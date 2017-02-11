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    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Если не Де Хеа, то кто? Вратари для сборной Испании.

    11 февраля 2017
    Раньше Испания обладала великолепными вратарями: Икер Касильяс, Виктор Вальдес, Пепе Рейна. Посмотрим на тройку, которая способна стоять на воротах мощной «фурии рохи».

    Серхио Рико

    Команда: «Севилья»

    Возраст: 23 года

    Рост: 194 см

    Голов за игру: 1.26

    Серхио действительно отличный вратарь. Он вошёл в список участников Евро 2016. Правда поучаствовать так и не смог как раз из-за Де Хеа. На данный момент он является третьим вратарём сборной. Но с уверенностью можно сказать, что у Рико есть все шансы, чтобы выступать в основном составе команды. Серхио обладает отличным выбором позиции и рефлексами. Он внёс немалый вклад в достижения «Севильи» в последние года. На данный момент у вратаря 6 сухих в чемпионате Испании. Смотрите видео с 47 секунды:

    Серхио Асенхо

    Команда: «Вильярреал»

    Возраст: 27 лет

    Рост: 185 см

    Голов за игру: 0.67

    Ещё один Серхио, только уже сильно отличающийся, имеет неплохие шансы на попадание в состав Испании. Асенхо сыграл 10 «сухих» матчей, что является лучшим показателем в Ла Лиге. Ещё одно условие, которое может помочь вратарю попасть в стан сборной, – это конец карьеры «святого Икера». Уход Касильяса уменьшит кол-во конкурентов, и тогда Серхио Асенхо явно может стать третьим голкипером Испании. Хотя, кто знает, может голкипер ещё обгонит по навыкам и Рико, и Де Хеа. Асенхо отлично видит игру и чувствует траекторию мяча. В принципе он действительно может конкурировать с Де Хеа. Смотреть с 27 секунды (советую отключить звук):

    Фернандо Пачеко

    Команда: «Алавес»

    Возраст: 24 года

    Рост: 187 см

    Голов за игру: 1.29

    Фернандо сыграл 6 «сухих» матчей в этом сезоне и вышел в финал Кубка Испании с «Алавесом». Вообще некоторое время Пачеко входил в состав мадридского «Реала». Фернандо считается потенциально талантливым. Возможно в ближайшем будущем он действительно будет впечатлять своей игрой, и о нём будут везде говорить. Всё таки Фернандо уже стал частью «Алавеса», которого не смогли обыграть гранды Испании в первой половине сезона. Пачеко может сильно удивить. Он отлично выбирает позицию, что приводит к тому, что ему не особо сильно приходится тянуться за мячом. Также Фернандо обладает отличной реакцией. Просто посмотрите видео ниже:

    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 13 февраля 2017, 05:47

      Серхио Асенхо - считаю единственный конкурент для Де Хеа. Он очень хорош.

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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 12 февраля 2017, 20:01

      Фернандо Пачеко

      входил в с состав реала а сечас в алавесе ну всетоки испания дожна подумать

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