Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

7
«Бомбардир» проверяет, сможете ли вы угадать: футболист из какой лиги ценнее – из российской или испанской.
Фото: Global Look Press
Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: найдите клуб на карте России
Фото: Global Look Press
Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: найдите клуб на карте России
7
Чорлука дороже Пепе? Вот блин...
а дзюба ?дороже тореса. оторесе весь мир знает,о дзюбе еденичные страны
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Прокололся с седьмой крайней и опорной полузащитой Вильярреала- то есть с Черышевым, а так 11 верных
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