Шрек вылез из болота

Уэйн Руни с лета пытается вернуться на свой уровень. Наконец у него стало это получаться.

Новый сезон Руни начал так же как весь МЮ - уныло. К Новому году на счету справившего 30-летие Шрека значилось два гола за 14 матчей в АПЛ. Для капитана и лидера одного из самых популярных клубов мира маловато. Не знаю, что Уэйн загадал под бой Биг Бена, но в январе "десятка" "МЮ" переживает настоящий реннесанс. Уэйн забил вдвое больше за три сыгранных в 2016 году встречи чемпионата и оформил единственный гол в кубковой игре против "Шеффилда". Поставленный на "Энфилде" бомбардирский рекорд вполне может вдохновить Шрека на новые свершения.

И всё же пока этот сезон один из худших в карьере Уэйна. Спад, начавшийся в ещё в прошлом году, продолжается. Количество обостряющих передач снизилось на треть. В урожайные годы Руни отдвал за сезон десяток ассистов. Пока всего два. Удачных обыгрышей за Руни в 2,3 раза меньше по сравнению с сезоном 13/14 и вдвое меньше, чем в прошлом. Конечно, можно пенять на философию Ван Гаала, но скорее всего англичанин банально начал терять в скорости. Уэйн был хорош именно в скоростном дриблинге, он не из тех форвардов, что способны накрутить троих на носовом платке. Бьёт форвард чуть чаще, чем в прошлом сезоне, но на 30% меньше, чем два года назад. В точности передач капитан тоже сдал.

Снизив собственные показатели в атаке, Руни ещё больше потерял в обороне. Действуя в глубине поля, он проделывал большой объём черновой работы. Теперь, играя на острие, помощи при защите он оказывает по минимуму. По большому счёту, будь у Ван Гаала достойная альтернатива, он вполне мог бы упрятать Уэйна в резерв. Но её не было. С точки зрения перспектив сборной России во Франции возрождение Руни, конечно, новость не из приятных. Хотя к лету Шрек может опять сдуться.