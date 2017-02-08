Тест: кто разбил свою «тачку»?

зенит- гавно
«Сельта», «Монако» и другие монстры января
Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит»
Виктория – врач, который помогает «Спартаку» лидировать
«Сельта», «Монако» и другие монстры января
Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит»
Виктория – врач, который помогает «Спартаку» лидировать
зенит- гавно
Только 2
сыромятина, если делаешь что то...делай хорошо, а не на отъебись!!! найди фотки из нета (реальных аварий) немного фактов по каждой аварии, чуть чуть юморка!!! А такой как Я критик диванный будет сидеть довольный мышкой клацать и слюни пускать!!!)
Это все реальные авария, если интересно можешь поискать и увидишь, что это правда. Факты, конечно, интересно только о таких событиях мало распространяются, поэтому факты можно найти по некоторым авариям.
Пальцем в небо, но 5 всё-таки угадал...
Пальцем в небо, но 6 всё-таки угадала
Бредовый тест 9 верных
Я вообще хз че и как, но спецом решил набрать 0, и то не получилось, 3 угадал. В след раз пусть сделают тест, чей это презик? ))))
Маловероятно, что это реальные фотографии аварий с участием футболистов. В большей части были бы серьезнейшие травмы или вообще летальный исход.
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