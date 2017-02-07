Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    7 февраля 2017
    «Бомбардир» проверяет, сможете ли вы угадать: футболист из какой лиги ценнее – из российской или испанской.

    Фото: Global Look Press

    Тест: кино или настоящий футбол?

    Тест: найдите клуб на карте России

    Рейтинг: 3 Голосов: 12
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      serz87 8 августа 2019, 08:26

      7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 25 февраля 2018, 12:49

      Чорлука дороже Пепе? Вот блин...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Психинквизитор > kurt_cobain 8 июня 2020, 06:24

      а дзюба ?дороже тореса. оторесе весь мир знает,о дзюбе еденичные страны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 29 октября 2017, 10:56

      8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 8 октября 2017, 03:39

      5.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      the best of spartak 17 сентября 2017, 21:53

      5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 мая 2017, 00:19

      8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 1 мая 2017, 21:33

      Прокололся с седьмой крайней и опорной полузащитой Вильярреала- то есть с Черышевым, а так 11 верных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 марта 2017, 04:47

      7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 10 февраля 2017, 20:45

      8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Амигоси 9 февраля 2017, 14:14

      12 из 12

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Амигоси 5 марта 2017, 19:31

      После того как посмотрел цены на транфермаркт. :) ага знаем вас таких умников.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      serz87 > Амигоси 8 августа 2019, 08:27

      Не заливай. Знаток блин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11