Не знаю почему, но мы брали мяч и били. Это нравилось мне и я наполнялся энергией.». Неудивительно, что Деннис стал одним из немногих, кто смог попасть в знаменитую академию «Аякса» «Toekomst», ежегодно в неё принимают всего лишь 25 самых талантливых пареньков, вот для примера имена тех, кто выпускался вместе с Бергкампом: Брайан Рой, Рональд де Бур, Рихард Витчге. Его тренером стал знаменитый Дик де Гроот, который воспитал немало голландских «звёздочек»: Марко ван Бастен, Франк Райкаард, братья де Буры, Эдгар Давидс и многие другие. «Деннис мог бы стать блестящим защитником», – говорит Де Гроот. – «В младших группах он всегда стоял в защите, причём мяч он перехватывал, как правило, точно и мастерски. Но всё-таки упорно утверждал, что он нападающий, и в конце концов, мы в этом убедились. В каких бы командах он не выступал, он всегда забивал голы. А ведь именно так отличаются и выделяются игроки! Наверное, поэтому Йохан Кройфф поверил в Денниса и, несмотря на его юный возраст (16 лет), взял в Аякс». Сбылась мечта Денниса, он попал в «Аякс», произошло это в 1986 году, но прежде чем он стал полноценным игроком основы амстердамского клуба прошло долгих четыре года, пока из «Аякса» не уйдут «Супермарко» и Джонни Босман. С сезона 1990/1991 в Амстердаме началась «эра Бергкампа», 103 гола в 185 матчах — лучшее подтверждение величия Берги. Уже тогда он начал проявлять свои лучшие футбольные качества: отличный пас, видение поля, поставленный удар(особенно с правой ноги), игра головой. Бергкамп коллекционировал награды с завидной скоростью: кубки и первые места в чемпионате Голландии, Кубок УЕФА, а так же трижды он был лучшим снайпером первенства «оранжевых». Его цена росла с каждым забитым мячом, в том что он уедет играть за границу никто не сомневался, и в итоге докатилась до 20 миллионов долларов. Заплатил такую сумму никто иной, как миланский «Интер».

Два года проведённых в Милане Деннис, я думаю, с большим удовольствием бы вычеркнул из своей карьеры, даже не смотря на то, что в составе «Интера» он завоевал Кубок УЕФА. В Италии Бергкамп так и не смог раскрыть себя, связано это в первую очередь со спецификой чемпионата, а не с отсутствием мотивации, о чём так громко «кричали» СМИ на всех углах. «Когда я играл в Аяксе, мы доминировали и атаковали на протяжении всего матча, за который я имел около пяти хороших моментов для взятия ворот. Когда же я заиграл в Серии А, то понял, что там почти все играют в закрытый футбол. За игру ты имеешь очень мало шансов забить, потому что итальянский футбол построен на тесной оборонительной игре. Это специфика Серии А. Когда я выступал за Интер, моё внимание было сконцентрировано на том, чтобы не упустить свой единственный шанс отличиться за весь матч.» Было понятно, что Берги надо уходить из «Интера» и помощь пришла с Туманного Альбиона, Брюс Риох сделал в лице Бергкампа весьма рискованное приобретение, заплатив за него 13 миллионов долларов. Но эти деньги «Нелетучий голландец» отработает с лихвой.

Переехав в Англию Берги не только поменял страны, но и сменил позицию на поле. Мудрый Венгер заметил, что Деннис прекрасно видит поле и владеет отличным пасов, и отодвинул его немного ближе к линии полузащиты, так Берги стал диспетчером всех атак «Арсенала». В дальнейшем условие, что Бергкамп будет играть только на этой позиции, даже было описано в его контракте. Одним из лучших сезонов в АПЛ для Берги стал сезон 1997/1998 годов. Его клуб сделал золотой дубль: Чемпионат и Кубок Англии. Деннис провёл просто великолепный сезон, о чём свидетельствует то, что в конце сезона журналисты и коллеги признали его лучшим игроком года, а ФИФА вручила «бронзовый мяч», признав третим по значимости игроком мира. «Он забивал свои голы с пенальти или из зоны полузащитника, обыграв по пути одного, двух, а бывало и трёх соперников. В том сезоне Деннис пребывал на пике своей карьеры, и я думаю, что он был лучшим в мире», – вспоминает Арсен Венгер. Единственное о чём так сожалел Деннис, это о том, что ему так и не удалось сыграть в финальной встрече кубка Англии. Он даже едва не поругался с Хиддинком(тренером сборной) из-за этого. «Я не считаю, что чемпионат мира важнее, чем финал кубка Англии. Я хочу играть, я надеюсь, что смогу выйти на поле…» Но Венгер не стал подвергать риску одного из лидеров своей команды и не выпустил его на поле. В составе «Арсенала» он мог установить уникальное достижение, но взять кубок УЕФА в третий раз с тремя(!!!) разными клубами ему так и не удалось, трофей уехал в Стамбул. С «Арсеналом» Берги возьмёт ещё один золотой дубль в сезоне 2000/2001, а так же внесёт свой вклад в 49-матчевую беспроигрышную серию «канониров». Он всегда говорил, что хочет завершить играть только в Лондоне и только в «Арсенале» и он сдержал своё слово.

Со сборной у него были разные моменты. И триумфы как на Чемпионате Мира 1998 года, где он положил гол-красавец в ворота аргентинцев, или Чемпионат Европы 1992, где Деннис забил три мяча и получил мировое признание. И провалы как на Чемпионате Европы 1996 года, где обновлённая сборная Голландии ничего не смогла противопоставить другим грандам. Долгое время он был лучшим бомбардиром своей сборной, пока рекорд не побил Патрик Клюйверт.

Многие газеты всячески пытались найти в его жизни хоть какой-то скандал, но оказалось, что он примерный семьянин, муж и отец, характер выдержанный, стойкий, правоверный католик и питает отвращение к алкоголю. Терпеть не может, когда кто-то ищет Бога в стакане, когда кто-то крестится на поле просто так, без истинной веры в душе, когда кто-то пытается залезть в его личную жизнь, когда кто-то начинает считать деньги в его кармане – «Клуб достаточно заработал на мне, чтобы мне не задавали никаких вопросов. Полагаю, футболки с моей фамилией неплохо подаются…». Бергкамп призывает всех заниматься благотворительностью – «Каждый хороший профессионал имеет моральные обязательства – он должен жертвовать часть своих доходов на нужды благотворительности». За свои деньги Деннис построил в Голландии десять полей для мини-футбола, – по словам Бергкампа, в детстве ему часто приходилось гонять мяч где попало, и он желает избавить от этого нынешних детишек…

В 2006 году он завершил карьеру, и на футбольном небосклоне погасла ещё одна яркая звезда.

Бергкамп долгое время не хотел быть хоть как-то связанным с футболом, после завершения карьеры, но в 2011 году все-таки принял предложение «Аякса» поработать с молодежью. Для них он живая легенда, идол, великий мастер. Молодые игроки с радостью приняли такую новость. Очень скоро главный тренер и хороший друг Берги – Франк де Бур, позвал его к себе в ассистенты. И пусть сегодня уже вместо да Бура на «капитанском мостике» находится Петер Бос, Деннис по-прежнему является важным звеном в тренерской команде. Возможно, в ближайшем времени мы увидим Бергкампа уже в новой роли, роли главного тренера клуба.