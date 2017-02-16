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    Андре Андре Все блоги -

    «Было действительно весело». Почему российские СМИ провально осветили лучший матч года

    16 февраля 2017
    Лига чемпионов стартовала с неожиданного разгромного поражения одного из фаворитов в Париже. Блог «Бескрайний нападающий» разочарован тем, как российские спортивные СМИ описали это событие.

    Слушайте, а на кой вообще нужна российская спортивная журналистика? Нет, правда?

    Вчера был матч, в котором можно было разглядеть тектонические сдвиги, смену эпох, можно было описывать игру ПСЖ и «Барсы» гекзаметром, шестистопным ямбом – там, в игре, была высокая поэзия, гребаная высококлассная литература.

    Там были портреты эпохи Возрождения – например, этот 12-летний мальчик в центре обороны ПСЖ, например, Вератти, который всегда травмирован, а если вдруг здоров – играет, как фирменный «Стратокастер». Или вот Тома Менье – «парикмахер, враг существующей власти, веселый заговорщик против всякого застоя», как сказал бы О’Генри.

    Бог с ними, с портретами. В этой игре что, нечего проанализировать?

    Как так получилось, что ПСЖ 90 минут умудрялся растягиваться по всему полю – и при этом держал такую плотность, что «Барса» закончила игру смятой, как тот шофёр, которого раздавило подушками безопасности в фильме «Такси», часть вторая?

    Каким образом Эмери, всегда игравший с «Барселоной» в открытый футбол, даже будучи тренером «Спартака», и всегда проигрывавший в этом вечном споре, как слон, упавший в бассейн к киту, вдруг поставил соперника на колени? Поставил, находясь чуть ли не на грани увольнения – настолько расплывчата была игра ПСЖ на протяжении всех последних месяцев.

    Об этом матче можно было написать пятью тысячами разных способов, найти четыре сотни сюжетов.

    Но я открываю один российский сайт, второй, третий... Только для того, чтобы на каждом из них прочитать о дне рождения Ди Марии и Кавани.

    Безусловно, это тоже сюжет. Но когда этому нехитрому факту посвящено 50% текста, когда это смакуют, представляя себя мастерами драматургии, а на выходе получаются дурновкусные сценки из детского сада («Месси и Суарес выглядели как рядовые гости на совместном дне рождения друзей-соотечественников, которые принесли скромные подарки и стесняются дарить их публично») – вот тут пища просится наружу.

    И понятно, почему пишут именно об этом. Понятно, если прочитать всё остальное. Там женятся банальность с глупостью – стыдно подумать, что великий матч был сыгран ради вот этого вот киселя.

    Несколько выдержек:

    «Бывает, что наши ожидания превращаются в наши проблемы, но не на этот раз. На «Парк де Пренс» было действительно весело» (Кто бы мог подумать).

    «Интересно даже, кто-то после этого вечера назовет еще когда-нибудь Эмери «тренеришкой», как это сделал однажды один российский футболист?» (Интересно даже, когда журналисты перестанут об этом смешшшно шутить).

    «Месси – человек, которого больше всех опасалась парижская публика» (Кто бы мог подумать [2]).

    «Зато его соотечественник тер Штеген показал все свои навыки (...) Но немец – хороший, добротный вратарь. Но не более того. В каких-то моментах он был бессилен – включать «режим бога» тер Штеген еще не научился (...) Впрочем, глупо обвинять вратаря, когда ты проигрываешь 0:4 вообще без всяких шансов» (Набор золотых мыслей. Нельзя ли сказать это о каждом втором вратаре после каждого третьего матча?)

    «Не удивляйтесь, если отныне аргентинец станет у Эмери любимчиком» (Журналист начал с того, что при Эмери Ди Мария стал чуть ли не изгоем – ну а теперь, значит, может стать любимчиком. Потому что не зря же автор придумал этот красивый сюжет. Разумеется, Эмери, как тренер суперклуба, мыслит именно в таких категориях).

    «Да-да, звучит фантастически, но это факт: за час игры «Барселона» получила три мяча!» (Священная миссия журналиста – донести факты до публики).

    «Что-то в механизме «Барселоны» разладилось, а супертрио MSN уже не может вытаскивать такие сложные матчи» (Действительно, их же было много, «таких» матчей, просто один за другим – самое время сделать глобальные выводы).

    Всё, довольно.

    Спасибо хоть Евгению Шуваеву с Matchtv.ru и Андрею Колесникову со Sportbox.ru – у них было, что почитать не про именины Кавани.

    Спасибо хоть «Спорт-Экспрессу», который сделал обзор испанских газет. На контрасте:

    «Унаи Эмери задушил каталонцев и прогнал всех призраков, преследовавших его»;

    «ПСЖ, который проехался по «Барселоне», как танк по полю с маргаритками»;

    «В Париже был реквием»;

    ««Барселона» не просто остается за пределами Европы, «Барселона» остается за пределами «Барселоны»».

    Ну? Есть разница?

    А вы еще спрашиваете, зачем Василий Уткин открыл Школу журналистики.

    Фото: EPA, Reuters.

    Рейтинг: 3 Голосов: 17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 февраля 2017, 20:48

      Дзюбе привет от тренеришки...

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      Рейтинг: +800

      forward33 16 февраля 2017, 18:15

      Забавно. Автор критикует российских журналистов, а сам о разгроме Барсы написал пару слов. Лучше бы вместо рассуждений написал хороший аналитический материал, а то одна критика, а в замен ничего)))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > forward33 16 февраля 2017, 20:46

      Так он же блоггер, а не журналист

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