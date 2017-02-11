Если не Де Хеа, то кто? Вратари для сборной Испании.

Раньше Испания обладала великолепными вратарями: Икер Касильяс, Виктор Вальдес, Пепе Рейна. Посмотрим на тройку, которая способна стоять на воротах мощной «фурии рохи».

Серхио Рико

Команда: «Севилья»

Возраст: 23 года

Рост: 194 см

Голов за игру: 1.26

Серхио действительно отличный вратарь. Он вошёл в список участников Евро 2016. Правда поучаствовать так и не смог как раз из-за Де Хеа. На данный момент он является третьим вратарём сборной. Но с уверенностью можно сказать, что у Рико есть все шансы, чтобы выступать в основном составе команды. Серхио обладает отличным выбором позиции и рефлексами. Он внёс немалый вклад в достижения «Севильи» в последние года. На данный момент у вратаря 6 сухих в чемпионате Испании. Смотрите видео с 47 секунды:

Серхио Асенхо

Команда: «Вильярреал»

Возраст: 27 лет

Рост: 185 см

Голов за игру: 0.67

Ещё один Серхио, только уже сильно отличающийся, имеет неплохие шансы на попадание в состав Испании. Асенхо сыграл 10 «сухих» матчей, что является лучшим показателем в Ла Лиге. Ещё одно условие, которое может помочь вратарю попасть в стан сборной, – это конец карьеры «святого Икера». Уход Касильяса уменьшит кол-во конкурентов, и тогда Серхио Асенхо явно может стать третьим голкипером Испании. Хотя, кто знает, может голкипер ещё обгонит по навыкам и Рико, и Де Хеа. Асенхо отлично видит игру и чувствует траекторию мяча. В принципе он действительно может конкурировать с Де Хеа. Смотреть с 27 секунды (советую отключить звук):

Фернандо Пачеко

Команда: «Алавес»

Возраст: 24 года

Рост: 187 см

Голов за игру: 1.29

Фернандо сыграл 6 «сухих» матчей в этом сезоне и вышел в финал Кубка Испании с «Алавесом». Вообще некоторое время Пачеко входил в состав мадридского «Реала». Фернандо считается потенциально талантливым. Возможно в ближайшем будущем он действительно будет впечатлять своей игрой, и о нём будут везде говорить. Всё таки Фернандо уже стал частью «Алавеса», которого не смогли обыграть гранды Испании в первой половине сезона. Пачеко может сильно удивить. Он отлично выбирает позицию, что приводит к тому, что ему не особо сильно приходится тянуться за мячом. Также Фернандо обладает отличной реакцией. Просто посмотрите видео ниже: