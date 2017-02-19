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    Vanity Fair Все блоги -

    Беги, Алекс! Петиция Александру Кержакову

    19 февраля 2017
    Летом «Зенит» планирует предложить Кержакову последний контракт на год. Сам Александр тем временем выпустил автобиографию. Блог Vanity Fair призывает бомбардира не спешить с подведением итогов.

    В конце февраля Александр Кержаков встретится с читателями и болельщиками в Петербурге, а затем в Москве. Не сомневаюсь, что придет толпа народу. У этих людей будет куча вопросов. Их много и у меня, но, окажись я там, просидел бы молча. Потому что в голове неотступно крутится одна мысль: неужели это конец?

    ***

    Есть три типа ухода больших звезд из футбола. Первый – смена команды на более скромную, когда перестаешь тянуть топ-уровень. Самый распространенный вариант. Второй, наиболее редкий, – уйти на пике формы. На ум сходу приходит один Зидан, к которому летом может присоединиться Филипп Лам. Наконец, третий – постепенное угасание в большой команде, где ты играешь все реже. Этот путь, несмотря на красивые истории о преданности клубу, всегда нравился мне меньше. Потому что большие мастера, живые легенды, должны играть, а не подыгрывать. Иначе их ореол меркнет.

    Кержаков с его жаждой гола и борьбы неожиданно оказался на этом третьем пути. Павлюченко, отказавшийся от трехкратного понижения зарплаты в «Локомотиве», но поехавший на еще меньшие деньги в «Урал». Аршавин, расцветивший яркими красками степи Казахстана. Оба они считались куда большими лентяями, чем Кержаков, но выбрали футбол после неудачной командировки в «Кубань». Поэтому смотреть на работягу Кержакова, изредка выскакивающего на 10-15 минут, особенно грустно.

    Наверняка Аршавин мог рассчитывать еще на год-другой на лавке «Зенита», а Павлюченко вполне мог получать деньги за протирание штанов поближе к столице. Выбрал футбол и мятежный Игорь Денисов, рвущий жилы в попытках вытащить забуксовавший «Локомотив». Сильнее ли прямо сейчас любой из этих троих Кержакова? Едва ли. Мотивы Александра понятны – любовь к городу и клубу. Он проделывает большую работу для «Зенита» вне поля. Всегда на позитиве, общителен, поддерживает партнеров, тренера и руководство. Всегда готов выйти и на газон, чтобы помочь, подстраховать. Но мы-то знаем, что Александр может больше. Что он готов и хочет играть.

    Когда прошлой зимой Кержаков уехал в Швейцарию, за его игрой следила вся Россия. «Цюрих» не выглядел последним крестовым походом. Россиянин много играл, забил несколько породистых мячей и даже получил шанс в сборной. Да, он не попал на Евро, но до последнего рассматривался. Сыграл в товарняке, отдал голевую передачу. Тогда Александр уходил, потому что играть при Виллаш-Боаше не смог бы точно. Сейчас его никто не преследует, но форвард все равно почти не играет. После зимних трансферов обойма «Зенита» стала еще шире, значит весной в состав станет попадать тяжелее. Не знаю как вам, а мне просто больно будет смотреть на еще 1,5 года медленного угасания лучшего нападающего в российской истории.

    Но разве станет Кержаков любить Петербург и «Зенит» (а они – его) меньше, если уйдет в аренду? Разве не сможет оттуда помочь команде еще сильнее, забивая за условную «Уфу» конкурентам питерцев? Собраться, рвануть на эти 13 туров куда-нибудь в Пермь, Самару или Оренбург, забить несколько важных голов. А там, чем черт не шутит, может и в сборную еще позовут. Если не на ЧМ, то хоть на Кубок Конфедераций в родном Питере. Тогда и вернуться доигрывать в «Зенит» на последний год не зазорно. Зато какая бы вышла история!

    ***

    Главное, что все это – не плод больного воображения. Кержакову вполне по силам такой камбэк. Ты сможешь, мы верим в тебя. Вопрос в том, веришь ли в себя ты?

    Вопрос, который я на самом деле задал бы Александру, окажись я на той встрече.

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 20
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14

      Banj 25 февраля 2017, 17:03

      Хорошая статья!

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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 22 февраля 2017, 12:34

      Александр был отличным игроком и пусть ему всегда сопутствует удача!!!что бы он не предпринял...

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 февраля 2017, 17:48

      В Урал его, в партнеры к Павлюченко0

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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 20 февраля 2017, 15:09

      Он уедет в аренду,а Тюльпанова ему рога наростит ветвистые,как бывшая.Вот он и срережёт вагинy Тюльпановой от посторонних посягательств..

      1
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      Рейтинг: +38

      y.awad 20 февраля 2017, 11:15

      Cool!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 февраля 2017, 02:58

      Его карьеру подпортил Боаш, не стал его рассматривать и при этом продал Рондона, и Зенит остался в дураках. Чем Боаша не устроил Кержаков непонятно , но я считаю он не слабее Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 февраля 2017, 02:26

      Поддерживаю автора, рано вешать бутсы, но и не сидеть на лавке в ожидании жалких 10 минут, играть, играть и играть (бил,бью и буду бить), где угодно, но ИГРАТЬ

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 февраля 2017, 00:01

      Уйди красиво. Или бабло держит?

      0
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      Рейтинг: +1320

      Taps 19 февраля 2017, 21:57

      Бабло засасывает ?
      На тот свет его не возьмёшь.

      -2
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      Рейтинг: +18

      Tony Sam 19 февраля 2017, 21:30

      Почему перезалив статьи(или как назвать,что статья появляется заново за 2 дня)становится выбором редакции?

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Tony Sam 19 февраля 2017, 23:01

      вы о чем? я ее просто по времени поднял, чтобы она попала на главную. никаких перезаливов не было.

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