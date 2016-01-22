Символическая сборная РФПЛ

Португальский портал GoalPoint опубликовал символическую сборную первой части сезона РФПЛ. Аналогичная есть у статистического портала Whoscored. А комментатор Константин Генич составил свою версию команды для Чемпионата. Чья сборная правильнее?

Обе европейских сборных основаны на большом объеме статистических данных. В рейтинге каждого игрока учтено множество показателей. Методики расчёта отличаются (в частности, рейтинги выставляемые португальцами, существенно ниже и, пожалуй, адекватнее). Но более, чем наполовину (6 из 11) составы Goal Point и Whoscored совпали. Это ещё без скидки на различие формаций (4-3-3 и 4-4-2 соответственно).

Команда Генича тоже собрана не без учёта цифр, но в первую очередь основывается на личном экспертном мнении комментатора. К нему имеет смысл прислушаться, поскольку Генич сам поиграл на профессиональном уровне. Версия Генича имеет четыре совпадения с составом с Whoscored и всего два - с GoalPoint. Соответственно, только два футболиста попали во все три команды. Это Халк и Вернблум.

Из тех, кого возносит на вершины математика, остаются трое - Рыжиков, Мартынович и Шитов. О Мартыновиче я уже писал в материале 15 игроков РФПЛ, которые удивили С Рыжиковым тоже всё понятно - Сергей проводит очень уверенный сезон, в нескольких матчах откровенно вытащил "Рубин" и вернулся в сборную.

Что касается Шитова, то белорус у Гордеева действительно здорово прибавил во всех компонентах. По числу перехватов Шитов пятый, а по числу отборов - и вовсе лучший в лиге. Меньше фолит сам и больше зарабатывает фолов при подключении к атакам. Почти вдвое улучшил все свои атакующие скилы - количество ударов, обостряющих передач, кроссов, удачных обводок. Справедливости ради, они были невысоки. Достаточно ли этого для признания лучшим правым защитником лиги - вопрос дискуссионный. Как и все три предложенных состава.