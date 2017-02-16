В гостях как дома

Одна из самых бельгийских команд АПЛ будет сражаться в Лиге Европы против «Гента»

«Тоттенхэм» в рамках Лиги Европы отправляется в гости к «Генту» из одноименного города. В кубковых встречах от «Тоттенхэма» можно ожидать чего угодно,ни один раз мы видели что Маурисио Почеттино дает возможность играть резерву. Вспоминая о том, что скамейка у «шпор» не самая длинная, в основе выходят игроки академии в большинстве своем.

Что же можно ожидать от англичан в первом матче? Команда в подвешенном состоянии,находясь на 4 месте в чемпионате после проигрыша «Ливерпулю»,у клуба возникают трудности не то что в борьбе ( псевдоборьбе ) за чемпионство, а за попадание в ЛЧ, куда клуб стремится каждый сезон. В виду короткой скамейки, тяжело бороться на несколько фронтов, а еще предстоит матч с «Фулхэмом» в Кубке Англии. Какая бы талантливая молодежь не была у «Тоттенхэма»,чтобы играть в таких серьезных турнирах нужен опыт. Очень любопытное высказывание сделал Джейми Каррагер: «Просто нельзя их запомнить как клуб,который в течении ближайших 2 лет ничего не выйграет».»Шпоры» считаются одними из фаворитов в борьбе за Лигу Европы.По котировкам букмекеров донецкий «Шахтёр» (9.20), «Рома» (8.80), «Тоттенхэм» (8.50) и главный претендент на трофей «Манчестер Юнайтед» (4.74) имеют шансы на победу .Но возникает вопрос! Как же «Тоттенхэм» сможет потянуть игру на два форнта, а то и на три? Приходиться бросать все свои силы то на одно, то на другое. При всем уважении к «шпорам» и их игре, пока они так и остаются той командой, которая не может обозначить статус «топ» просто потому что ничего не выйграли. Был шанс в первом сезоне при Маурисио Почеттино завоевать Кубок Лиги, но мощнейший «Челси» Моуриньо не оставил никаких шансов. Сегодня мы увидим, когда появятся основные составы, какой же выбор сделал аргентинец.



Что же можно сказать про «Гент»?В матче против англичан их фаворитами никто не считает. Им же лучше! Стоит вспомнить прошлый сезон команды Хейна Ванхазебрука, команда вышла в 1\8 финала Лиги чемпионов! Проиграв «Вольсфбургу» по сумме двух встреч со счетом 4:2.В первом матче на поле бельгийцев было забито 5 мячей и из этой перестрелки победителем вышли «волки» 3:2.Российский болельщик может помнить «Гент» по 2 фактам и все они пересекаются с «Зенитом».Во-первых, из этой команды в «Зенит» перешел Николас Ломбертс, обратно он и хотел уйти зимой,не считая английский и турецкие клубы, и «Зенит играл в группе ЛЧ против «Гента».Из сложной группы «буйволы» вышли со второго места, оставив позади «Валенсию» и «Лион».

По окончанию сезона форвард «Гента» Депуатр получил повышение в виде контракта от португальской команды «Порту»,дебютировал за сборную,забив в дебюте. А главный тренер Ванхазебрук входил в число кандидатов на пост главного тренера сборной. Такая вот бельгийская сказка!С английской конечно же не сравниться, «лестер»-это на грани фантастики, но для Бельгии титул героев они заслужили.





«Тоттенхэм» является одной из самых бельгийских команд АПЛ,если бы Насер Шадли не покинул «шпор» летом, то они являлись такими безоговорочно. Мусса Дембеле,Тоби Алдервейрелд возможно поедут в гости в родную страну, Ян Вертонген пока травмирован и вряд ли поможет даже в ответной встрече. Но даже появление бельгийцев в составе «шпор» не 100%.Почеттино может удивить в плане выбора состава. Крайне запутанное противостояние команд, в этом матче определенно есть интрига!