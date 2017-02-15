Тактические перемены и трансферы. Как «Барселоне» усилить правый фланг обороны

В матче Лиги чемпионов полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер сделал посмешище из Серхи Роберто. Недавно тяжелую травму получил еще и Алейш Видаль. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует возможные варианты усиления самой слабой позиции.

«Барселона» набрала достаточно неплохую форму, Неймар прервал свою длительную безголевую серию, Тер Штеген стал меньше ошибаться, вернулся Серхио Бускетс. Событие сезона – Энрике выпустил из клетки Алейша Видаля. И, стоит сказать, изголодавшийся по футболу игрок дал жару, был полезен как в оборонительной работе, так и в атаках. За 6 матчей по системе «гол+пас» у него 4 очка – самый результативный показатель после МСН.

Наблюдать за игрой Видаля само удовольствие, ему присуща некая лёгкость, манёвренность, нестандартность мышления, в себе он воплощает атакующие навыки молодого Серхи Роберто и хорошую оборонительную выучку. В последнем туре против «Алавеса» случилось то, чего «Барселона» так боялась:

Ужасная травма, перепуганное лицо Энрике, носилки и, наконец, вердикт – для Видаля сезон окончен, 5 месяцев в лазарете.

Что это значит? У «Барселоны» снова больше, даже номинально, нет чистого правого защитника. Ситуацию смягчает молодой Серхи Роберто, заменявший Видаля на протяжение его распри с Энрике. Тем не менее, очень тревожный звоночек, во-первых, Роберто из-за дисквалификации не сыграет в финале Копа дель Рей, во-вторых, выходит, он будет вынужден играть по 90 минут каждый матч в Примере и Лиге Чемпионов, в-третьих, риск травмы, особенно в статусе неприкасаемого.

Проблема более серьёзна, чем может показаться. В декабре месяце СМИ заверяли, дескать сделка «Барселоны» и Дарио Срны обречена состояться, это был выход. Тогда я написал материал – Зачем Дарио Срна нужен «Барселоне»?, в котором подробно разобрал игру Роберто и выделил сильные стороны хорвата.

В этой связи предлагаю свои варианты решения данной проблемы.

Смена игровой формации

Суть: переход на 3-4-3

Сильные стороны: Луис Энрике уже использовал подобную формацию; каждый играет на своей позиции. существенная прибавка атакующих мощностей

Слабые стороны: уязвимость в обороне

Почему бы и нет? Луис Энрике уже не один раз использовал 3-4-3, дабы дать отдых Серхи Роберто. В подобной формации каждый из игроков играет на своей позиции, соответственно вероятность провалов существенно уменьшится. С другой стороны, 3-4-3 сделает команду более уязвимой, особенно против команд сильных в атаке.

Вывод: Этот вариант достаточно приемлемый. Подобная формация позволит значительно разгрузить Серхи Роберто, но применять её в матчах против сильных команд Примеры и в Лиге Чемпионов нельзя, так как команда становится более уязвимой в обороне, а это как красная тряпка для команд, умеющих атаковать.

Использовать игроков кантеры

Суть: перевести Нили Пердомо или Серхи Паленсия в первую команду

Сильные стороны: чистые правые защитники, тренируются периодически с первой команды, знакомы с философией «блауграны»

Слабые стороны: неопытность на наивысшем уровне

В «Ла Масии» полно игроков большого таланта, естественно есть свои, доморощенные кандидаты на правый фланг обороны. Лично я в кантере могу выделить двойку таких игроков – это Нили Пердомо и Серхи Паленсия. Второй является капитаном «Барселоны Б», в то время, как Нили, по большей части, сидит в обороне. Учитывая, что в заявку на матч против «ПСЖ» включён именно Пердомо, едва ли Энрике всерьёз рассматривает подобную возможность. Ну и основным недостатком привлечения молодёжи является их неопытность на наивысшем уровне.

Вывод: Луис Энрике не пойдет на такой риск, исходя из его поступков видно, что на молодtжь он всерьез не рассчитывает.

Трансфер из Примеры или свободный агент

Суть: подписать чистого правого защитника

Сильные стороны: подписать подходящего чистого правого защитника из любой команды Примеры или свободного агента

Слабые стороны: цена; невозможность играть в Лиге Чемпионов; сложно выбрать игрока соответствующего уровня

В связи с серьезной травмой Видаля «Барселона» может совершить экстренный трансфер. Единственное – новичок сможет выступать исключительно в испанских турнирах. Под радар попадают все игроки Ла Лиги и футболисты, играющие в чемпионатах, где трансферное окно ещё не закрыто (сюда подходит тот же Срна).

Едва ли «Барселона» совершит трансфер, потому что это большие финансовые траты, на которые каталонцы не готовы идти. Однозначно любой клуб заломит высокую цену на своего игрока, как да не воспользоваться такой ситуацией?

Свободный агент уже более приемлемый вариант, но вряд ли востребованный игрок долго задерживается в подобном статусе.

Вывод: на шаг с трансфером «Барселона» вряд ли пойдёт из-за сопутствующих финансовых издержек, а вот вариант с свободным агентом имеет право на жизнь. По слухам боссами блауграны рассматриваются кандидатуры Жозе Босингвы, Мартина Касереса и Майкона.

Перевести кого-то на позицию ПЗ

Люка Динь

Суть: левый защитник, конкурирует с Хорди Альбой Сильные стороны: знаком с позицией ЛЗ; разумное сочетание темпа, скорости, грамотной работы на втором этаже Слабые стороны: левоногий игрок Люка неплохо смотрится на левом фланге, борется с Хорди Альбой. Основная проблема заключается в том, что он левоногий футболист, таковым тяжело играть справа, а особенно в обороне, где цена ошибка крайне высока.

Хавьер Маскерано Суть: центральный защитник, иногда играет в опорной зоне Сильные стороны: сильная позиционная игра, хорош в отборах, правоногий, имеет опыт игры на позиции ПЗ Слабые стороны: отсутствие атакующей подкованности и должной скорости Маскерано имеет солидный кредит доверия у Луиса Энрике, ему он доверяет играть на нескольких позициях, даже испытывал его на правом фланге обороны, также в «Ливерпуле» был опыт игры на позиции ПЗ. К сожалению, аргентинцу уже 32 – это значит, что в атаке и скорости от него не стоит многого ожидать. Если же говорить исключительно об обороне, здесь использование Хавьера может принести пользу, ведь он опытен, умеет держать позицию. Саму Умтити

Суть: центральный защитник Сильные стороны: силен, достаточно быстр, хорош на втором этаже и вообще пока что является лучшим летним приобретением «Барселоны» Слабые стороны: левоногий, слаб в фланговом созидании Умтити производит очень хорошее впечатление, способный, молодой футболист, обладает рядом положительных качеств. Но на правом фланге едва ли вижу этого игрока, во-первых. у него нет должного опыта игры на фланге, во-вторых, он левоногий футболист, в-третьих, тяжело представить Саму в фланговом созидании атак.

Рафинья