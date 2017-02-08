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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Тест: кто разбил свою «тачку»?

    8 февраля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет необычный тест. Угадайте по картинке, кто из футболистов разбил свой автомобиль.

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    Рейтинг: 4.6 Голосов: 20
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:53

      зенит- гавно

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 9 февраля 2017, 21:22

      Только 2

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 9 февраля 2017, 08:02

      сыромятина, если делаешь что то...делай хорошо, а не на отъебись!!! найди фотки из нета (реальных аварий) немного фактов по каждой аварии, чуть чуть юморка!!! А такой как Я критик диванный будет сидеть довольный мышкой клацать и слюни пускать!!!)

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > red_blue_fury 9 февраля 2017, 10:47

      Это все реальные авария, если интересно можешь поискать и увидишь, что это правда. Факты, конечно, интересно только о таких событиях мало распространяются, поэтому факты можно найти по некоторым авариям.

      0
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      Рейтинг: +1389

      brhr 9 февраля 2017, 06:21

      Пальцем в небо, но 5 всё-таки угадал...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 февраля 2017, 03:04

      Пальцем в небо, но 6 всё-таки угадала

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      Рейтинг: +42

      Maйкl 8 февраля 2017, 20:27

      Бредовый тест 9 верных

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2017, 20:16

      Я вообще хз че и как, но спецом решил набрать 0, и то не получилось, 3 угадал. В след раз пусть сделают тест, чей это презик? ))))

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      Рейтинг: +175

      Seamus 8 февраля 2017, 18:35

      Маловероятно, что это реальные фотографии аварий с участием футболистов. В большей части были бы серьезнейшие травмы или вообще летальный исход.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Seamus 8 февраля 2017, 19:36

      В том то и дело, что всё реально. Если хочешь можешь поискать, некоторым реально повезло.

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      Рейтинг: +36

      roma3003 8 февраля 2017, 16:30

      7.Неплохой результат, могло быть хуже.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 8 февраля 2017, 16:22

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