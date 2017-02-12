Как русские живут и отдыхают в Европе

Черышев веселится в «Вильярреале». Гатагов катается по миру. Блог «Русские и тут» показывает жизнь русских футболистов в Европе.

Денис Черышев наконец-то вернулся на поле.

text Фев 5 2017 в 8:34 PST

Вот так его встречают дети.

text Фев 8 2017 в 9:12 PST

Веселые тренировки в «Вильярреале».

text Фев 10 2017 в 6:47 PST

Артем Мещанинов бывает таким эмоциональным.

text Фев 5 2017 в 12:43 PST

Игрок становится ключевым в составе «Баника».

text Фев 8 2017 в 11:14 PST

Джамалдин Ходжаниязов провожает завершившего игровую карьеру Тимощука.

text Фев 11 2017 в 2:14 PST

Сам Джамалдин с футболом заканчивать не собирается. Пока ему покоряются даже моря.

text Фев 9 2017 в 8:44 PST

Антон Митрюшкин снова в основе «Сьона». Недавно вратарь отметил день рождения.

text Фев 8 2017 в 8:22 PST

Алан Гатагов съездил в «Милан».

text Фев 12 2017 в 1:45 PST

Роман Нойштедтер продолжает стильно одеваться.

text Фев 3 2017 в 8:25 PST

Кушает Роман тоже хорошо.

text Фев 9 2017 в 9:03 PST

У Караваева тоже все хорошо.