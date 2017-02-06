Датский принц.

История о лучшем бомбардире сборной Дании – Йоне-Даль Томассоне.

В стартовом матче борной Дании на Чемпионате мира – 2010, команду на поле в роли капитана выводил Мартин Йоргенсен. А вот его друг, многолетний партнёр по главной и молодёжной сборной и главная звезда датчан последних лет Йон Даль Томассон остался в запасе из-за травмы. Возможно именно из-за отсутствия Томассона, атака «викингов» выглядела очень бледно и беззубо. А ведь у этого светловолосого паренька завидная скорострельность в играх за национальную команду. По статистике он забивал практически в каждом втором матче, за что и получил яркий ярлык «Мистер пятьдесят процентов».

Родом наш герой из городка Роскилд, некогда он был одним из крупнейших портов на севере Европы и столицей Дании, но в современности его принято считать чуть ли не пригородом Копенгагена. Там же он и начал свои первые футбольные шаги. Сперва в молодёжной команде «Сольрёд», чуть позже в клубе второго датского дивизиона «Кёге». Именно здесь и начал расцветатьь бутон таланта Томассона. Юниор Йон исправно поражал ворота соперников, стал звездой местного значения и даже был признан талантом года в Дании уже во второй свой сезон. Уровень клуба второго дивизиона он явно перерос, но, что удивительно, ему так и не удалось поиграть в Вышке датского футбола. Карьера Томассона неожиданно получила продолжение в Голландии.

В «Херенвене», куда собственно и перешёл датчанин, впервые можно было наблюдать его стабильность с соотношением игры/забитые мячи. Да-да, не только в сборной, но и в клубах Томассон забивал в каждом втором матче. Позже эту традицию он нарушит, только проводя невнятные сезоны за «Штуттгарт» и «Вильярреал». В голландском середнячке Йон провёл 2,5 сезона и за это время заставил всех обратить на себя внимание. Во многом благодаря результативной игре датчанина, «Херенвен» сумел вернуться в еврокубки, а самому игроку бороться за титул лучшего бомбардира чемпионата, немного уступая признанным забивалам Нилису и Маккаю. Удержать такого талантливого игрока середняк из Голландии вряд ли мог и поэтому его уход из команды был делом почти решённым. Только вот куда идти? И тут Томассону нужно было серьёзно подумать: бросить всё и уехать покорять Туманный Альбион или перейти в «Аякс» вместе со своим партнёром по команде и сборной Оле Тобиасеном, тем более что командой руководил датчанини Мортен Ольсен. Йон выбрал «журавля в небе» – «Ньюкасл».

В Англию Томассон приехал не только в статусе восходящей звезды европейского футбола, но и как член датской сборной. Томассон всерьёз расчитывал закрепиться в составе «сорок» и отправиться со сборной на французский мундиаль, но в итоге пролетел дважды. Йон неожиданно сталкнулся с непониманием тренера, нет, конфликта никакого не было, просто Кенни Далглиш решил засунуть Томассона на фланг, где от него толку было мало. Его хлеб – это голы из штрафной зоны, без эстетики, с двух-трёх метров в пустые ворота, тупо подставив ногу, а не проходы по флангу и создание моментов для игроков, на чьём месте должен был быть он. Но место в центре нападения накрепко было забронировано Ширером и Асприльей. В итоге в 23 встречах Йон забил лишь трижды. Томассон разочаровался в английском футболе, а Далглиш не был в восторге от игры датчанина. И летом Йон проследовал в обратном направлении, в Голландию...

Правда, перед переездом Томассона ждало ещё одно разочарование, Бо Йоханссон не рискнул брать молодого форварда с собой на ЧМ-1998. А ведь именно у той сборной был самый большой потенциал за последние 15 лет. Тогда в команде были и чемпионы Европы 1992 года и молодые таланты, такие как Йоргенсен, Гронкьяер, Хельвег. А вот нападающего, кроме Лаудрупа-младшего в команде не хватало, и возможно будь Томассон на том мундиале, датчане прошли бы дальше....

Страна тюльпанов с радостью приняла «блудного сына» назад. На этот раз этим домом стал «Фейеноорд», который вместе с Йоном вновь пережил минуты величия. Четыре сезона в голландском гранде стали настоящей сказкой. Уже в первом сезоне Томассон и Ко вернули «Фейеноорду» его место на вершине нидерландского Олимпа. Для датчанина это стало первым крупным командным достижением. Что ж дальше был небольшой спад, но это у команды в целом, а не у Томассона. Более того Йону пришлось тащить на себе всё нападение команды после ухода Хулио Круса, и он надо отметить с этой задачей справился. С приходом рослого Пьера ван Хойдонка Томассон вздохнул спокойнее. По сути два этих игрока принесли победу «Фейе» в Кубке УЕФА. Правда, на тот момент Йон уже подписал контракт с итальянским «Миланом». Но при этом он не витал в облаках, а продолжал работать на команду. Финал КУЕФА стал лебединой песней великолепного тандема форвардов. Для начала Томассон испортил прощальный матч Юргену Колеру, который был удалён после фола на датчанине. Пьер ван Хойдонк забил два гола, но победный мяч всё равно остался на счету Томассона. Вот так вот «со щитом» Йон отправлялся в дальневосточное турне со сборной, после которого открывалось «красно-чёрное» будущее форварда.

Стоит упомянуть, что Чемпионат мира 2002 года стал для Томассона вторым крупным международным турниром, но о Евро-2000, думаю ни Йон, ни остальные участники команды вспоминать не желают. А цифра «0» в графе забитые мячи отображает всю дееспособность датского нападения. К Чемпионату мира в Японии и Корее Мортен Ольсен значительно обновил состав, убрав остатки «золотого поколения» и добавив новые имена. Теперь в атакующем дуэте Санд-Томассон на первые роли вышел Йон, что дало свои результаты. Из 5 мячей, которые провела сборная 4 были на счету Томассона. Правда, дальше 1/8 финала, этой команде пройти не удалось. Но при этом Йон играл так здорово и вдохновенно,Что показалось в новом клубе его ждёт безоблачное будущее.

Конечно отправляясь в Италию и подписывая контракт с таким клубом, как «Милан» Томассон всё прекрасно понимал, и уже зарание смирился с ролью второго плана. В команде тогда было супернападение (по именам): Ривалдо, Индзаги, Шевченко, подрастающий талант Боррьелло. Все должны были доказывать свою состоятельность и право на выход с стартовом составе. Но желание Томассона доказать, что он как минимум не хуже, да плюс ещё везение, в виде травм конкурентов позволили «Белому скорпиону» незаметно влится в основу. Томассон поражал ворота соперников, как всегда с результативностью 50 %. Особенно хорош был его второй сезон за «россонери». 12 голов в 18 матчах, плюс победный мяч в четвертьфинале Лиги Чемпионов в ворота «Аякса» на последних секундах матча. А дальше репутацию Йону подпортил Евро-2004, точнее матч Дания-Швеция. Хотя казалось в чём там можно обвинить Томассона, он забил оба мяча своей команды в этой игре, а что матч закончился боевой ничьей 2:2, которая устраивала обе сборные, не более чем стечение обстоятельств. Как бы то не было, но итальянцы не прощают тех кто оставил их национальную команду за бортом крупных турниров. Так было с Ан Чжу Хваном в 2002 году, так стало и с Томассоном в 2004. В результате «Белый скорпион» осел на лавке «Милана», но при этом продолжал ждать своего шанса. А ведь мог запросто махнуть на всё рукой и перейти в «МЮ» или «Арсенал», да даже в «Ньюкасл», который неожиданно решил забыть все обиды прошлого и вернуть нападающего, но Йон остался верен клубу и даже продлил контракт до 2009 года. Правда пришлось уйти немного раньше.

В поисках игровой практики Томассон посетил и Германию, и Испанию, но нигде славы не сыскал. И тут Йон вспомнил о своей второй родине (или она о нём) и о клубе, который превратил его из хорошего игрока в звезды. «Фейеноорд» и Томассон созданы друг для друга. И пусть это уже не та команда, с которой он добился первых больших побед, но Йон по прежнему играел в ней одну из самых заметных ролей. Томассон уже не молод и ждать от него чего-то неожиданного было довольно сложно. В Роттердаме он и завершил карьеру, так и не узнав как выглядит Высший дивизион датского чемпионата изнутри.

В 2010 году «Белый скорпион» проводил свой 4-ый международный турнир, он являлся лидером и капитаном команды. На момент начала ЧМ в ЮАР, он второй в списке бомбардиров своей национальной команды за всю историю, и чтобы занять вершину этого чарта ему нужно забить всего два гола. Только вдумайтесь 51 гол за довольно средненькую сборную, очень достойный результат. На африканском мундиале Томассон забъёт всего лишь однажды, в последнем матче с Японией, добив мяч, после не забитого пенальти. Он догнал великолепного форварда начала 20 века Поуля Нильсена. Теперь они делят первое место вдвоем.

На сегодняшний день Томассон трудится в голландском «Витессе» и сборной Дании в роли ассистента главного тренера. Но в багаже у него уже есть опыт, хоть и небольшой, в роли Главного тренера команды. Так, что кто знает, возможно, через пять-десять лет он возглавит главную сборную и поведет ее к большим победам.