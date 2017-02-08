«Стоптанная туфля» Романцева.

История о всеми любимом и прекрасном игроке Андрее Тихонове.

В сентябре 2000 года болельщики «Спартака» были повержены в шок новостью о том, что капитан и лидер команды Андрей Тихонов был отчислен из команды. Романцев в очередной раз избавился от ведущего игрока команды, так уже было с Пятницким, Цымбаларём и ,автором строк про туфли, Сергеем Юраном. Сейчас уже мало кто вспомнит, но футбольная карьера Олега Ивановича завершилась подобным образом. По окончании сезона 1983 года Константин Бесков так же без лишних слов «убрал» из команды 29-летнего капитана Романцева. И если «самый титулованный тренер России» после этого завершил карьеру, то любимец болельщиков и «наше всё» Андрей Тихонов продолжает приносить пользу и радовать своей игрой, уже почти 10 лет после того неприятного эпизода...

Мечты... Мечты...

Детство Тиши прошло в городе Калининград, но не в том, что «оторван» от России, а в подмосковном. Можно сказать, что футбол и Андрей с детства были неразрывно связаны. Отец брал сорванца на все свои матчи, и уже тогда Тихонов бредил только одной мечтой. Мечтой стать профессиональным футболистом. Тогда же Тиша определился и с тем, кто его идеал в футболе, им стал Федя Черенков, а любимой командой соответственно «Спартак». Первый шаг к достижению мечты Андрей сделал во втором классе, он записался в местную футбольную школу к тренеру Фоменко. Тихонова отрядили в нападение, и благодаря голевому чутью и скорости, он чувствовал себя там как рыба в воде. Шли годы, Андрей штамповал голы за «Вымпел» один за другим, и казалось вот-вот и его мечта о профессиональном футболе сбудется, но... Полёт к мечте был оборван на отметке 18-ти лет, как бы банально это не звучали, но Тишу забрали в армию. Тут нужно отметить, что службу Тихонов проходил в обычной войсковой части, без намёка на спорт. И вообще удивительно, что Андрей смог не только вернуться в футбол, после всех «прелестей» армейской службы, но и стать легендой в нескольких клубах.

Закончив «топтать кирзу», Тиша вернулся к свою любимому делу, гонять мяч за родной «Вымпел». Всем было ясно, что Андрею не место в любителях, их уровень он явно перерос. Очень скоро Тихонов поменял подмосковный Королёв (Калининград) на, такой же подмосковный, Реутов. В 22 года Андрей стал профессиональным футболистом, довольно поздно для одарённого игрока. Вторая футбольная лига, это был предел мечтаний для Тихонова-футболиста, о большем он даже не заикался. Какой «Спартак»? Что вы... Но, как говориться, если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. «Спартак» приехал сам, пусть и не основной, а всего лишь дубль, но зато вместе с Романцевым. Олег Иванович приехал посмотреть на свои резервы, а нашёл нового кумира. Выносливый, быстрый, резкий, нестандартно мыслящий игрок приглянулся главному тренеру «Спартаку», и уже спустя какую-ту неделю Александр Тарханов (сколько раз судьба сведёт их вместе) пригласил Тишу в Москву.

Москва! Красно-Белые цвета!

Мечты сбываются только у тех, кто к ним стремится и постоянно работает над собой. 1992 год Тиша проводит в дубле «Спартака», но, даже не являясь воспитанником этой футбольной школы, он настолько легко и безболезненно влился в команду, что трудно сказать что он не «спартаковец». У него была «Красно-Белая» кровь.

Спустя всего год Тихонова стали привлекать к играм за основной состав. 1993 год стал для Андрея особенным. И дело не только в том, что ему удалось дебютировать за любимую команду, но и пообщаться со своим кумиром детства. Фёдор Черенков проводил последний свой сезон в карьере. Ещё на предсезонке их поселили в одну комнату, естественно для Тихонова это был, наверное, один из самых памятных дней в его жизни. Чуть позже Черенков взял шефство над молодым форвардом, и всячески пытался ему подсказывать и передавать свой огромный опят. Они были так похожи по характеру, что порой понимали друг друга едва ли не одного взгляда. Видимо эта схожесть и помогла Тихонову в дальнейшем занять место рядом с Черенковым в ряду любимцев «спартаковской торсиды».

Но что ж отвлеклись немного... От матча к матчу талант Андрей раскрывался всё ярче и ярче, и это при том, что он не обладал какой-то фантастической техникой или мощным и точным ударом... Всё что имел Тихонов — это его страсть к игре, он каждый раз играл, как будто это его самая важная игра в жизни. Он не боялся никого, для него не было других великих команд, кроме «Спартака» и игроков, кроме тех, что одевали «красно-белую» футболку. Единственное, чего он опасался — это снизить требовательность к себе. Всего за два года в основе «красно-белых» Тихонов стал одним из ключевых игроков в романцевском механизме. За это время он переквалифицировался из нападающего в крайнего левого полузащитника, заработал авторитет в команде и среди болельщиков. Сам же футболист получал удовольствие от игры за большой клуб, и даже когда ему поступали предложения от именитых европейских клубов, он отказывался только по одной причине, потому что он и «Спартак» созданы друг для друга.

Самые яркие моменты карьеры Тиши прошли вместе со «Спартаком». Сейчас можно вспомнить множество моментов из матчей Тихонова. Как он заменил Нигматуллина в воротах на 88-ой минуте в матче на Кубок УЕФА с «Силькеборгом». Возможно, он бы мог стать неплохим кипером, ведь как он взял тот удар со штрафного... от него этого явно никто не ожидал. Как Тихонов забил решающий гол в «золотом матче» с «Аланией» в 1996 году. В том году Андрей, уже в роли старожила команды, тянул на себе ярцевскую молодёжь. Он впервые почувствовал себя лидером московской команды. Вклад Тиши в победу «Спартака» в том сезоне был оценён по достоинству, его признали лучшим игроком российского чемпионата. Он совершил грандиозный скачок в карьере, за 4 года пройдя путь от непрофессионального игрока до лучшего футболиста страны. Следующие три года получились ровными, Андрей раздавал голевые передачи и по-прежнему продолжал забивать в свой любимый ближний угол. Его голы огорчали не только вратарей клубов России, но звёзд мирового уровня. В Лиги Чемпионов он забивал «Реалу» и «Интеру», а его хет-трик в ворота голландского «Виллем II», я помню до сих пор.. В 1999 году к Тихонову перешла капитанская повязка от «отставного» Цымбаларя. У Андрея словно открылось второе дыхание, он забивал почти всем подряд, 19 голов за сезон для крайнего полузащитника великолепный результат. И быть ему во второй раз лучшим в стране, если бы не прыгнул выше головы Алексей Смертин. Но если бы всё так и продолжалось, но....

Чёрная полоса в «красно-белой» судьбе.

2000 год... Это самый неудачный год в карьере Тихонова. Сложилось впечатление, что у Андрея перегорел какой-то предохранитель, который хоть и не сильно влиял на его мотивацую, но повлиял на игру. Больше на свой уровень, который он удерживал в 1996-1999 года. Всё началось в 3-ем туре, в «Лужниках», на матче двух претендентов на первую строчку в Чемпионате России. «Спартак» и «Локомотив» выдали отличный матч, отличный на столько, на сколько позволил кочкодром «Лужи». Тихонов раз за разом запарывал моменты, конечно можно сослаться на великолепную форму Нигматуллина, но только не в случае с Андреем. На последней минуте судья ставит пенальти в ворота «железнодорожников», истекло уже всё время матча, как основное, так и дополнительное.... Тихонов подходит к мячу....удар....Нигматуллин тащит мяч...

Казалось бы просто случайность, но оказалось — закономерность. Тихонов выходил в каждом матче, выкладывался, но что-то не получалось. Мяч в ворота не шёл, передачи не находили адресатов, все ждали... Все верили, что Тише просто нужно открыть счёт голам в чемпионате и тогда игра пойдёт. В 7 туре Тихонов поучаствовал в разгроме «Ротора», забив гол, но дальше этого не пошло. Ближе к осени игра Андрея и вовсе потускнела, что стоило ему места в сборной.

И вот настало 20-е сентября 2000 года... Вечером этого дня в Мадриде встречались «Реал» и «Спартак». Матч получился нервным, и всё решил один удар... Удар Ивана Эльгеры, за которым не успел Тихонов.... Через сутки Андрея в команде уже не было.

Что же произошло за эти сутки между Романцевым и Тихоновым? Ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем. Но есть вот такая правдоподобная версия. Сразу после окончания матча, в раздевалке «красно-белых», Тихонов не сдержался и вспылил, высказав всё, что ему не понравилось в действиях Виктора Булатова. В ответ на это капитан получил весомую «оплеуху» от Олега Ивановича в виде слов: «Прежде чем кого-то осуждать, посмотри на свою игру!». Тиша попытался возразить тренеру, за что и был жёстко наказан. На следующий день Романцев скажет болельщикам, что Тихонов просто устал психологически и ему нужно отдохнуть. Отдых прошёл в Израиле, в «Маккаби» из Тель-Авива. Вт так вот закончилась «спартаковская» часть карьеры Тихонова, где он прошёл путь от дебютной игры с «Динамо» до последней с «Реалом».

На осколках величия.

Новый сезон Тиша всё же начал в России, правда, далеко от родных ему мест, в Самаре. Опального капитана приютили у себя «Крылья Советов». Самарцы создавали новый коллектив, который мог претендовать на многое, но, увы, навязать борьбу конкурентам почти не смог. Андрею был выдан большой кредит доверия, и по возможности он оправдывал надежды партнёров по команде и руководства клуба. Конечно, выйти на свой уровень Тиша так и не смог, а возможно просто команда играла в не совсем привычный для него футбол. Было заметно, что «КС» не совсем его клуб. Другие цели, задачи, уровень игры и игроков на порядок ниже, чем был в «Спартаке». Но Тихонов отпахал все три года, что ему довелось провести в Самаре, от и до. И никто бы, никогда, не посмел в его сторону «бросить камень». Но его тянуло на родину, в Подмосковье.

Для этого правда ему пришлось спуститься в футбольный эшелон пониже, но только, чтобы с триумфом вернуться в элиту. «Химки» стали новым клубом Андрея. Здесь к Тише к удивлению всех вернулось голевое чутьё и умение в нужный момент завести команду. Вторая или уже третья молодость настала у Тихонова. Возможно, его окрыляла возможность выступления рядом с домом, возможно, его накрыла раскованность, что от него никто уже не ждал подобной игры. Ворвавшись в РПЛ «химчане» недружелюбно встретили на своём поле «москвичей-спартаковцев», а «красно-белая» торсида как и в былые времена скандировала имя Тиши, не смотря на то, что тот уже долгое время не выступает за «Спартак». После двух хороших подмосковных сезона, Тихонов оставил «Химки» в руках своего друга Егора Титова, а сам вернулся на берега Волги.

Проведя один сезон, очень неплохой сезон, в Самаре, Тиша отправился в Казахстан. Как многим тогда казалось доигрывать... Наивные. Там Андрей вместе с Титовым и под руководством Юрана зажгли так, что дымилось аж до самого последнего тура. А 39-летнего игрока с 11-ым номером на спине признали лучшим игроком чемпионата. И кто знает, как бы всё сложилось, если бы не финансовые проблемы «Локомотива» из Астаны.

В новом сезоне его к себе в команду позвал Александр Тарханов, в команду, где Тихонова уже считают легендой. Он снова в «Химках», опять в основе, всё так же раздаёт голевые пасы и капитанит в команде. Это последний полный сезон для Тиши.

Но спустя год он получит предложение от своего партнера Валерия Карпина перейти в «Спартак» на должность играющего тренера. Карпин хотел, чтобы Андрей передал свой бесценный опыт спартаковской молодежи. А так же устроить ему прекрасные проводы на «пенсию» в родном клубе. 18 сентября 2011 года Тихонов в последний раз вышел на поле в роли игрока. Соперником стали самарские «Крылья Советов», так что это был праздник для всех болельщиков. Тиша достойно провел матч, отдал голевую передачу и на 45-ой минуте уступил место на поле молодому Александру Козлову.

«Президент», сборная, болельщики...

Начнем, наверное, с главной команды страны. Что тут скажешь. Тиша оказался в сборной не в самое лучшее время. Лучшие матчи пришлись на «романцевский» период отбора к Евро-2000. Тихонов хоть и не забивал, но всегда проделывал огромный объём работы на поле. Но тогда команде не повезло, и многие из того поколения больше в сборной не появлялись. Не стал исключением и Андрей, который в 2000-ом угодил в какой-то непонятный игровой кризис. Так уж получилось, что в сборной он смог заиграть благодаря тому же человеку, который открыл его и для «Спартака».

Болельщики всегда любили Тихонова, а он всегда отвечал им взаимностью. Тихонов как истинный капитан, лицо клуба всегда охотно шёл на контакт с фанатами. Он никогда не отказывал им в возможности взять автограф или сфотографироваться с кумиром. После матча первым делом Тиша подходил к сектору с болельщиками и благодарил их за поддержку. Болельщики в свою очередь называют Андрея «нашим всем», причём не только «спартаковские», но и самарские и фанаты «Химок». У «Красно-белой» торсиды Тихонов до сих пор пользуется большой популярностью и авторитетом. На матчах они часто скандируют его имя, разворачивают плакаты и баннеры с его именем и фамилией или портретом. В конце 90-х годов Тихонов был настолько популярен, что некоторые болельщики требовали Андрей пойти в президенты, ну во всяком случае такое желание было написано на воротах базы в Тарасовке.

После неприятной истории с расставанием «Спартака» и Тихонова, многие болельщики приняли позицию защиты футболиста. Это был их выбор, ведь Тиша был «честью, умом и совестью» команды. Их можно было понять, человек, сделавший для команды очень многое, без звёздности, был выброшен из клуба, как стоптанные туфли...

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В прошлом году Андрей Тихонов решил впервые попробовать себя в роли главного тренера. Он возглавил, наверное, самый веселый клуб ФНЛ – «Енисей». И пока команда показывает хороший результат и претендует на повышение в классе. Но «Енисею» не хватает стабильности, чередует яркие победы, с необязательными поражениями. Но хочется пожелать Тихонову прекрасной тренерской карьеры и возможно в будущем он возглавит свой любимый «Спартак». И поведет его к чемпионскому званию в новом статусе.