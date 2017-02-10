CR7. Самые интересные факты о лучшем игроке современности

Криштиану Роналду вначале февраля отпраздновал своe 32-летие, поэтому блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил вспомнить самые интересные факты из жизни португальца.

Роналду назван в честь президента США.





Полное имя лидера «Реала» Криштиану Роналду Сантуш Авейру. Когда Роналду родился его родители долго спорили, как назвать малыша. Мать настаивала на имени Криштиану. Тогда как отец, большой поклонник классического американского кино, хотел назвать сына в честь Рональда Рейгана, популярного актера, впоследствии 40-го президента США. Из паспорта звезды мирового футбола видно, каким образом его родители пришли к компромиссу.

У Криштиану есть брат и сeстры.





Криштиану – младший ребeнок в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша Авейру. Первой, в 1974 году, родилась Эльма (она сейчас занимается сетью магазинов под названием «СR7»), через год появился Хьюго, который в юношеском возрасте увлeкся наркотиками, и только благодаря деньгам Роналду его всe-таки удалось излечить от пагубной привычки. А в 1976-м на свет появилась Катия — достаточно известная в Португалии певица, выступающая под сценическим именем «Ronalda».



«Клюверт» и «плачующий малыш» – прозвища в детстве.





В детстве у Криштиану было прозвище Клюверт – в честь голландского футболиста Патрика Клюверта. «Патрик очаровал меня своей игрой за «Аякс» в финале Лиги чемпионов с «Миланом». Я весь матч наблюдал за ним и восхищался – такой молодой, а играет на равных с такими сильными и взрослыми игроками. А когда Патрик забил победный гол, моей радости и вовсе не было предела. И мне очень нравилось сравнение с голландцем», – говорит Роналду. Также в детстве Роналду заработал себе прозвище «плачущий малыш», ведь Криштиану сильно расстраивался после поражений своей команды.

Стулом в учительницу.





В 1997 году Криштиану Роналду переехал с родного острова Мадейра в Лиссабон, где должен был продолжить своe футбольное образование в Академии «Спортинга». Занятия в обычной школе при этом никто не отменял. Впрочем, какими-то способностями и тягой к знаниям Криштиану не обладал, но зато за себя мог постоять не только на футбольном поле, но и в школьной аудитории. Учительница в очередной раз позволила себе посмеяться над провинциальным акцентом Роналду, а он решил швырнуть в неe первым же попавшимся под руку предметом — стулом.

Операция на сердце.





В 15-летнем возрасте у юного Криштиану обнаружили тахикардию, ускоренный ритм сердца. С таким диагнозом мечтать о профессиональной карьере – смерти подобно. Однако оперативность и профессиональность клубного медперсонала «Спортинга» позволили Роналду не только забыть о проблемах с сердцем, но и стать одним из лучших футболистов современности. Интересно, что весь процесс «операция — восстановление» занял минимально короткое время. Операция на сердце была проведена с помощью лазерной хирургии, а уже на третий день Криштиану тренировался в общей группе игроков «Спортинга».

Табу на татуировки.





Криштиану Роналду очень внимательно следит за своей внешностью и много времени уделяет своему имиджу. Тем удивительнее, что на теле Роналду пока нет ни одной татуировки. Однако этому есть своe объяснение – Криштиану активный донор крови. В 2008 году он даже стал лицом кампании «Счeт Красного Креста» и снялся в социальной рекламе под лозунгом: «У меня нет татуировок, так как с ними нельзя быть донором крови».

В 2003 году Роналду практически перешeл в «Ювентусе».





Летом 2003 года Роналдо перебрался из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Однако мало кто знает, что вместо Туманного Альбиона португалец мог оказаться на Апеннинах, а именно в Турине. »Мы продавали Саласа Спортингу, а Роналду прошел медкомиссию в Турине. Но вдруг Салас отказался от трансфера, и Криштиану в итоге был подписан МЮ», — говорит Моджи.



Роналду – первый португалец в «Манчестер Юнайтед».





Криштиану Роналду стал первым португальцем в истории «Манчестер Юнайтед». Он хотел взять себе 28-й номер, под которым выступал в «Спортинге», но Фергюсон обязал новичка взять «семерку», под которой выступали такие легенды клуба как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бэкхем. «Эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации, — вспоминает Роналду. — Я был вынужден оправдать ожидания после оказанной мне чести».

Лидер и бомбардир сборной.





Роналду – лучший бомбардир в истории сборной Португалии: 66 мяча в 135 матчах на международном уровне. Пожалуй, ни одна топ-сборная современности не зависит в такой степени от одного игрока, как португальцы. А этим летом Криштиану привeл свою сборную к победе на чемпионате Европы.



Роналду травмирует своих болельщиков.





Во время матча чемпионата Испании — 2009/10 «Реал» — «Хетафе» Криштиану… разбил нос болельщику «сливочных». Выбивая мяч из под соперника, португалец случайно угодил в сидящего в первых рядах болельщика. Разбитое лицо солидного мужчины режиссeры испанского ТВ показывали не менее часто, чем повторы голов Роналду, сделавшего в этот день хет-трик. Клубная медслужба тут же подбежала к трибунам и оказала первую помощь пострадавшему. А уже по окончании матча Криштиану сам подошeл к болельщику и вручил ему свою футболку. Летом 2013-го Роналду снова травмировал болельщика «Реала». Криштиану просчитался при выполнении штрафного, мяч понесся на трибуны, где 11-летний мальчик по имени Чарли – поклонник «Борнмута», с которым «Реал» проводил предсезонный матч, на свое счастье, а как иначе, успел подставить руки. Результат – двойной перелом. «Это один из самых фантастических способов, каким можно сломать себе руку. Обычно я делаю это по-другому, например, упав с дерева. Такую ситуацию трудно предугадать, она может случиться с кем угодно, но если бы я не подставил левую руку, то остался бы без передних зубов», – радовался мальчик. «Королевский клуб» подарил пострадавшему ребенку майку с автографами футболистов.

Невероятные прыжки Криштиану.





В 2011 году учeные университета Чичестера попросили Криштиану Роналду поучаствовать в своих биомеханических экспериментах. Итоги этого теста поразили всех: оказывается, Криштиану прыгает в высоту с места на 44 см, а с разбега — на 78, что на семь сантиметров выше показателей среднестатистического игрока НБА!



Музей в честь себя.

В декабре 2013-го Криштиану Роналду открыл собственный музей. Это историческое событие произошло на его родине – в городе Фуншал, на острове Мадейра. Чтобы все трофеи, выигранные Роналду за карьеру, мог увидеть каждый. «Кстати, тут есть место и для новых призов», – намекнул полузащитник, торжественно перерезав ленточку. В 2014-м он пополнил коллекцию как личными, так и командными трофеями. Так что со спокойной душой после клубного чемпионата мира заглянул в родной край на открытие своего же памятника.

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