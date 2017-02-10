Алвес, Ракитич и еще 3 гениальных трансфера Рамона Мончи

«Севилья» попала в десятку, взяв в аренду Йоветича. Нзонзи признан лучшим игроком Ла Лиги в январе, все это, заслуга спортивного директора «Севильи» – Рамона Мончи, вспоминаем 5 лучших сделок «гения»

Дани Алвес

Позиция: крайний защитник

Сезон: 2002/3

Стоимость: аренда 550 тыс. евро, около 1 млн. евро выкуп трансфера

В 18-летнем защитнике скромного бразильского клуба «Баия», Рамон Мончи сумел рассмотреть будущую звезду Мирового футбола, по сути, Дани, первая серьезная покупка «Севильи» в эпоху Мончи, и сразу же, сверх удачная.

Изначально, «Севилья» взяла молодого крайка в аренду на пол сезона, за это время, Дани, не сыграл ни одного официального матча, но, видимо, своей работой на тренировках и желанием прогрессировать, смог убедить руководство клуба в своей надобности, и, по истечении срока аренды, футболист стал полноценным игроком испанского клуба, проведя в том сезоне 10 матчей.

В следующем году, Алвес стал игроком основы, и забивает свой первый мяч в футболке «Севильи», причем, в ворота самого «Реала» (!!!), который был бит, со счетом 4:1. За «Севилью», Дани провел 230 матчей, после чего, перебрался в «Барселону», где уже окончательно превратился в топ-футболиста, главного модника современного футбола, и стал другом Неймара, составив отличный музыкальный дуэт (часто выкладывали в сеть видео совместного пения). Так что, после завершения игровой карьеры, Дани может заняться музыкой, возможно увидим совместную композицию с экс-игроком «Реала» и «Алании» – Дренте, он то, уже, в искусство втянулся по полной.

«Я как Пикассо. Кто может меня понять, любит меня, а кто не может – все равно платит миллионы. Я очень рад, что скоро проведу сотый матч за сборную Бразилии. Для меня это огромная честь. С того самого момента, когда я в 15 лет оставил родителей, чтобы стать профессионалом, я знал, что всегда буду прикладывать максимум усилий, чтобы добиться своего. Но иногда и этого недостаточно. Выступление в чемпионате Италии действительно сделало меня сильнее. Здесь нужно прибавлять в чтении игры, лучше понимать футбол. Замечательно, что я оказался в серии А» – Дани Алвес

Иван Ракитич

Позиция: полузащитник

Сезон: 2010/11

Стоимость: 2,5 млн. евро

Полузащитник сборной Хорватии, Иван Ракитич, является уроженцем Швейцарии, и, изначально, выступал за молодежную сборную этой страны, проведя 4 встречи, забив 1 мяч, но, в самый ответственный момент, все же передумал, сделав выбор, в пользу своей исторической родины, о чем, думаю, он не пожалел, ведь Ива имеет возможность выступать в одной команде с Лукой Модричем, одним из лучших центральных полузащитников Европейского и Мирового футбола, а тот факт, что выступают они в составах принципиальных соперников «Барсы» и «Реала» придает еще больший интерес к их персонам, в родной Хорватии.

В «Севилью», Ива перебрался из немецкого «Шальке», где был твердым игроком основного состава, но, бороться с «Баварией» и «Боруссией» было крайне тяжело, да и предложение из солнечной Испании было очень заманчивым. «Шальке» отпустил игрока за очень скромную сумму в 2,5 млн. евро, не представляя, какой талант они теряют.

В «Севилье» игрок стремительно прогрессировал, а после выигранной Лиги Европы, ему хотелось большего. И вновь, ключевой игрок «Севильи» уходит в «Барселону», где выигрывает кучу трофеев, становится по-настоящему звездным игроком, его обожают все и вся, но, в последнее время стали появляться слухи о возможном уходе Ивы в АПЛ, что, учитывая стареющего Иньесту, маловероятно.

«Остаться в «Барселоне» навсегда – это моя мечта. Мой представитель Артуро Каналес и президент клуба ведут переговоры о контракте, который в полной мере сможет устроить обе стороны. Я не отклонял предложения «Барсы» о продлении контракта – мы по-прежнему ведем переговоры. Я верю, что останусь в клубе. Я верю, что Артуро Каналес и Жозеп Бартомеу договорятся», — сказал Ракитич

Коке

Позиция: крайний защитник

Сезон: 2011/12

Стоимость: 1,8 млн. евро

В современном футболе не приходится удивляться, когда молодые игроки, у которых есть предложения от европейских клубов, выбирают деньги, и уезжают в Китай. Или же когда футболисты клянутся в верности своему клубу, а затем, переходят в стан злейшего соперника. Однако, с Коке совсем другая история.

Коке является воспитанником «Райо Валльекано» и наверняка в детстве мечтал стать легендой этого клуба, но судьба уготовила ему переход в «Севилью», где игрок сумел завоевать авторитет в глазах тренера, партнером по команде, а также болельщиков клуба, никто не возражал, против назначения защитника, капитаном команды.

Испанец с честью отрабатывал доверие, выиграв с клубом 3 (!!!) кубка Лиги Европы, проведя более 150 матчей в футболке «Севилье». Однако, этим летом в клубе решили расстаться со своим капитаном, и отпустили его в немецкий «Шальке», всего за 4 млн. евро. Игрок плакал на прощальной пресс-конференции, но понимал, что ничего уже не изменить. Дебютировать в Германии мешает травма крестов, полученная перед стартом сезона.

«Ранее я уже играл в центре полузащиты. Как тренер решит, так и будет. Я могу играть на фланге, в центре, где угодно, особенно если на кону трофей. Даже если понадобится встать в ворота, я должен быть к этому готов. Если нужно, готов чистить горшки и кастрюли!», – Коке

Карлос Бакка

Позиция: нападающий

Сезон: 2013/14

Стоимость: 7 млн. евро

В Московском «Локомотиве» любят вспоминать историю о том, как они чуть-было не купили в свое время, колумбийского форварда, Карлоса Бакку. Нет оснований не верить этим людям, но, Карлос выбрал «Севилью» и не прогадал, разжившись парой кубков Лиги Европы.

До 20 лет, Бакка не помышлял о карьере профессионального футболиста. Основным заработком для колумбийца, было вождение автобуса, и он этим был вполне доволен. Первым Европейским клубом в карьере футболиста, стал бельгийский «Брюгге», где Карлос поражал своей результативностью, и глаз на него положили скауты многих топ-клубов, а не только «Локомотива», однако, расторопнее всех, отсчитать нужную сумму решились в «Севилье».

Дважды выиграв Лигу Европы в составе этого клуба, Карлос стал нуждаться в новых вызовах, так он перебрался в Серию А, в «Милан». Здесь на форварда очень рассчитывают и, несмотря на то, что ему уже 30 лет, интерес к персоне игрока, проявляют многие команды АПЛ, а также французский «ПСЖ».

Недавно, у Бакки случился конфликт с главным тренером «Милана», футболист оказался недоволен заменой и уходя с поля, немного вспылил. Осознав свою ошибку, Бакка обещал оплатить командный ужин в ресторане.

«Мы все прояснили, никаких проблем нет. Он понимает, что вел себя неправильно. Он сказал, что готов оплатить ужин для всей команды. Теперь надо выбрать, куда мы пойдем — в ресторан или пиццерию. После того, как я спрошу у него, какой ресторан мы выберем, от его ответа будет зависеть, начнет ли он матч с «Болоньей» в стартовом составе», — пошутил Монтелла

Гжегож Крыховяк

Позиция: полузащитник

Сезон: 2014/15

Стоимость: 5,5 млн.евро

В юном возрасте, польский полузащитник перебрался во Францию, где, в своих рядах, его очень хотел видеть «Бордо», заплативший за переход футболиста всего 270 тыс. евро. Набираться опыта игры на взрослом уровне, Гжегож был отправлен в аренды, сначала в «Реймс», затем в «Нант».

В 2012-м «Реймс» выкупил игрока, за 800 тыс. т.к, в «Бордо» на него не сильно рассчитывали. В «Реймсе» же, Гжегож, усердно трудился, как на поле, так и на тренировках, впервые в карьере поняв, что значит, когда на тебе рассчитывают и видят игроком основного состава. Прогресс игрока не остался без внимания зарубежных клубов, и в 2014-м , поляк перебрался в «Севилью», став самым дорогим приобретением для клуба в том сезоне.

Под руководством Унаи Эмери, Гжегож выиграл 2 кубка Лиги Европы, и после ухода тренера в «ПСЖ», захотел продолжить сотрудничество, сумма трансфера в 6 раз перекрывала затраты «Севильи» на игрока, хотя прошло всего 2 года. В Париже приходится заново доказывать тренеру свою состоятельность, но футболист не унывает, хотя в прессе регулярно появляются посты о том, что «ПСЖ» готов расстаться с игроком.

«Я ни разу не пожалел о переходе в «ПСЖ». Я счастлив. Тренер Эмери говорит мне набраться терпения. Я должен упорно трудиться и быть терпеливым, не впадать в панику. Уверен, что могу побороться за место в стартовом составе», – сказал Крыховяк

Фото: globallookpress.com