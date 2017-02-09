Браво, какие таланты! 5 вратарей для «Манчестер Сити»

Эдерсон Мораес был хорош вчера против Борусии!
Маттиа Перин
Клуб: «Дженоа»
Возраст: 24 года
Стоимость: 18 млн. евро
До появления в воротах «Милана», суперталантливого Джиджи Доннаруммы, именно Перин, считался главным кандидатом на смену Буффона в воротах сборной Италии, а возможно и в Ювентусе. В текущем сезоне 24-летний голкипер успел провести лишь 16 матчей, перед тем, как получил серьезное повреждение, разрыв крестов. Возвращение игрока намечено на конец апреля, самое время, чтобы успеть вернуться в игру, а затем, решиться на переезд в АПЛ, думаю, финансовые запросы «Дженоа», в Манчестере удовлетворить сумеют. Интересным фактом в карьере Перина можно считать то, что его трижды удаляли с футбольного поля.
«Я могу только сделать комплимент Доннарумме. Он очень молод,и у него невероятные навыки.Однако пока Буффон, который на другом уровне, играет, между нами не будет реального соперничества.У нас хорошие отношения – мы вместе в сборной Италии», – говорит Перин, о конкуренции с Доннаруммой.
Антони Лопеш
Клуб: «Олимпик Лион»
Возраст: 26 лет
Стоимость: 14 млн. евро
Вообще-то, голкипер сборной Португалии, Антони Лопеш, родился во Франции и вполне мог бы принять гражданство этой страны, но уже с 17-ти лет, молодой голкипер выступает исключительно за свою историческую родину, а прошлым летом стал чемпионом Европы, по иронии судьбы, победу принесли французские газоны. В основе «Лиона», Антони провел уже под 200 матчей, и считается весьма одаренным голкипером. По стоимости и потенциалу, Антони видится очень неплохим кандидатом на место в воротах «Манчестер Сити», особенно, учитывая тот факт, что вратари «Лиона» очень неплохо адаптируются к английской Премьер-лиге, спросите у Льориса. В 16 туре текущего сезона в голкипера попали петардой.
Я прошел медицинский осмотр. После консультаций с врачом хочу заявить, что у меня появились кое-какие проблемы со слухом, но это никак не скажется на моем будущем. Лечение займет около двух недель. Спасибо всем за поддержку», – написал Лопеш
Эдерсон Мораес
Клуб: «Бенфика»
Возраст: 23 года
Стоимость: 7 млн. евро
По сообщениям португальской прессы молодой бразильский вратарь «Бенфики» был близок к переходу в «Манчестер Сити» прошедшим летом, когда Гвардиола только раздумывал над «гениальным» трансфером Клаудио Браво. Никто не знает, как сложилось бы у «горожан» в чемпионате, будь у них на воротах Эдерсон, возможно, Пепа остановила высокая трансферная стоимость голкипера, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 45 млн. евро.
«Бенфика» заполучила Эдерсона, когда тому было 16, и он выступал за «Сан-Паулу». Спустя год Мораес на правах свободного агента перебрался в скромный «Рибейрао», а ещё спустя год пошел на повышение в «Риу Аве», где, впервые, обратил на себя внимание со стороны общественности. «Бенфика» вернула Эдерсона в свои ряды, заплатив всего 500 тысяч евро. После возвращения Эдерсон провел за «орлов» 4 десятка матчей, в половине сохраняя свои ворота в неприкосновенности.
«Это была отличная игра, но мы, к сожалению, не стали победителями. Что же касается меня самого, то футболисты всегда пытаются выходить на поле в стартовом составе. Я был готов показать свои способности, когда представилась для этого возможность. Я в хорошей форме и готов и дальше доказывать свою востребованность» – говорил Эдерсон, после матча с «Баварией»
Кевин Трапп
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 26 лет
Стоимость: 10 млн. евро
Кевин Трапп мог бы стать прекрасным вратарем для сборной Германии, но, он играет в такую эпоху, когда место в воротах «Бундестим» зарезервировано за Мануэлем Нойером, а на замене Нойера всегда готов стать в ворота Тер Штеген, при случае можно вспомнить еще Роберта Цилера из «Лестера», Тимо Хорна из «Кельна», и еще множество крутых немецких голкиперов, вот уродилось же поколение!!!
Перейдя в «ПСЖ», Кевин стал первым номером и пополнил свою копилку несколькими локальными трофеями, но с приходом Унаи Эмери радужная картинка сменилась серыми буднями, в которых тренер видит на воротах Парижан не опытного Траппа, а молодого воспитанника «ПСЖ» – Альфонса Ареолу, который прошлый сезон весьма неплохо провел в «Вильярреале», но в составе Парижского суперклуба, порой ловит «бабочек», но это можно списать на молодой возраст.
«Трапп – немец. После его прибытия в «ПСЖ» Ибрагимович дал ему прозвище. Когда Златан расценивает что-то как хорошую шутку, никто не способен его остановить. Так Траппа тут и там звали «Адольфом». – Сальваторе Сиригу, экс-вратарь «ПСЖ»
Каспер Шмейхель
Клуб: «Лестер»
Возраст: 30 лет
Стоимость: 8 млн. евро
Его отец стал легендой красной половины «Манчестера», тогда как сын с ранних лет занимался в академии «Сити», задолго до того, как в клуб стали поступать нефтедоллары. Поиграв за клубы средней руки, самым известным из которых стал «Лидс», уже давно, не являющийся грозной силой в британском футболе, Каспер стал игроком «Лестера», проведя под 2 сотни матчей в составе «лис», игрок стал частью «великой» истории «Лестера», о которой еще долго будут вспоминать, как поклонники команды, так и эксперты, тренеры и игроки.
В английских СМИ всю зиму всплывали слухи, об интересе к Касперу со стороны «Манчестер Сити» и лично Пепа Гвардиолы, довольно странная покупка, ведь и игрок уже не молод, да и «Лестер», разочаровывает в текущем сезоне, несмотря на уверенное выступление в Лиге Чемпионов.
«Послушайте, все это разговоры о том, что я нахожусь в тени отца – вздор. Никогда не понимал этого. Где эта тень? Я не вижу ее, у меня ее нет и никогда не было. Я бы стал футболистом независимо от того, кто мой отец, потому что я люблю игру. Победа в АПЛ – серьезное достижение, и это не зависит от того, что твой отец кем-то был или не был», – Каспер Шмейхель