Почему «Ростов» не похож на «Лестер»

Перед стартом плей-офф еврокубков проводим сравнительный анализ второго сезона Золушек и объясняем, почему «Ростов» не накроет синдром «Лестера».

Завоевать титул проще, чем удержать, гласит прописная истина. После феноменального прошлого сезона от «Ростова» с «Лестером» ждали спада, в глубине души надеясь на продолжение феерии. Провал предвещали объективные причины, известные еще до старта. Сразу оговорюсь, что для лаконичности более правильное словосочетание тренерский штаб «Ростова» заменено более кратким понятием Бердыев.

Смена отношения извне. В прошлом году оба клуба воспринимались как выскочки, в успех которых не верили до последнего. В этом соперники по лиге рассматривали их уже всерьез. Особенно это касается «Лестера». На чемпионов всегда другой настрой. В случае с «Ростовом» вмешалась своя специфика, в виде смены отношения судей. Новый взгляд вылился в семь удалений за 17 туров, причем три пришлись на гостевые матчи с конкурентами «Спартаком» и «Зенитом», оказав прямое влияние на итоговый результат. Пожалуй, даже большее, чем ужесточение взглядов английских судей на борьбу в штрафной. Этим любят оправдывать «Лестер», но в ворота «лис» за весь сезон поставили только 3 пенальти.

Смена отношения внутри. Сами футболисты стали воспринимать себя иначе. Особенно характерно влияние еврокубков, где команда эмоционально и физически выхолащивается, поэтому не готова играть на все сто во внутреннем первенстве. После прыжка выше головы даже выступления на твоем привычном уровне будут выглядеть неудачей. А уж если начинаешь играть чуть ниже – пиши пропало.

Летняя трансферная кампания. «Лестер» понес весомую потерю в лице Канте, но сохранил остальных лидеров и укрепил все линии, создав необходимую глубину скамейки (Цилер, Эрнандес, Беналуан, Менди, Муса, Капустка, Слимани). «Ростов» потерял трех игроков основы (арендованный Могилевец, Новосельцев, Баштуш), которых заменил по позиции за счет трансферов Граната, Мевли и Препелицэ. Ушедших футболистов ротации тоже удалось заменить сопоставимыми по уровню скамеечниками.

Раньери понимал, что Канте уникален, поэтому попытался переформатировать всю игру в центре поля. Ставка делалась на техничного, с хорошим пасом Менди, но в обороноспособности опорная зона резко потеряла, а новичок вскоре надолго вылетел из-за травмы. С заметно уступающим в классе Амарти стало еще грустнее. Из новичков же заиграл только Слимани.

Бердыев сохранил всех ключевых игроков, поэтому не стал менять схему, подогнав новые детали. Новая линия обороны получила пять в Мюнхене, но похожие на ушедших как близнецы Гранат с Мевлей быстро впитали принципы игры, и дальше «Ростов» только прибавлял. В средней линии с мощным Ерохиным вместо Могилевца дончане даже добавили в разнообразии.

Отсутствие опыта борьбы на два фронта. И физически, и психологически оно сказалось. Тренеры решали проблему по-разному. Раньери как и в прошлом сезоне использовал ротацию по минимуму, что сделало бесполезными летние трансферы и вымотало основу. Бердыев несколько раз практиковал игру вторым составом перед матчами Лиги чемпионов, по максимуму сохраняя недельный цикл подготовки для ключевых игроков.

Оба клуба поставили именно на ЛЧ, понимая, что это исторический шанс. «Лисам» благодаря высокому рейтингу АПЛ повезло с группой. К большим клубам с натяжкой можно было отнести только «Порту», хотя по факту приятно удивил «Копенгаген». «Лестер» начал с трех побед, за тур до конца гарантировав выход в плей-офф. Заканчивали «лисы» 0:5 с «Порту», куда наконец слетал дубль.

«Ростову» пришлось сложнее, поскольку дончане пробивались через два раунда квалификации с сопоставимыми по уровню и превосходящими в опыте соперниками. Группа тоже попалась смертельная. Два первых места изначально были забронированы за «Баварией» и «Атлетико», однако начав с 0:5 в Мюнхене, дальше «Ростов» постепенно прибавлял и в итоге обошел «ПСВ» в борьбе за третье место.

Спад лидеров. Успехи «лис» во многом держались на троице Канте-Варди-Марез. Алжирец стал лучшим игроком года в Африке, но летом его так и не отпустили на повышение. В итоге Марез, с которым стали играть гораздо плотнее, сник. Варди – игрок более зависимый. С общекомандным спадом потерялся и он. Джейми уже 30, и он рискует оказаться звездой одного сезона.

Более сбалансированному «Ростову» удалось избежать таких проблем, в том числе потому, что Бердыев давал отдых стержневым футболистам (особенно возрастным, хотя ротация затронула и играющих в энергозатратном стиле Полоза с Азмуном).

Позиционирование клуба на внутренней арене. Раньери вновь декларировал цель в 40 очков за сезон, но в итоге может не досчитаться и их. В силу всех вышеперечисленных факторов команда посыпалась. Многие приспособились к тактике «Лестера», тяжелее всего «лисам» пришлось с грандами. По два разгрома от «МЮ» и «Челси», 1:4 в Ливерпуле, вымученные ничьи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Только с «Манчестер Сити» «Лестер» напомнил самого себя с убойными контраками и хет-триком Варди.

«Ростов» серьезно относится к домашним матчам, где лишь дважды терял очки по объективным причинам (раннее удаление Азмуна с «Уралом» и близость решающего матча против «ПСВ» с «Зенитом», вылившиеся в две нулевых ничьих). Дончане ставят задачу попасть в пятерку, поэтому все матчи с топ-клубами провели с полной выкладкой. Со «Спартаком», «Краснодаром» и «Тереком» им еще играть дома, а прямо сейчас отставание от четвертого места – 3 очка.

Общей проблемой стали выездные матчи. Если в случае с «Ростовом» это отчасти объясняется тем, что в гости несколько раз летал второй состав, то у «лис» дела совсем плохи. 10 поражений и 3 очка за 13 матчей – с таким графиком реально можно загреметь в Чемпионшип. У «Ростова» ситуация не лучше, но дончане великолепны дома – 23 очка в 9 турах.

Зимняя трансферная кампания. Несмотря на многочисленные слухи, «Ростов» сохранил до лета всех лидеров, укрепив атаку опытным Девичем. Запаса прочности команде наверняка хватит на весенний рывок. «Лестер», несмотря на все проблемы, был на рынке пассивен. Проблемы в опорной зоне Раньери пытается решить с помощью купленного в «Генке» Ндиди и экспериментов с тактикой, но пока выходит не очень. В то же время с тонущего корабля никто не сбежал. Это позволяет рассчитывать на сюрпризы в ЛЧ и спасение в АПЛ.

Прогнозы. «Ростов» стартует раньше. Дончане начинают дома, что скорее в минус. «Спарта» – крепкий коллектив, который на ходу. Это показал и недавний товарняк с «Зенитом», где питерцы были биты 2:0, и прошлогодний розыгрыш Лиги Европы. Тогда чехи в одну калитку вынесли «Краснодар», выиграв обе встречи, и дошли до четвертьфинала. Как раз та стадия, куда планирует пробиться «Ростов». Еще раньше «Спарту» с огромным трудом проходил в квалификации ЛЧ ЦСКА.

О недооценке соперника речи не идет. Однако выбить «Спарту» команде Бердыева вполне по силам. В этом году «Ростов» явно ставит на европейскую кампанию. К тому же в Чехии возобновляется чемпионат, где пражскому клубу надо догонять конкурентов в борьбе за «золото». Забавно, что ситуация с тренером в «Спарте» тоже запутанная – формально главным числится спортивный директор Томаш Пожар, но по факту с командой работает не имеющий нужной лицензии Давид Голоубек. Роднит команды и то, что «Спарту» тащат ветераны Лафата с Росицки.

Соперник «Лестера» куда серьезнее. «Севилье» давно опостылела Лига Европы, и у команды Сампаоли наконец есть шанс заявить о себе в главном турнире. Однако оба коллектива вынуждены держать в уме чемпионат. «Лисы» – чтобы выжить, а «Севилья» – чтобы попробовать зацепиться за чемпионство. Отставание от «Реала» и «Барсы» минимально, любая осечка может стать фатальной. Параллельно с «Лестером» севильцам играть сплошь с середняками и аутсайдерами, однако именно с ними «Севилье» приходится особенно тяжко.

Фаворит пары испанцы, но очень многое будет зависеть от расстановки приоритетов и психологии. Надо понимать, что для проваливающего сезон «Лестера» ЛЧ, где пока дела складывались удачно – отдушина. Класс игроков никуда не делся, и собраться на кубковый формат команда Раньери вполне способна. Помимо абстрактных факторов «Лестер» может сыграть на ряде слабостей, которых не лишена «Севилья». Высокая линия обороны, практикуемая Сампаоли – рай для реактивного Варди, а узость построений оставляет свободу не менее скоростным и техничным фланговым игрокам «лис».

Если «Лестер» сыграет так, как против испанообразного «МС» Гвардиолы дома, то вполне может размотать и «Севилью». Другое дело, что в обороне «лисы» выглядят последнее время просто кошмарно. Многое будет определять функциональная готовность в данный конкретный момент. В системе Сампаоли это ключевой фактор в принципе, а лидерам «Лестера» давно нужна передышка.

Как и в случае с «Ростовом» предсказать победителя этой пары почти нереально. Тем интереснее будет наблюдать поход за мечтой.