В чем Силва, брат? Кто вернул к жизни тонущий «Халл Сити»

«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.

У тренера «Халла» Марку Силвы выдались непростые дни – вашему напыщенному индюку Фуркаду и не снилось. Португалец, принявший самую слабую команду АПЛ после Нового года, попал на серию матчей с такими аллигаторами, как «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал», и разжился четырьмя очками, пропустив только полтора гола.

Мы не маленькие, прекрасно знаем, что это значит. Встали стеной, выдвинули шлагбаумы, «клюшки на лёд». Примерно так и было – в первых двух играх.

Но вот в субботу «Халл» приезжает в Лондон к «Арсеналу» в статусе команды, которая умеет покрываться бронёй, и никто бы слова дурного не сказал, если бы Силва отправил ребят закупоривать штрафную площадь. Да о чём речь?

А «Халл Сити» выходит – и с первой до последней минуты играет в открытый, распахнутый навстречу всем ветрам футбол, ничего не взряхляя и не окапываясь. «Искусства земледелия здесь не существует», – говорил один пройдоха в романе О’Генри.

Это необъяснимо. Силва знает, что «Арсенал» обитает в свободных зонах, только в них он дышит, мыслит, живёт. В такой игре наконец-то есть толк от Озила, а толк от Санчеса умножается на 10.

«Арсенал», задыхаясь, ждёт следующей недели, когда его бабахнет по голове Лига чемпионов, поэтому забить быстрый гол – это настоящая мечта, и мы видим, как мучаются в этот уик-энд «Наполи», «Бавария», «Боруссия» и «Реал», не сумевшие решить свои проблемы в начале матча.

А «Халл» дарит такой вот подарок. Ни одной мысли о том, чтобы надеть на венгеровцев смирительную рубашку – наоборот, попытка закружить в смертельном танце.

Это глупо. Очень глупо. Смелость крайне редко берёт города.

Но смелость восхищает. Мы посмотрели матч, который бил током, изрыгал огонь.

Чтобы пойти на такую авантюру, нужно быть абсолютно уверенным в готовности своей команды, в её обученности, в точности ротации. И ведь что-то есть в этой тонкой кадровой работе Силвы – как он подтаскивает к составу Раноккью, как тасует Ньясса и Эрнандеса, как манипулирует с Эвандро. Человек без году неделя в премьер-лиге и в клубе, но ему уже знакомы все фигуры на его половине доски и каждая трещинка на этих фигурах.

Он попытался застрелить «Арсенал» из хлопушки с конфетти, он нарвался и получил.

Я не знаю, новый ли он Моуриньо или старый Бышовец, данный дискурс совершенно неинтересен. Но по результатам субботнего матча и предшествующей недели Силва достоин цитаты из Тютчева:

«Спешу поздравить с неудачей:

Она – блистательный успех,

Для вас почётна наипаче

И назидательна для всех».

Фото: PA Sport, Getty Images.