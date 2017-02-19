Беги, Алекс! Петиция Александру Кержакову

Летом «Зенит» планирует предложить Кержакову последний контракт на год. Сам Александр тем временем выпустил автобиографию. Блог Vanity Fair призывает бомбардира не спешить с подведением итогов.

В конце февраля Александр Кержаков встретится с читателями и болельщиками в Петербурге, а затем в Москве. Не сомневаюсь, что придет толпа народу. У этих людей будет куча вопросов. Их много и у меня, но, окажись я там, просидел бы молча. Потому что в голове неотступно крутится одна мысль: неужели это конец?

***

Есть три типа ухода больших звезд из футбола. Первый – смена команды на более скромную, когда перестаешь тянуть топ-уровень. Самый распространенный вариант. Второй, наиболее редкий, – уйти на пике формы. На ум сходу приходит один Зидан, к которому летом может присоединиться Филипп Лам. Наконец, третий – постепенное угасание в большой команде, где ты играешь все реже. Этот путь, несмотря на красивые истории о преданности клубу, всегда нравился мне меньше. Потому что большие мастера, живые легенды, должны играть, а не подыгрывать. Иначе их ореол меркнет.

Кержаков с его жаждой гола и борьбы неожиданно оказался на этом третьем пути. Павлюченко, отказавшийся от трехкратного понижения зарплаты в «Локомотиве», но поехавший на еще меньшие деньги в «Урал». Аршавин, расцветивший яркими красками степи Казахстана. Оба они считались куда большими лентяями, чем Кержаков, но выбрали футбол после неудачной командировки в «Кубань». Поэтому смотреть на работягу Кержакова, изредка выскакивающего на 10-15 минут, особенно грустно.

Наверняка Аршавин мог рассчитывать еще на год-другой на лавке «Зенита», а Павлюченко вполне мог получать деньги за протирание штанов поближе к столице. Выбрал футбол и мятежный Игорь Денисов, рвущий жилы в попытках вытащить забуксовавший «Локомотив». Сильнее ли прямо сейчас любой из этих троих Кержакова? Едва ли. Мотивы Александра понятны – любовь к городу и клубу. Он проделывает большую работу для «Зенита» вне поля. Всегда на позитиве, общителен, поддерживает партнеров, тренера и руководство. Всегда готов выйти и на газон, чтобы помочь, подстраховать. Но мы-то знаем, что Александр может больше. Что он готов и хочет играть.

Когда прошлой зимой Кержаков уехал в Швейцарию, за его игрой следила вся Россия. «Цюрих» не выглядел последним крестовым походом. Россиянин много играл, забил несколько породистых мячей и даже получил шанс в сборной. Да, он не попал на Евро, но до последнего рассматривался. Сыграл в товарняке, отдал голевую передачу. Тогда Александр уходил, потому что играть при Виллаш-Боаше не смог бы точно. Сейчас его никто не преследует, но форвард все равно почти не играет. После зимних трансферов обойма «Зенита» стала еще шире, значит весной в состав станет попадать тяжелее. Не знаю как вам, а мне просто больно будет смотреть на еще 1,5 года медленного угасания лучшего нападающего в российской истории.

Но разве станет Кержаков любить Петербург и «Зенит» (а они – его) меньше, если уйдет в аренду? Разве не сможет оттуда помочь команде еще сильнее, забивая за условную «Уфу» конкурентам питерцев? Собраться, рвануть на эти 13 туров куда-нибудь в Пермь, Самару или Оренбург, забить несколько важных голов. А там, чем черт не шутит, может и в сборную еще позовут. Если не на ЧМ, то хоть на Кубок Конфедераций в родном Питере. Тогда и вернуться доигрывать в «Зенит» на последний год не зазорно. Зато какая бы вышла история!

***

Главное, что все это – не плод больного воображения. Кержакову вполне по силам такой камбэк. Ты сможешь, мы верим в тебя. Вопрос в том, веришь ли в себя ты?

Вопрос, который я на самом деле задал бы Александру, окажись я на той встрече.