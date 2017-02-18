Оскар, Алан и еще три легионера из Китая, которые могли бы усилить клубы РФПЛ

Руководство «Гуанчжоу Эвергранд» объявило о желании избавиться от легионеров к 2020 году, пример заразителен. Фантазируем и разбираемся, в какие клубы могли бы перебраться пять крутых легионеров из китайских клубов.

Алан

Клуб: «Гуанчжоу Эвергранд»

Позиция: нападающий

Стоимость: 6,5 млн. евро

Кому пригодится: «Спартак»

Исходя из планов «Эвергранда», бразильскому форварду команды, точно придется в скором времени искать себе новый клуб. Футболисту 27 лет, самый оптимальный возраст для игроков нападения, трансферная стоимость относительно невелика, да и «Гуанчжоу» клуб не бедный, цену заламывать на футболиста не будет.

Игрок, внешне напоминающий Кариоку, но играющий куда лучше экс-опорника «Спартака», пригодился бы для разнообразия атакующих действий «красно-белых». Самедов молодеть не будет, к Промесу наблюдается стабильный интерес со стороны Европейских, и тех же Китайских клубов, неизвестно, как в официальных встречах будет выглядеть Адриано, ставка на Алана, с высокой долей вероятности, себя оправдает.

Вообще, «Гуанчжоу» везет на легионеров, в других командах, Лавесси, Пелле, и им подобные, просто отбывают на поле номер, особо не напрягаясь, деньги погубили их карьеру. Алан же, достаточно молод и все еще любит футбол. 5 лет в Австрии не прошли для него даром. Сейчас, он мог бы стать неплохим усилением для немецкого аналога «быков», но в 2015-м предпочел Китай. Играя в тандеме со своим соотечественником Гулартом, они образовали одну из лучших атакующих пар в Азиатском футболе.

Оскар

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Позиция: полузащитник

Стоимость: 35 млн. евро

Кому пригодится: «Зенит»

Если в слухах о переходе полузащитника Мадридского «Реала» и сборной Испании, Иско, в «Зенит», есть хотя бы долька правды, то и Оскара переманить в наш чемпионат, возможно! Да, в Китае у игрока зарплата больше 20 млн.евро в год, и деньгами заинтересовать футболиста точно не удастся, однако, скоро Чемпионат Мира в России, сборная Бразилии наверняка там окажется, и Оскару было бы неплохо получить игровую практику именно в нашей стране.

Тот факт, что в «Шанхае» уже трудятся Халк, и АВБ, определенно может сыграть на руку в возможном трансфере молодого бразильца в РФПЛ.

На счету Оскара более 200 матчей за «Челси», где он был не на последних ролях, техничный, быстрый, с хорошим ударом, о нем мечтали многие топ-клубы Европы, многие топ-тренеры Европы, но, только не Антонио Конте, которому нужны работяги, а бразилец не очень любит и умеет участвовать в оборонительных действиях.

За пол сезона в Китае, Оскар может неплохо заработать, а потом, милости просим в наше первенство.

«Я один из пионеров вместе с теми игроками, что приехали до меня. Я в Китае для того, чтобы помочь лиге и помочь другим футболистам узнать об этом чемпионате. Это хорошо для футбола, что игра развивается в новых частях света. Китай вложил много денег в лигу, и каждая команда теперь располагает хорошими игроками. Это поможет повысить уровень лиги и футбола в стране. Мой приоритет – выиграть чемпионат Китая в этом сезоне. Я сосредоточен на Китае, но иногда смотрю АПЛ и болею за «Челси», – сказал Оскар

Неманья Гудель

Клуб: «Тяньцзинь Тэда»

Позиция: полузащитник

Стоимость: 6,5 млн. евро

Кому пригодится: «Краснодар»

Полузащитник сборной Сербии, помимо сербского, имеет также гражданство Голландии, ведь свою спортивную карьеру игрок начал именно в этой стране, и до перехода в Китайский клуб, успел сменить 3 команды в Голландии. Самым крутым клубом из которых, стал «Аякс».

Зимой, по сообщениям СМИ, Неманья был близок к переходу в «Зенит», в качестве замены Витселю, да и для разнообразия средней линии клуба, казалось бы, сделка вот-вот состоится, но футболист выбрал деньги, вместо футбола, о чем, надеюсь, пожалеет, ведь все мы любим футбол за романтику, а не банковские счета любимцев.

«Зениту» Неманья уже без надобности, но «Краснодар», в составе которого собрано достаточно много возрастных футболистов, вполне мог бы предложить контракт сербу, ведь он еще достаточно молод, всего 25 лет, да и игроки из этой страны отлично приживаются в нашем первенстве.

Стефан Мбиа

Клуб: «Хэбэй Чайна Форчун»

Позиция: полузащитник

Стоимость: 5 млн. евро

Кому пригодится: «Локомотив», «Терек»

Франко-камерунскому полузащитнику уже 30 лет, и это его единственный явный минус в разговоре о возможном переходе в один из Российских клубов. Причем, переход мог бы вполне состояться, ведь до Китая, Стефан поиграл в Турции, а футбол в этой стране идет примерно вровень с РФПЛ.

«Локомотив». У «Локомотива» достаточно возрастная средняя линия, но уровень Михалика и Ндинги заметно ниже, чем у Мбиа, на счету которого 2 трофея Лиги Европы в составе «Севильи», а также несколько трофеев, за время в «Марселе», тогда еще грозном клубе, который, впрочем, вот-вот может вернуть утраченные позиции.

«Терек». Грозненский клуб рвется в Еврокубки, в случае выхода, состав, безусловно, придется пополнять качественными и опытными игроками. Таким вполне может стать Мбиа. Универсальный полузащитник, который может сыграть также, и на позиции защитника, будет прекрасным дополнением для практически любого клуба РФПЛ, на 2-3 сезона.

«Вернуться в «Марсель»? Почему бы и нет? Но должен сказать, что я не выступал в Италии. Было бы неплохо поиграть там. В каком клубе? «Интер», «Ювентус» или «Милан», – заявил Мбиа

Алекс Тейшейра

Клуб: «Цзянсу Сунин»

Позиция: полузащитник

Стоимость: 19 млн. евро

Кому пригодится: «Зенит»

Ситуация практически та же, что и у Оскара, вот только, если, Оскар оказался ненужен своему клубу и подался на заработки в Китай, то о Алексе мечтали все топ-клубы Европы. Прошлой зимой, казалось, что бразилец вот-вот должен перейти в «Челси» или «Ливерпуль», но, он выбрал контракт побольше, став самой дорогой покупкой в истории Китайского футбола (на тот момент).

За год, который Алекс провел неплохо, но все же не смог полностью оправдать вложенные в него средства. Если в «Шахтере» он забивал чуть ли не в каждом матче, то здесь, уровень чемпионата оказался посильнее, и несмотря на 34 балла по системе гол+пас, в актив сезон не записать.

В «Зените», успешно трудится Мирча Луческу, воспитавший Алекса, как топ-футболиста, он без труда смог бы встроить его в игру Питерского клуба, получив очень крутой джокер, для игры на Европейской арене. «Я общался с Алексом, и он действительно рассказывал, что вариант с переходом в «Ливерпуль» был в продвинутой стадии. Потом мы говорили с ним уже после трансфера в Китай. Могу сказать, что Алекс очень хотел перебраться в АПЛ. Он сказал мне, что до сих пор держит эту мечту в сердце. Безусловно, он хотел играть за «Ливерпуль» в премьер-лиге. Но в футболе случается всякое», – сказал друг футболиста, Соуза

Фото: globallookpress.com, indianexpress.com