Как русские живут и отдыхают в Европе

красиво жить не запретишь
Черышев веселится в «Вильярреале». Гатагов катается по миру. Блог «Русские и тут» показывает жизнь русских футболистов в Европе.
Денис Черышев наконец-то вернулся на поле.
Вот так его встречают дети.
Веселые тренировки в «Вильярреале».
Артем Мещанинов бывает таким эмоциональным.
Игрок становится ключевым в составе «Баника».
Джамалдин Ходжаниязов провожает завершившего игровую карьеру Тимощука.
Сам Джамалдин с футболом заканчивать не собирается. Пока ему покоряются даже моря.
Антон Митрюшкин снова в основе «Сьона». Недавно вратарь отметил день рождения.
Алан Гатагов съездил в «Милан».
Роман Нойштедтер продолжает стильно одеваться.
Кушает Роман тоже хорошо.
У Караваева тоже все хорошо.