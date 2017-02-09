Браво, какие таланты! 5 вратарей для «Манчестер Сити»

Зимой Пеп Гвардиола не смог или не захотел укреплять проблемную позицию голкипера. До конца сезона первым номером команды останется Клаудио Браво. Блог «Subjective opinion» нашел пять крутых голкиперов для «МС», которых можно купить летом.

Маттиа Перин

Клуб: «Дженоа»

Возраст: 24 года

Стоимость: 18 млн. евро

До появления в воротах «Милана», суперталантливого Джиджи Доннаруммы, именно Перин, считался главным кандидатом на смену Буффона в воротах сборной Италии, а возможно и в Ювентусе. В текущем сезоне 24-летний голкипер успел провести лишь 16 матчей, перед тем, как получил серьезное повреждение, разрыв крестов. Возвращение игрока намечено на конец апреля, самое время, чтобы успеть вернуться в игру, а затем, решиться на переезд в АПЛ, думаю, финансовые запросы «Дженоа», в Манчестере удовлетворить сумеют. Интересным фактом в карьере Перина можно считать то, что его трижды удаляли с футбольного поля.

«Я могу только сделать комплимент Доннарумме. Он очень молод,и у него невероятные навыки.Однако пока Буффон, который на другом уровне, играет, между нами не будет реального соперничества.У нас хорошие отношения – мы вместе в сборной Италии», – говорит Перин, о конкуренции с Доннаруммой.

Антони Лопеш

Клуб: «Олимпик Лион»

Возраст: 26 лет

Стоимость: 14 млн. евро

Вообще-то, голкипер сборной Португалии, Антони Лопеш, родился во Франции и вполне мог бы принять гражданство этой страны, но уже с 17-ти лет, молодой голкипер выступает исключительно за свою историческую родину, а прошлым летом стал чемпионом Европы, по иронии судьбы, победу принесли французские газоны. В основе «Лиона», Антони провел уже под 200 матчей, и считается весьма одаренным голкипером. По стоимости и потенциалу, Антони видится очень неплохим кандидатом на место в воротах «Манчестер Сити», особенно, учитывая тот факт, что вратари «Лиона» очень неплохо адаптируются к английской Премьер-лиге, спросите у Льориса. В 16 туре текущего сезона в голкипера попали петардой.

Я прошел медицинский осмотр. После консультаций с врачом хочу заявить, что у меня появились кое-какие проблемы со слухом, но это никак не скажется на моем будущем. Лечение займет около двух недель. Спасибо всем за поддержку», – написал Лопеш

Эдерсон Мораес

Клуб: «Бенфика»

Возраст: 23 года

Стоимость: 7 млн. евро

По сообщениям португальской прессы молодой бразильский вратарь «Бенфики» был близок к переходу в «Манчестер Сити» прошедшим летом, когда Гвардиола только раздумывал над «гениальным» трансфером Клаудио Браво. Никто не знает, как сложилось бы у «горожан» в чемпионате, будь у них на воротах Эдерсон, возможно, Пепа остановила высокая трансферная стоимость голкипера, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 45 млн. евро.

«Бенфика» заполучила Эдерсона, когда тому было 16, и он выступал за «Сан-Паулу». Спустя год Мораес на правах свободного агента перебрался в скромный «Рибейрао», а ещё спустя год пошел на повышение в «Риу Аве», где, впервые, обратил на себя внимание со стороны общественности. «Бенфика» вернула Эдерсона в свои ряды, заплатив всего 500 тысяч евро. После возвращения Эдерсон провел за «орлов» 4 десятка матчей, в половине сохраняя свои ворота в неприкосновенности.

«Это была отличная игра, но мы, к сожалению, не стали победителями. Что же касается меня самого, то футболисты всегда пытаются выходить на поле в стартовом составе. Я был готов показать свои способности, когда представилась для этого возможность. Я в хорошей форме и готов и дальше доказывать свою востребованность» – говорил Эдерсон, после матча с «Баварией»

Кевин Трапп

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 26 лет

Стоимость: 10 млн. евро

Кевин Трапп мог бы стать прекрасным вратарем для сборной Германии, но, он играет в такую эпоху, когда место в воротах «Бундестим» зарезервировано за Мануэлем Нойером, а на замене Нойера всегда готов стать в ворота Тер Штеген, при случае можно вспомнить еще Роберта Цилера из «Лестера», Тимо Хорна из «Кельна», и еще множество крутых немецких голкиперов, вот уродилось же поколение!!!

Перейдя в «ПСЖ», Кевин стал первым номером и пополнил свою копилку несколькими локальными трофеями, но с приходом Унаи Эмери радужная картинка сменилась серыми буднями, в которых тренер видит на воротах Парижан не опытного Траппа, а молодого воспитанника «ПСЖ» – Альфонса Ареолу, который прошлый сезон весьма неплохо провел в «Вильярреале», но в составе Парижского суперклуба, порой ловит «бабочек», но это можно списать на молодой возраст.

«Трапп – немец. После его прибытия в «ПСЖ» Ибрагимович дал ему прозвище. Когда Златан расценивает что-то как хорошую шутку, никто не способен его остановить. Так Траппа тут и там звали «Адольфом». – Сальваторе Сиригу, экс-вратарь «ПСЖ»

Каспер Шмейхель

Клуб: «Лестер»

Возраст: 30 лет

Стоимость: 8 млн. евро

Его отец стал легендой красной половины «Манчестера», тогда как сын с ранних лет занимался в академии «Сити», задолго до того, как в клуб стали поступать нефтедоллары. Поиграв за клубы средней руки, самым известным из которых стал «Лидс», уже давно, не являющийся грозной силой в британском футболе, Каспер стал игроком «Лестера», проведя под 2 сотни матчей в составе «лис», игрок стал частью «великой» истории «Лестера», о которой еще долго будут вспоминать, как поклонники команды, так и эксперты, тренеры и игроки.

В английских СМИ всю зиму всплывали слухи, об интересе к Касперу со стороны «Манчестер Сити» и лично Пепа Гвардиолы, довольно странная покупка, ведь и игрок уже не молод, да и «Лестер», разочаровывает в текущем сезоне, несмотря на уверенное выступление в Лиге Чемпионов.

«Послушайте, все это разговоры о том, что я нахожусь в тени отца – вздор. Никогда не понимал этого. Где эта тень? Я не вижу ее, у меня ее нет и никогда не было. Я бы стал футболистом независимо от того, кто мой отец, потому что я люблю игру. Победа в АПЛ – серьезное достижение, и это не зависит от того, что твой отец кем-то был или не был», – Каспер Шмейхель