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    Андре Андре Все блоги -

    На это кино не куплюсь. О ситуации с нападающими «Манчестер Сити»

    11 февраля 2017
    Зимой «Ман Сити» заполучил еще одного нападающего – бразильца Габриэла Жезуса. Новичок сразу стал приносить команде победы, а СМИ заговорили о возможной продаже Серхио Агуэро. Блог «Бескрайний нападающий» разбирается в щекотливой ситуации.

    Это какая-то очень дурновкусная кинематография – мол, Жезус за две игры так напугал многоопытного аргентинского напарника, что тот готов податься на все четыре стороны, даже в футбольный клуб «Спутник» из Новочебоксарска.

    Агуэро никогда не был замечен в слабовольном поднятии рук, а уж о Гвардиоле нечего говорить, ни один нормальный тренер не скажет: «Желаю иметь одного нападающего вместо двух».

    Фаворитизм – другое дело, но нет, друзья, не сходится. Агуэро начал играть за «Сити» еще до того, как большевики загубили государя императора – не может быть, чтобы такого долгожителя, легенду клуба разжаловали в пешки после двух удачных выступлений его конкурента.

    Конкурент пока прекрасен. Жезус играет хлестко, рьяно, густо – почти как я, когда пишу блистательные тексты для этого блога.

    А казалось бы – ну и что, что основной форвард сборной Бразилии. Сегодня это не та характеристика, которая сражает наповал. Вы же видели анонс нового ТНТшного сериала про американского шпиона, засланного на работу в «Газпром»? И как солдафонский начальник издевается над его письмом-характеристикой: «Миллер рекомендует мне взять тебя на работу? Ха!»

    Ровно та же ситуация нынче и с бразильцами. Там Паулиньо, играющий где-то южнее Магадана, но севернее Сингапура, стабильно пылит в стартовом составе.

    Впрочем, Жезус развенчивает сомнения. Да, он младенец во взрослом футболе – его карьере полтора года, но в этот отрезок уместились два клубных трофея, олимпийское золото, голы в каждом матче за сборную и естественное право слать блогеров Bombardir.ru лесом за необоснованную критику.

    А критиковать пока нечего. Он ворвался в английский сезон и, как любой неофит, отдается игре со смаком, он сейчас самый британский игрок в этой команде.

    И до чего разнообразен! Последние матчи «Сити» были не похожи друг на друга и требовали приспособления. «Вест Хэм» приходилось раскатывать, а «Суонси» – размазывать, так что первая игра проверила бразильца на умение участвовать в комбинациях, а вторая – на наличие мощи и чутья, по-маяковски – «если у которого нету рук — пришел чтоб и бился лбом бы». Жезус показал себя.

    Но это был бы слишком формальный повод для изгнания Агуэро. Может, он уже давно желает уйти сам, но в таком случае конкуренция ни при чем. А аргентинец даже не говорил о таком желании.

    И они вполне могут играть в паре.

    Драматизм нагоняют только наши коллеги – окулисты пера, дэйли мэйлы и саны; и удивительно, с каким тактом Гвардиола продолжает вбивать смысл происходящего в их каверзные черепные коробки. Это происходит каждый божий день и свидетельствует о том, что Пеп еще не успел увязнуть в атмосфере легких шизофренических позывов, раздающихся вокруг его работы.

    «Сити» по-прежнему не перл творения, но вторую часть сезона они проведут гораздо лучше, чем первую.

    Фото: BPI, Global Look Press.

    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 февраля 2017, 15:52

      агуеро должен остаться

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 февраля 2017, 20:27

      жезус будет круче неймара!!!

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 февраля 2017, 20:22

      "а уж о Гвардиоле нечего говорить, ни один нормальный тренер не скажет: «Желаю иметь одного нападающего вместо двух»." - Вот с этим полностью не согласен ... Для Гвардиолы - нападающий , это так - необязательная единица ... Ибрагимович у него не прижился ... Того же Левандовски Гвардиола в Баварии брать вначале не хотел , да Левандовски конечно его потом убедил , но это скорее исключение ... Не раз уже слышалось , что Агуэро не подходит под стиль - Гвардиолы ...

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 февраля 2017, 17:50

      агуэро однозначно лучше

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