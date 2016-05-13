Миро Клозе: 10 фактов о великом бомбардире

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, в чём величие Мирослава Клозе.

«Обычный футболист...», «Да разве он великий?...», «Куда ему до...» – фразы, начинающиеся именно так, довольно часто можно встретить в болельщицкой среде. Любопытно, что он привык к этому с детства. И отвечает на неуместную критику в свой адрес не только отличной игрой и выдающимися рекордами, но и поступками, достойными настоящего мужчины, для которого честь – не пустой звук. Ну, а своими рекордами он, образно говоря, золотыми буквами вписал своё имя в список легенд мирового футбола.

Десять фактов биографии великого бомбардира

1. Мирослав Клозе родился 9 июня 1978 года в польском городе Ополе в семье футболиста Йозефа Клозе и гандболистки Барбары Еж, выступавшей в национальной сборной Польши на позиции вратаря. Семья Клозе перебралась в ФРГ в 1986 году. Прежде чем получить необходимые документы, Клозе провели несколько недель в лагере для беженцев, и эти воспоминания Мирослав сохранил на всю жизнь.

Совсем маленький Миро еще не знает, кем он станет в будущем.

2. Когда Мирослав пришел в футбольную секцию города Эденкобен, его погнали оттуда после первого же занятия: не будет он, мол, футболистом. Тогда очень помог отец – профессиональный футболист, уговоривший дать мальчику шанс.

3. Родители настояли, чтобы у Миро, помимо футбола, была «настоящая» профессия. Окончив школу, Клозе отучился в училище и получил профессию плотника.

4. Мирослав Клозе – воспитанник клуба «Блаубах-Диделькопф». Получив приглашение в команду региональной лиги «Хомбург», спустя год, оказался в дубле «Кайзерслаутерна», а вскоре заиграл и в основном составе. Прошёл еще год, и Миро дебютировал в сборной Германии. Президент «Кайзерслаутерна» Юрген Фридрих был в неописуемом приятном шоке от успехов форварда своей команды и не скрывал восхищения: «Я в деле уже 40 лет, но не могу припомнить такого взлета! Это что-то потрясающее! Выдающееся!» Удивительности этой ситуации добавляет и тот факт, что свое восхождение по «карьерной лестнице» Клозе начал в 22 года. В юности он никогда не считался талантливым или чем-то выделяющимся игроком.

В компании Юри Джоркаеффа. «Кайзерслаутерн». 2000 год.

5. Спустя полтора года после дебюта в национальной сборной, Мирослав Клозе впервые вышел на поле в матче финальной стадии чемпионата мира. Дебют на «мундиале» вышел просто фантастическим – в стартовом для немецкой сборной матче ЧМ-2002 против Саудовской Аравии Клозе сотворил хет-трик, а «бундестим» катком прошла по сопернику – 8:0!

Реда Тукар (сборная Саудовской Аравии) vs. Мирослав Клозе (сборная Германии). 2002 год.

Только что Миро забил свой второй гол на чемпионатах мира. 2002 год.

6. Во взрослой карьере Миро поиграл за пять клубов. И лишь в «Вердере» на Клозе «точат зуб», не простив ему уход в «Баварию». Что любопытно, несколько раз проскакивала информация, что Клозе вот-вот вернется в бременский клуб, но этого не случалось. Разные источники говорят по разному: кто-то утверждает, что футболиста не хотят видеть в клубе из-за старой обиды, а кто-то – что это именно Мирослав не простил скандала, устроенного в прессе по случаю его переезда в Мюнхен.

Диего Рибас, Мирослав Клозе, Аарон Хант. «Вердер». 2006 год.

7. В 2012 году Мирослав Клозе, играя в составе «Лацио» матч Серии A против «Наполи», в дебюте встречи забил гол, а потом взял и признался арбитру, что сделал это рукой. Римляне в итоге уступили – 0:3. Но совесть Миро была чиста. К слову, это был не первый благородный поступок футболиста. В 2005 году, ещё в футболке «Вердера», Клозе отговорил арбитра ставить пенальти за фол против него, мотивируя тем, что вратарь был первым на мяче и играл именно в мяч. Стоит сказать, что оба этих поступка ФИФА отметила специальным призом Fair Play.

Мирослав признаётся арбитру Луке Банти, что сыграл рукой. «Наполи» – Лацио». 2012 год.

8. Лето 2014 года стало просто потрясающим в карьере заслуженного ветерана футбола. За несколько дней до своего 36-летия Клозе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Германии, побив «вечный» рекорд Герда Мюллера. А спустя месяц, уже в возрасте 36 лет пустил под откос и второй «вечный» рекорд – рекорд бразильца Роналдо (15 забитых мячей) по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов мира, сначала догнав, а потом и перегнав знаменитого Зубастика. Любопытно, но свой 16-й мяч в истории чемпионатов мира Миро забил в Бразилии, в ворота Бразилии и этим самым побил рекорд бразильца!

9. Лето 2014 года подарило Мирославу и титул чемпиона мира. Сборная Германии в финале обыграла сборную Аргентины и выиграла золотые медали чемпионата мира. Сам Клозе не смог отличиться в финальном матче, но и тут вошел в историю – победный гол забил футболист, вышедший на замену вместо легенды – Марио Гетце. После финального свистка Клозе скажет: «В перерыве я сказал Гетце – ты выйдешь вместо меня и забьешь! Так и случилось! Это просто невероятно!»

10. Мирослав Клозе – первый в истории футбола игрок, завоевавший медали четырех чемпионатов мира подряд.

Мирослав Клозе вместе сыновьями позирует с главным трофеем в своей карьере. 2014 год

В качестве постскриптума. Секрет футбольного долголетия Мирослава Клозе кроется в здоровом образе жизни. Спать игрок ложится не позднее девяти часов вечера, в шесть встаёт и сажает детей в школьный автобус, затем спит ещё два часа. Алкоголь Миро почти не употребляет. Бокал вина за едой – в Италии это святое, но напиваться он себе не позволяет. Как утверждает сам Мирослав, напился в стельку он лишь однажды – будучи новичком «Вердера», после обряда посвящения набрался со старожилами команды. И с тех пор, как бабушка отшептала. «После этого я неделю был в коме», – отшучивается Миро на вопросы о алкоголе.

Фото: www.pinterest.com, www.gettyimages.com, www.listal.com

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!