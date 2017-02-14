Азарт к игре

Футболисты,которым игры в футбол оказалось мало….

Джоуи Бартон «Бернли» «Нюкасл» «КПР» «Манчестер Сити»

Незаурядный английский футболист всю карьеру провел в скандальных хрониках и это наверняка его «фишка».Джоуи 34 и он снова в скандалах. Бартон обвиняется в том, что он более 10 лет методично играл на ставках. Так, предполагается, что хавбек разместил 1260 ставок. Дискфалификацию Бартон пока не получил,в последней домашней игре заработал со своей командой ничью против лидеров чемпионата «Челси».



Уэйн Руни «Евертон» «Манчестер Юнайтед»



Главного рекордсмена Манчестера интересовали и скачки,и рулетка,но главная страсть-покер.По подсчетам английской прессы Уэйн за картежным столом проиграл свыше миллиона долларов!Причем,опять же если верить прессе , садился за этот стол в абсолютно пьяном виде. Но после женитьбы и рождения детей, Уэйн завязал с пагубным делом.

Сэр Алекс Фергюсон «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс очень любит лошадей.У него даже есть своя собственная конюшня! Но Фергюсон не довольствуется только этим. Активные вложения в тотализатор поступают от сэра до сих пор.

Майкл Оуэн. «Ливерпуль» «Ньюкасл» «Манчестер Юнайтед» «Сток Сити»

Бывший подопечный Фергюсона тоже в восторге от лошадей. Завсегдатай посетитель ипподромов .Но в начале 2000-х сделал неаккуратное заявление : «За один вечер я могу просадить в казино десятки тысяч фунтов…»,после чего английские журналисты не давали покоя Майклу.Но,если бывший наставник ставил на лошадей,то Майкл отправлялся в казино

Эйдур Гудьонсен «Челси» «Тоттенхэм» «Болтон» «Сток сити»

Исландский нападающий признался в интервью газете «people» что за пять месяцев 2002 года,играя за лондонский «Челси», проиграл в рулетку более 400 тысяч фунтов! «Когда я был травмирован,а подруга с детьми уехали на родину, мной овладела такая скука…Меня в то время интересовал только один вопрос– как бы убить свободное время? И я решил проводить его за рулеточным столом. Сначла все шло неплохо, но это сначала…»

Мартин Демикелис

В бытность игроком «Сити» зимой 2016 года был заподозрен в ставках на футбольные матчи. Мартин не стал выкручиваться и честно признался в содеянном. Благодаря сотрудничеству со следствием получил незначительный денежный штраф в размере 28 тысячи евро.

Почувствовав азарт не всегда можно остановиться!Эти парни все ощутили на себе!