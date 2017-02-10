Рассказ о самом успешном футболисте постсоветского пространства, когда либо игравшем на Туманном Альбионе. О кировоградце с российским паспортом, об Андрее Канчельскисе.

В детстве Андрей занимался спортивной гимнастикой, а в футбол играл просто с ребятами во дворе, вот там то его и приметил тренер кировоградской школы олимпийского резерва Василий Капинус. «Нет, у меня отец никогда не играл в футбол, вообще семья у нас спортом не увлекалась. Попал случайно в футбол. Как и все мальчишки бегал во дворе. Играл в футбол летом, зимой – в хоккей. Хотел вообще стать хоккеистом, но так как в моем родном городе – городе Кировограде не было хоккейной школы, пришлось стать футболистом». Этот быстроногий белобрысый паренёк выделялся среди своих сверстников и уже скоро продолжил получать футбольное образование в харьковском спортинтернате. В Харькове Андрей попал «под крыло» к Николаю Кольцову, воспитанниками которого, помимо Канчельскиса, были Игорь Кутепов, Сергей Балтача, Владимир Бессонов и др. « В детстве и юности я все время играл на позиции «под нападающими». Но, когда я учился в спортинтернате, посмотрел товарищеский матч с участием сборной Бразилии. На правом фланге южноамериканской команды выступал игрок, фамилия которого начиналась на букву Ж. Так вот в той игре он на правом фланге творил чудеса, вся игра команды строилась именно через него. После того матча я попросил тренеров попробовать меня на правом фланге полузащиты. Видимо, просмотр прошел удачно, раз после этого я неизменно выходил на поле на этой позиции.»

После учёбы во всех этих заведениях Шкет вернулся в родные пенаты и стал играть за кировоградскую «Звезду». Спустя два года Канчельскис перебрался в столицу Украины в стан «Динамо», но для этого были свои причины. Андрею пришло время, так сказать, отдать долг родине, и Лобановский по протекции Владимира Веремеева (один из одноклубников Канчельскиса по «Звезде») пригласил его к себе. А что такое «Динамо» тех лет говорить не приходиться: Рац, Беланов, Заваров, Михайличенко, Демьяненко, но нужно заметить, что дублирующий состав киевлян (куда собственно и попал Шкет) тоже грозен по своим именам: Юран, Онопко, Никифоров, Заец. За два года проведённых в Киеве Андрей понял, что ему будет трудно закрепиться в основе «Динамо» и он отправился на поиски счастья в сторону Донецка, где он воссоединился с Виктором Онопко. Игра за «Шахтёр сделала его знаменитым, а Андрей в свою очередь помог дончанам взять бронзу советского чемпионата 1989 года. В Донецке Канчельскис быстро стал лидером и заметным игроком, конкурентов на его позиции практически не было во всём чемпионате, что позволило ему уже в 20 лет дебютировать в главной сборной страны. А в 1990 году «золотое потерянное поколение российского футбола» взяло бронзу на молодёжном чемпионате Европы, обыграв таких же «золотых» сверстников из Югославии. Уже тогда Андрей попал в поле зрения многих европейских клубов. « Были греческие клубы, французские, но «Манчестер» оказался более настойчивым в своем желании приобрести меня, поэтому я подписал контракт с английским клубом.» Канчельскис перешёл в «МЮ» чего, наверное, не мог предполагать никто, и произошло это довольно в раннем возрасте, ему на тот момент было всего 21 год. И так его ждала Англия...

Нельзя сказать, что Шкет сразу по приезду в Манчестер стал игроком основы, нет, первый сезон ушёл на притирку к новому быту и партнёрам. Коллектив тепло принял Канчельскиса в свои ряды, а интернациональность команды доказывала тот факт, что все в команде равны. К слову в первом сезоне ему пришлось довольствоваться играми в Кубке Англии и Кубке Лиги, но в чемпионате всё же успел дебютировать. А вот уже в новом футбольном году, Андрей стал важным звеном в паззле Фергюсона, а его фирменные проходы по правому флангу со смещением в центр всегда становились сюрпризом для соперников. Помимо рейдов вдоль бровки в арсенале Канчельскиса был сильный удар, и нужно сказать, что для своей позиции он забивал довольно много. В Англии он дважды становился лучшим бомбардиром своих клубов: в сезоне 1994/1995 года он забил 14 мячей за «дьяволов», а год спустя уже с 16-ю голами был во главе списка «Эвертона». Одним из самых ярких и запоминающихся матчей в карьере стало дерби с «Ман Сити», в котором «дьяволы» камня на камне не оставили от «горожан», наш герой сделал хет-трик. После чего в результате голосования болельщиков он попал в сотню лучших игроков клуба, и занял там 25 место. Нужно сказать, что дерби для Андрея почти всегда являлись результативными, так например «Ливерпулю» он забивал в двух встречах. В Англии Канчельскис выиграл всё, что только возможно. И думается, что в Манчестере он мог задержаться куда дольше, но... Но случилось то, что случилось. В последнем сезоне(самом обильном на голы!!!) Андрей поссорился с Фергюсоном, очень уж не любил Шкет протирать штаны на лавке. Но тем не менее о своём пребыванием в Манчестере Андрей всегда вспоминает с теплотой: ««Юнайтед» для меня значит все! Именно в этом клубе я сделал себе имя, и я знаю, что всю жизнь буду переживать за «МЮ». «Юнайтед» для меня в любом случае останется на первом месте, этой команде будет принадлежать частичка моего сердца.». Не упускает шанса он и встретиться со старыми одноклубниками, когда те прилетают на игры в Москву. Но как бы то не было, но транзитом через «Эвертон» Канчельскис попал во Флоренцию.

Но прежде чем перейти к следующему этапу карьеры Андрея, хотелось немного рассказать о взаимоотношениях сборной России/СССР/СНГ и Канчельскиса. К моменту перехода кета в «Фиорентину» (1996 год) его карьера в сборной практически закончилась, я понимаю, что он будет играть до 1998 года и только с приходом Романцева окончательно уйдёт в тень. Из крупных турниров Андрей успел посетить только два Чемпионата Европы, которые команда нашей страны провалила с треском. А вот в 1994 году, как и многие российские «иностранцы» Канчельскис остался стоять на баррикадах и как итог проехал мимо Чемпионата Мира. Что ж видимо быть великим Шкету было суждено лишь на клубном уровне.

Италия. В эту страну Андрей перебрался в середине сезона, но очень быстро освоился в ней. Но надолго задержаться во Флоренции Канчельскису не удалось две серьёзные травмы в течении одного сезона спутали все карты. А затем в «Фиорентине» начался финансовый кризис и многих лидеров пришлось продавать, под эту продажу попал и Андрей. Пришлось ему возвращаться на вторую родину, в Британию. В Шотландии его ждал «Рейнджерс» и Дик Адвокаат. И первый сезон в составе «рейнджеров» показал, что рано ещё списывать Канчельскиса со счетов. Команда взяла три внутренних турнира, а Андрей был одним из самых заметных на поле. Но как и следовало ожидать очень скоро сказка закончилась, и виной тому стычка Шкета и Фернандо Риксена (ничего вам не напоминает?) и тренер вступился за своего соотечественника, а Канчельскис отправился в молодёжную команду. Естественно такое положение вещей не устраивало Андрея и при первой же возможности он перешёл в другой клуб (хотя бы по аренде). Он вернулся в Манчестер, только уже в «голубую» часть города. За короткий период пребывания в аренде Канчельскису удалось испытать на себе все «прелести» манкунианского дерби, но уже в роли «предателя». «Некоторые болельщики «МЮ» все равно тяжело восприняли мой переход в стан «Сити», и, когда я вышел на поле в дерби, меня беспощадно освистывали всю игру. Стоило мне получить мяч, на стадионе поднимался такой невероятный гул и в мой адрес раздавалось столько нелицеприятных высказываний из уст 60 000 человек: «предатель», «отступник» и т.д.». В следующем годы в составе «Рейнджерс» Шкет выходил редко, а в основном составе ещё реже. А по истечении контракта Канчельскис предпринял ещё одну попытку вернуться в АПЛ, но год полировки скамейки «Саутгемптона» явно не пришёлся по душе Андрею.

Так как в Европе на высшем уровне он стал невостребованным, пришло время вернуться в Россию. Первым клубом Андрея должно было стать столичное «Динамо», но что то не срослось и сделка сорвалась. Таким образом, Канчельскис попал туда, где он требовался, в подмосковный «Сатурн». Андрей провёл два хороших сезона, помогая «инопланетянам» как передачами, так и голами. Но новому тренеру Шевчуку Канчельскис оказался не нужен. Доигрывать Шкет отправился в «Крылья Советов», где под конец карьеры пришлось осваивать новую позицию — правого защитника, там же в Самаре он наконец-то шагнул в «Клуб 100». По окончании сезона ему поступали предложения из более низких дивизионов, но он отказался от них. Он завершил карьеру на самом высоком уровне.

В прошлом году Андрей принял предложение занять место гендиректора «Носты» и до последних дней чётко следовал контракту, подписанному с клубом. А вот уже после его истечения принял руководство над командой «Торпедо-ЗиЛ». Команда под управлением Шкета заняла второе место в зоне «Запад» второго дивизиона. И «Торпедо-ЗиЛ» должен был пойти на повышение в ФНЛ, но летом 2011 года клуб был расформирован. После «зиловцев» Канчельскис возглавил «Уфу», занял с ней второе место, уступив лишь по количеству побед первое место «Нефтехимику» из Нижнекамска. В следующем сезоне команде удалось закрепиться в ФНЛ, заняв 7-ое место. Основой успеха игры всех его команд стала строгая игра в обороне. Его команды мало пропускали. Последним местом работы Андрея, стала команда «Солярис» Москва, где проработал около полугода после ухода из жизни Сергея Шустикова. Он привел команду к бронзовым медалям в ПФЛ. Судя по успехам с командами из низших дивизионов, Канчельскис умеет поставить игру команде и добиваться результата. Интересно чего добъется Шкет с командой из РФПЛ, если такой шанс ему выпадет. Поживем – увидим.