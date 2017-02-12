Магнит топ-уровня. Почему Криштиану Роналду так хорош

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выясняет, почему Криштиану Роналду играет так круто. У него есть невидимая сила.

2016 – год Роналду. Ему покорилась Лига чемпионов, Евро-2016, как следствие игрок выиграл Золотой мяч по версии France Football, а также награду ФИФА «The Best». Об игровых качествах португальца можно писать книги, снимать фильмы, петь песни, но в сегодняшнем материале я хотел бы остановиться на эдакой невидимой силе Роналду.

Сила притяжения

Нет, в этом подпункте мы не будем рассматривать физические законы и феноменальные прыжки Криштиану Роналду, хотя последнее однозначно является его могущественной силой. Здесь речь идёт немного о другом.

За свою карьеру португалец забивал большое количество мячей, на любой вкус – правой, левой ногой, головой, плечом, пяткой и другими частями тела. После перехода в мадридский «Реал» его средняя результативность за матч стабильно более 1 гола за матч. Интересно, что с годами результативность португальца не меняется, хотя манера игры уже не ориентирована на дриблинг, скоростные проходы, он делает акцент на движение без мяча и взаимопонимание с партнёрами по команде.

Есть кое-что, что нельзя выразить с помощью банальной статистики забитых мячей/ассистов, что помогает Роналду, когда он не в очень хорошей игровой форме. Независимо от того забивает Криштиану или отдаёт голевые передачи, он всегда создаёт пространство для своих партнёром для команды, потому что он словно магнит на поле, притягивает к себе защитников команды соперника.

Замечали ли вы, что на предматчевых пресс-конференциях практически всегда журналисты задают вопрос о Криштиану Роналду? Тренер команды соперника может отвечать совершенно по-разному, одни говорят, мол действительно будет тяжело против него, другие делают гримасу «плохого парня» и заявляют, дескать вообще не боятся португальца. В любом случае, чтобы менеджеры не говорили, ситуация на поле расставляет всё на свои места – стабильно за Роналду закрепляется опекун, порой его закрывает все три игрока. А ведь не правы? Оставь его одного, так он по воротам может пробить, отдать опасный пас, включить скорость.

Таких футболистов ещё называют магнитами, к магнитам ТОП-уровня, безусловно, относятся Роналду и Месси.

По статистике практически нереально определить является ли футболист магнитом, а тем более его уровень. Всё это можно увидеть непосредственно на поле, ну или включить тепловые карты. Сейчас продемонстрирую вам это наглядно. Обратимся к последнему матчу «Реала» против «Реал Сосьедада».

На скриншоте ниже мы можем увидеть, что потенциально Криштиану опекают два защитник команды соперника, при этом Лукас Васкес на фланге имеет массу пространства для разбега, фактически его оставили одного на фланге и грамотная разрезная передача может привести к голевой ситуации.

Во втором случае атака ещё даже не в фазе зарождения, но Роналду уже опекает непосредственно два защитника, сковывая его передвижение. Обратите внимание, что больше ни одного игрока «Реала» так плотно не опекают.

В этой атаке ситуация аналогичная, Криштиану стянул на себя правого защитника «Реал Сосьедада», ещё один оборонец басков прикрывает португальца своей тенью («ковер шедоу»), при этом Мората имеет гектары свободного пространства, грамотная разрезная передача может привести к выходу испанца один на один.

Фиксация подобных моментов не заняла у меня много времени, поверхностный просмотр, быстрая перемотка и всё, есть пара скриншотов. Это далеко не все ситуации подобного характера, уверен, если поработать более скрупулёзно, можно наделать десяток примеров, как минимум. Это касается не только матча против «Реал Сосьедада», а любого другого поединка, против любой команды, от «Осасуны», до «Барселоны» или «Баварии».

С тепловой картой ситуация также достаточно интересная, она показывает, что на месте концентрации Криштиану Роналду обильно работало три игрока Навас, Салдуа и лучший футболист команды Ильяраменди, первый был закреплён в качестве постоянного опекуна.

Наибольшую выгоду из этого извлекает Карим Бензема. Многие аналитики хвалят его за движение без мяча, которое заключается в извлечении выгоды из пространства, которое создаёт португалец. Интересен ещё один момент – средняя результативность Бензема за матч на 20% выше в Лиге Чемпионов, исходя из моей гипотезы, это потому, что там цена каждого поединка очень велика, поэтому клубы уделяют «семёрке» особое внимание.

Лидер в раздевалке

Роналду играет уникальную роль лидера, которую не всегда видно на поле во время футбольных матчей. В далёкие 50-е годы в «Реале» играло много звёзд, включая того же легендарного Ференца Пушкаша, но совершенно очевидно, только Альфредо ди Стефано был солнцем в этой галактике звёзд.

Управлять командой элитных игроков крайне тяжело. На протяжение с 1955 по 1960 мадридский «Реал» выиграл 5 европейских кубков подряд, за этот же срок в команде поменялось 6 тренеров, прежде чем остановились на Мигель Муньосе. С 1955 в «Реале» было лишь 2 тренера, которые проработали более трёх лет – упомянутый Муньос и Висенте Дель Боске, оба были элитными игроками, игравшими за «лос бланкос».

Зидан относится к легендарным игрокам мадридского «Реала», именно по этой причине француз имеет относительную свободу действий, как тренер, а его авторитет позволяет работать со всеми звёздными игроками в коллективе.

В команде Зидана Роналду является явным лидером – пример дисциплины вне поля и человека-атлета, работяги, которые достиг всего благодаря своей упорной работе. Криштиану, как известно, ест здоровую пищу, работает над телом в домашнем зале, не употребляет алкоголя, не делает татуировок и даже принимает ледяные ванны для скорейшего восстановления мышц. Его интенсивность, командная работа, дисциплина, этика работы – всё это даёт то, чего не может дать Зидан, а футболисты кантеры таким образом пытаются ровняться на португальца, повторять его привычки или копировать стиль игры.

Капитаны «Реала» Серхио Рамос, Марсело, Пепе, которые выбираются по старшинству, также служат кладезем для укрепления командных ценностей. При этом у Криштиану отличное отношения с каждым из них, о дружбе с Марсело можно целый фильм снимать.

На тех же тренировках Роналду часто является зачинщиком разных прикольных мелочей для сплочения коллектива, например, уже традиционной «боевой стойки».

Бренд Роналду

Президентом мадридского «Реала» является Флорентино Перес, типичный человек бизнес. Роналду является важным активом как для локального, так и для глобального бренда «лос бланкос».

Криштиану Роналду является символом амбиций «Реала», в одном флаконе он представляет из себя ТОП-футболиста, победителя, атлета, работяги, филантропа, человека готового рвать за футболку мадридского «Реала». Свои 80 миллионов фунтов португалец окупил уже давно в качестве маркетингового актива, не говоря о игровых качествах.

Некоторые люди могут не любить Криштиану, но он является самым популярным человеком в социальных сетях (более 200 миллионов подрисчиков), его футболки разметают ящиками, чем не может похвастаться ни одни другой футболист. Португалец возглавляет рейтинг самых щедрых филантропов среди всех спортсменов мира. Всё это факты, которые делают Роналду самым популярным спортсменом планеты, несмотря на толпы недоброжелателей.

А вот этот вопрос: «Кто лучший футболист? Месси или Роналду?» Абсолютно бессмысленный и бесполезный спор, потому что оба игрока уже вписали своё имя в историю мирового футбола, оба являются мастерами премиум класса. Но если посмотреть с медийной точки зрения эти, пусть и дурацкие, споры являются символом идентичности «Реала» и «Барселоны». Когда кто-то аргументирует за Месси или Роналду он автоматически становится на сторону либо каталонской, либо мадридской команды, поэтому количество фанатов у этих двух испанских грандов растёт с каждым годом в геометрической прогрессии.

Неудивительно, что Эль Класико ассоциируется с забитыми до отказа аренами, а миллионы людей со всего мира наблюдают по телевизору за этой схваткой. Согласно исследованиями, схватка «Реала» и «Барселоны» привлекает в разы больше болельщиков, чем Супер Боул в Америке.

Впереди Криштиану ожидает новый этап в карьере. Пора свыкаться со своими возрастом, привыкать играть не 90 минут, следует больше отдыхать. Если Роналду не будет злиться на замены в последние 15 минут, немного снизит к себе требования, безусловно, ещё не один сезон португалец будет полезен для команды и сможет завершить карьеру в 40 с хвостиком, как он и желает.