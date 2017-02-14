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    Девушка дня Все блоги -

    Болельщица дортмундской «Боруссии», которая проведет День святого Валентина за телевизором

    14 февраля 2017
    Она не является подругой футболиста и не работает на спортивном телевидении. Возможно, только пока. Блог «Девушка дня» знакомит пользователей «Бомбардира» с очаровательной болельщицей «Боруссии» Дортмунд.

    Как обычно делают Цорк, Ватцке и компания? Находят в каком-нибудь подземелье перспективного футболиста, который потом превращается в звезду европейского футбола. В нашем случае примерно тоже самое.

    Профиль в социальной сети Instagram модель создала не так давно, поэтому у вас есть уникальная возможность познакомиться с ней до того, как это станет мэйнстримом. Виктория Беллами – тот редкий случай, когда страницу незнакомой девушки пролистываешь не только из-за аппетитных форм. Пока у нее нет сотен тысяч подписчиков, но, уверен, все впереди. Скриньте, как говорится.

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    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    text

    Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy)

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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