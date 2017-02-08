Как Самиру Насри реанимировать свою репутацию?

В конце декабря Насри угодил в допинговый скандал, с тех пор ВАДА начала расследование, а из уст француза так и не прозвучало никакого опровержения. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирается в ситуации.

Самир Насри – крайне интересный кадр. Его карьера тесно переплетается со скандалами, склоками, наказаниями, дисквалификациями.

В свои 29 Самир завершил карьеру в сборной Франции, этому предшествовал конфликт с Дидье Дешамом, которого подруга Насри назвала «дерьмовым тренером», сам игрок величал его лицемером.

Пылкий Насри заявил, мол, не вернется в сборную даже если ее возглавит его отец. Чего стоит его предательский переход из «Арсенала» в «Манчестер Сити», естественно , исключительно ради денег. Да, сейчас это не в новинку, но перейти в команду врага – поистине подлый поступок, он указывает на некоторые человеческие черты характера.

Сейчас все предшествующие выходки кажутся цветочками, французу грозит реальная дисквалификация сроком до 4 лет и серьезные финансовые санкции.

Новость о прохождении витаминной терапии в Лос-Анджелесе облетела все СМИ, все это было приправлено твитами сексуального характера, опубликованными во взломанном аккаунте Насри.

Девушки из клиники, где Насри обвинили в измене и заподозрили в употреблении допинга

Пересказывать приключения француза в Америке, думаю, не стоит, СМИ обсмоктали этот топик от и до. Всемирное Антидопинговое Агенство (ВАДА) серьезно взялось за эту ситуацию, с ними тесно сотрудничает испанское ответвление антидопингового агенства. По информации источников, расследование находится на середине и в ближайшие несколько месяцев будет завершено.

До сих пор эта ситуация окутана пеленой неопределенности. Первая информационная вспышка в СМИ не повлекла за собой никакого продолжения, отмалчивается и сам француз. Все бы ничего, одно дело, если ситуация устаканилась, но ведь ВАДА развернула масштабное расследование. Ставки очень высоки, эта неприятная история может повлечь как серьезные финансовые последствия для игрока, так и его длительную дисквалификацию, которая вообще может поставить крест на карьере.

Единственный комментарий игрока, скудный твит:

twit text — Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016

Вопрос лишь один – как Самиру быть с его репутацией? Какие шаги можно предпринять и как вести себя в таких ситуациях.

В таких ситуациях всегда нужно быть честными с общественностью, болельщиками, клубом, следует прояснить ситуацию.

В истории подобные примеры не в новинку. Далекий 2003-й год ознаменовался скандалом в стане «Манчестер Юнайтед», когда самый дорогой защитник в истории футбола (по тем временам) Рио Фердинанд проигнорировал допинг тест, спустя 2 дня игрок все же прошел пробу, которая дала отрицательный результат. В этой связи вышестоящие органы сходу начали расследование, после чего футбольные чиновники решили дисквалифицировать Рио на 8 месяцев с финансовым наказанием в 50 000 фунтов.

Эта ситуация имеет тесные параллели с случаем Насри. По факту никаких вещественных доказательств нет, есть только подозрительное событие. В принципе, доказать уже ничего нельзя, ведь за пару дней дурь могла выветриться или вывестись из организма другими путями. Здесь есть принципиальная разница в поведении, которая не поставила крест на карьере Фердинанда.

Сразу после случившегося Рио Фердинанд всё честно разъяснил, мол он забыл о допинг-тесте, поэтому уехал домой после тренировки. Футболист также признал свою ошибку, дескать виноват в своей халатности, раскаивается и готов даже сдать волосы на экспертизу. После раскаяния клуб всецело занял позицию Фердинанда, поддерживал его во всем.

Пылкие пэры из следственного комитета слишком быстро приняли решение о дисквалификации, но после публичных заявлений футболиста, поддержки от «Юнайтед», они поняли, что погорячились. Свое решение пересматривать не стали, возможно, из-за упертости, дабы не навредить своей репутации.

Как видим, ситуации схожи. Прямых доказательств вины футболистов нет, но диаметрально противоположная реакция самих «виновников». Фердинанд был откровенен, идентифицировал свои ошибки, извинился, раскаялся, заручился поддержкой клуба. Авторитет «Юнайтед» в последствии тоже сыграл свою роль. Насри же просто отмалчивается.

Исходя из этого, главный совет – сознаться во всем, рассказать, почему не предупредил никого о своей терапии в Лос-Анджелесе, поведать о собственном видении ситуации, почему считает, что невиновен, заявить, мол, всегда являлся приверженцем «чистого» спорта.

Игра в молчанку настораживает, отчетливое чувство, ему есть что скрывать. Ввиду 4-летней дисквалификации, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить лицо и репутацию.

Если у Насри есть доверительные отношения с некоторыми СМИ и грамотными PR-агентами, ситуация под контролем. Возможно, они просто поджидают верной ситуации, разрабатывают подходящую речь, а Самир тренирует навыки оратора, чтобы произнести спич нужным тоном, правильным голосом, целостно и красиво.

Авторитетные западные спортивные PR-менеджеры делают особый акцент на том, что всегда нужно брать ответственность за свои поступки и быть честным с людьми после резонансных передряг.

Если говорить непосредственно о заглаживании ситуации, здесь тоже есть несколько путей развития.

В июле 2015 года небезызвестный Джейми Варди стал участником резонансного скандала. Британские СМИ опубликовали видео, на котором Варди, играя в покер в казино в Лестере, оскорбительно отозвался о другом игроке азиатского происхождения. История сразу просочилась в прессу, ей заинтересовались все те же пэры, которые в своё время «казнили» Фердинанда (правда из другого ведомства).

Ситуация интересна другим – все это произошло как раз перед стартом чемпионского сезона, и если Джейми выбрал неверную стратегию поведения, вероятно, не было б ни рекорда, ни чемпионства «Лестера». Случайности не случайны!

Как же повели себя Джейми и «Лестер»? В первую очередь, футболист заявил:

Я от всего сердца приношу извинения за обиду, которую нанес. Я сожалею об ошибке, полностью беру на себя ответственность и признаю, что поведение было не таким, какого от меня ждали.

То о чем я говорил ранее – извинения, принятие на себя всей ответственности, раскаяние.

«Лестер» принял извинения Джейми и начал «собственное расследование произошедшего».

После расследования извинения Варди стали причиной нерасторжения контракта. «Лестер» оштрафовал игрока на «солидную сумму», который в последствие пошел на благотворительные цели, также футболиста отправили на образовательные курсы «исправления расистов».

Поведение Варди и «Лестер» – грамотная PR-стратегия. Возможно, именно она стала краеугольным камнем чемпионства команды и непосредственно рекорда форварда «лисов».

Есть и другая история, которая демонстрирует нам, как не надо поступать в подобных ситуациях. В 2016 году Андре Грей, игрок «Бернли» угодил в скандал. В далеком 2012-м, будучи игроком малоизвестного клуба, в своем Twitter футболист позволял нелицеприятные сообщения в адрес ЛГБТ. После парочки успешных поединков с командой в элите, игрок набирал популярность, подписчиков, и тогда Футбольная ассоциация Англии заинтересовалась давними оскорбительными твитами, шумиха со временем заставила удалить их.

В официальном заявлении Андре Грей осудил все виды дискриминации и пообещал поддержку Футбольной ассоциации Англии (FA) в борьбе с гомофобией. У клуба, кстати, претензий к нему не было. А вот Футбольная ассоциация объявила о расследовании в отношении Грея.

Но почему это анти-пример? После произошедшего Грей прочитал с листочка написанную речь, при этом он не признал собственной вины, не объяснил причины своего поведения и т.д. По большей части он просто оправдывал причины своего поведения, мол тогда у него был тяжелый период, но с тех пор он созрел, все изменилось.

Аналогично клуб, «Бернли» никак не отреагировал на произошедшее.

В итоге, Андре получил дисквалификацию на четыре матча, выплатил штраф в размере 25 тысяч фунтов и был вынужден пройти индивидуальный образовательный курс под надзором FA.

В силах Самира Насри перевернуть все заголовки с ног на голову. Сейчас для этого есть плацдарм, «Севилья» борется в ТОП-3 команд Примеры, продолжает бороться в Лиге чемпионов.

Явный тому пример – Луис Суарес, он попадал в несколько передряг, самая резонансная – укус Кьелини. Тем не менее, уругваец перевернул все заголовки, и сейчас его знают как ключевого игрока «Барселоны», действующего лучшего бомбардира чемпионата Испании, а не как беспутного кусаку.

Насри не Суарес, но является одним из ключевых футболистов «Севильи». Молчание француза сейчас можем вылиться в серьезные проблемы «завтра». Расследование ведется и приговор однозначно будет. Как говорил классик: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

«Простите, меня взломали». Как Самир Насри вляпался в самый идиотский скандал года