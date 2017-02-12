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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    12 февраля 2017
    Черышев веселится в «Вильярреале». Гатагов катается по миру. Блог «Русские и тут» показывает жизнь русских футболистов в Европе.

    Денис Черышев наконец-то вернулся на поле.

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    Вот так его встречают дети.

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    Веселые тренировки в «Вильярреале».

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    Артем Мещанинов бывает таким эмоциональным.

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    Игрок становится ключевым в составе «Баника».

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    Джамалдин Ходжаниязов провожает завершившего игровую карьеру Тимощука.

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    Сам Джамалдин с футболом заканчивать не собирается. Пока ему покоряются даже моря.

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    Антон Митрюшкин снова в основе «Сьона». Недавно вратарь отметил день рождения.

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    Алан Гатагов съездил в «Милан».

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    Роман Нойштедтер продолжает стильно одеваться.

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    Кушает Роман тоже хорошо.

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    У Караваева тоже все хорошо.

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 13 февраля 2017, 19:27

      красиво жить не запретишь

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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 12 февраля 2017, 21:34

      а где, собственно, сейчас Гатагов? совсем он с радаров пропал, или мне кажется?

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      Рейтинг: +800

      forward33 12 февраля 2017, 19:43

      Быстрей бы Черышев вернул свою форму, как же хорошо он за подводников в прошлом.

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