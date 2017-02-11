На это кино не куплюсь. О ситуации с нападающими «Манчестер Сити»

Зимой «Ман Сити» заполучил еще одного нападающего – бразильца Габриэла Жезуса. Новичок сразу стал приносить команде победы, а СМИ заговорили о возможной продаже Серхио Агуэро. Блог «Бескрайний нападающий» разбирается в щекотливой ситуации.

Это какая-то очень дурновкусная кинематография – мол, Жезус за две игры так напугал многоопытного аргентинского напарника, что тот готов податься на все четыре стороны, даже в футбольный клуб «Спутник» из Новочебоксарска.

Агуэро никогда не был замечен в слабовольном поднятии рук, а уж о Гвардиоле нечего говорить, ни один нормальный тренер не скажет: «Желаю иметь одного нападающего вместо двух».

Фаворитизм – другое дело, но нет, друзья, не сходится. Агуэро начал играть за «Сити» еще до того, как большевики загубили государя императора – не может быть, чтобы такого долгожителя, легенду клуба разжаловали в пешки после двух удачных выступлений его конкурента.

Конкурент пока прекрасен. Жезус играет хлестко, рьяно, густо – почти как я, когда пишу блистательные тексты для этого блога.

А казалось бы – ну и что, что основной форвард сборной Бразилии. Сегодня это не та характеристика, которая сражает наповал. Вы же видели анонс нового ТНТшного сериала про американского шпиона, засланного на работу в «Газпром»? И как солдафонский начальник издевается над его письмом-характеристикой: «Миллер рекомендует мне взять тебя на работу? Ха!»

Ровно та же ситуация нынче и с бразильцами. Там Паулиньо, играющий где-то южнее Магадана, но севернее Сингапура, стабильно пылит в стартовом составе.

Впрочем, Жезус развенчивает сомнения. Да, он младенец во взрослом футболе – его карьере полтора года, но в этот отрезок уместились два клубных трофея, олимпийское золото, голы в каждом матче за сборную и естественное право слать блогеров Bombardir.ru лесом за необоснованную критику.

А критиковать пока нечего. Он ворвался в английский сезон и, как любой неофит, отдается игре со смаком, он сейчас самый британский игрок в этой команде.

И до чего разнообразен! Последние матчи «Сити» были не похожи друг на друга и требовали приспособления. «Вест Хэм» приходилось раскатывать, а «Суонси» – размазывать, так что первая игра проверила бразильца на умение участвовать в комбинациях, а вторая – на наличие мощи и чутья, по-маяковски – «если у которого нету рук — пришел чтоб и бился лбом бы». Жезус показал себя.

Но это был бы слишком формальный повод для изгнания Агуэро. Может, он уже давно желает уйти сам, но в таком случае конкуренция ни при чем. А аргентинец даже не говорил о таком желании.

И они вполне могут играть в паре.

Драматизм нагоняют только наши коллеги – окулисты пера, дэйли мэйлы и саны; и удивительно, с каким тактом Гвардиола продолжает вбивать смысл происходящего в их каверзные черепные коробки. Это происходит каждый божий день и свидетельствует о том, что Пеп еще не успел увязнуть в атмосфере легких шизофренических позывов, раздающихся вокруг его работы.

«Сити» по-прежнему не перл творения, но вторую часть сезона они проведут гораздо лучше, чем первую.

Фото: BPI, Global Look Press.