Болельщица дортмундской «Боруссии», которая проведет День святого Валентина за телевизором

Она не является подругой футболиста и не работает на спортивном телевидении. Возможно, только пока. Блог «Девушка дня» знакомит пользователей «Бомбардира» с очаровательной болельщицей «Боруссии» Дортмунд.

Как обычно делают Цорк, Ватцке и компания? Находят в каком-нибудь подземелье перспективного футболиста, который потом превращается в звезду европейского футбола. В нашем случае примерно тоже самое.

Профиль в социальной сети Instagram модель создала не так давно, поэтому у вас есть уникальная возможность познакомиться с ней до того, как это станет мэйнстримом. Виктория Беллами – тот редкий случай, когда страницу незнакомой девушки пролистываешь не только из-за аппетитных форм. Пока у нее нет сотен тысяч подписчиков, но, уверен, все впереди. Скриньте, как говорится.

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 11 2017 в 6:00 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 4 2017 в 8:55 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 6 2017 в 9:46 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 7 2017 в 10:45 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 12 2017 в 10:38 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 4 2017 в 11:43 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 8 2017 в 10:14 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 10 2017 в 1:08 PST

text Фото опубликовано Viktoria Bellamy (@viktoria.bellamy) Фев 11 2017 в 11:18 PST