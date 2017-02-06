Криштиану Роналду стукнуло 32 года. Вспоминаем 32 главных события в карьере португальца

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 32 года. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» вспоминает 32 исторических момента карьеры португальца.

Криштиану Роналду исполнилось 32 года. В лихие 90-е в таком возрасте вешали бутсы на гвоздь, но Криштиану намеревается завершить карьеру, как минимум, лет через 10. Почему бы нет? Роналду знатный атлет, всегда держит себя в форме, регулярно работает над собой, у него есть все предпосылки быть как вино – с каждым годом становиться лучше.

За 32 года Криштиану сыграл 832 игры, забил 576 мячей и отдал 149 ассистов. Путь внушительный и я предлагаю вспомнить ровно 32 главных момента карьеры португальца.

Переезд в Лиссабон

В раннем возрасте Криштиану вместе с родителями принял судьбоносное решение - покинуть родную, уютную Мадейру навстречу огням Лиссабона. В «Спортинге» талантливый юнец прошёл все составы лиссабонскаого клуба. В возрасте 17 лет он дебютировал за взрослый состав «Спортинга» 15 августа 2001 года в товарищеском матче против лиссабонского «Атлетико», выйдя на замену во втором тайме и отличившись забитым мячом.

Проблемы с сердцем

В 15 лет Криштиану мог навсегда завязать с футболом. Врачи запретили подростку играть футбол из-за тахикардии, недуг нестрашный, тем не менее, порядка полугода Роналду даже не тренировался с командой. Проблему удалось решить с помощью операции на сердце. Это был действительно трудный период, в который португалец действительно мог сдаться!

Дебют за сборную

20 августа 2003 года состоялся дебют Криштиану Роналду за сборную Португалии в матче против Казахстана. Поединок завершился минимальной победой «селесао», единственный гол забил Симау Саброза.

Трансфер в Манчестер

В том же 2003 году Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» за 12,24 миллиона евро. За молодым португальцем охотилось множество европейских ТОП-клубов, но хитрец Алекс Фергюсон предварительно позаботился об успешности сделки, побеседовав с боссами лиссабонского клуба.

После того как я перешёл в клуб, тренер спросил меня, под каким номером я хочу играть. Я сказал, что под номером 28. Но Фергюсон сказал: „Нет, ты получишь номер 7“. Эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации. Я был вынужден оправдать ожидания после такой чести в мой адрес.

Первый трофей Роналду

Первый сезон Роналду в «Манчестер Юнайтед» не был плодородным на титулы, тем не менее «красным дьяволам» покорился Кубок Англии, ставший первым клубным трофеем португальца в мире большого футбола.

Слёзы целой страны

В 2004 году Криштиану Роналду впервые заявил о себе на международной арене на домашнем для португальцев Евро-2004. В первом поединке группового этапа против сборной Греции хозяева проиграли со счётом 1-2, единственный гол на счету Роналду, второе взятие ворот покорилось ему в полуфинальной схватке против сборной Нидерландов.

В финале турнира сборная Португалии проиграла Греции, как говорится, с чего начинали, тем и закончили. После матча Криштиану не скрывал слёз и эти кадры обошли весь мир. По итогам Евро Роналду вошёл в символическую сборную турнира.

Первое попадание в символическую сборную УЕФА

В 2004 году Роналду впервые в истории попал в символическую сборную по версии УЕФА, рутинное событие в ближайшие 13 лет.

Потеря отца

В отборочном цикле к ЧМ-2006 наиболее ярко Криштиану Роналду сыграл в домашнем матче со сборной России, забив два гола. Накануне ответного матча в Москве пришла весть о смерти отца футболиста Несмотря на эту трагическую новость, Роналду остался в расположении «селесао» и принял участие в матче, отыграв все 90 минут.

Палач Зидан, вылет Португалии за шаг до финала ЧМ-2006

В 2006 году Криштиану ехал в Германию в качестве одной из главных ударных сил сборной Португалии. «Селесао» успешно преодолели все стадии турнира, на стадии полуфинала их ожидала национальная сборная Франции. Роналду отыграл все 90 минут, но палачом португальцев стал нынешний наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который реализовал пенальти на 33-й минуте.

Дальнейшее совершенствование

Клубный сезон 2006/2007 выдался для португальца поистине успешным. В ноябре и декабре 2006 года Роналду получил звание игрока месяца Премьер-лиги, став третьим в истории этого турнира футболистом, которому удалось взять две награды подряд (после Денниса Бергкампа в 1997 году и Робби Фаулера в 1996 году). 5 мая 2007 года Роналду забил свой пятидесятый гол за «Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити», после которого клуб завоевал титул чемпионов премьер-лиги сезона 2006/07.

Незабитый пенальти и трофей Лиги Чемпионов

21 мая 2008 года Криштиану Роналду принял участие в первом для себя финале Лиги Чемпионов. Градус напряжения был крайне высок, в соперниках мощный «Челси» Романа Абрамовича. Португалец претендовал на звание мэн оф матч, ведь единственный гол «Юнайтед» на его счету. Тем не менее, в после матчевой серии пенальти Роналду замешкался и неуверенно пробил 11-метроый, который успешно парировал Петр Чех.

Промах португальца не стал для «МЮ» судьбоносным и подопечные Фергюсона всё-таки завоевали «ушастый трофей».

Первый ЗМ в карьере

2008 год оказался «золотым» для Криштиану. Впервые в карьере он стал обладателем Золотого Мяча, опередив Лионеля Месси и Фернандо Торреса. Яркий сезон автоматически делал Роналду фаворитом в борьбе за любой индивидуальный приз. 42 его гола помогли «красным дьяволам» выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. В 2008 году португальцу покорилась и Золотая бутса АПЛ.

Поражение в финале ЛЧ против «Барселоны»

В 2009 «Манчестер Юнайтед» снова оказался в финале Лиги Чемпионов, в соперниках грозная «Барселона». Несмотря на мнение множества экспертов, играть первым номером начала не «Барселона», а «Манчестер». В первую же минуту в ворота Барсы мог залететь мяч после отличного удара Роналду со штрафного, но Виктор Вальдес спас свою команду. В следующие 10 минут «Манчестер» нанёс 4 удара, а Барса — 0. Казалось, что манкунианцы главенствуют, но в первой же серьёзной атаке барселонцев они дали сбой. В итоге поражение 2-0, без шанса на «ремонтаду».

«1, 2, 3… ¡Hala Madrid!»

В 2009 году мадридский «Реал» выиграл тендер европейских акул на Криштиану Роналду, сумма сделки составила 93,4 миллиона евро. Португальский полузащитник стал самым дорогим игроком в истории мирового футбола, побив рекорд Зидана, который перешёл из туринского «Ювентуса» в мадридский «Реал» в 2001 году за 76 млн евро.

Презентация Кришитану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» ничуть не уступала церемонии вручения премии Оскар. Кульминацией спектакля стала фраза: »1, 2, 3… ¡Hala Madrid!», которую португалец прокричал вместе с десятками тысяч болельщиков.

Первый трофей Роналду в «Реале»

Первые годы Криштиану в «Реале» не были успешными в командном плане. Мадридцы никак не могли заявить о себе, в 2010 хунта деректива уволила Пеллегрини и началась эпоха «спешл ван» Жозе/Хосе Моуриньо. В первый сезон особенного «лос бланкос» удалось завоевать лишь Копа дель Рей, но финал получился поистине драматичным.

Соперником «Реала» была грозная «Барселона» Хосепа Гвардиолы. 90 минут матча не принесли забитых мячей, но в добавленное время пробил час Криштиану. После фланговой подачи Анхеля Ди Марии португалец повис в воздухе, забил мяч и принёс «Реалу» желаемый титул.

Первый трофей Пичичи

В том же году Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, в 34 матчах он забил 40 мячей – первая Золотая бутса португальца в Испании.

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Рекордный сезон

Сезон 2011/2012 стал невероятным как для «Реала», так и для Криштиану Роналду. Подопечные Моуриньо набрали более 100 очков за одну темпораду, а португальский бомбардир забил 46 мячей и отдал 12 голевых передач. Естественно, в том сезоне «Реал» выиграл Примеру!

Капитан сборной на Евро-2012

На Евро-2012 Криштиану Роналду уже вёз Португалию в ранге капитана, был одним из китов, на которых держалась играть «селесао». В четвертьфинальном матче с чехами Криштиану Роналду забил победный гол. В полуфинале сборная Португалии в серии пенальти уступила Испании 2:4.

По итогам чемпионата Криштиану Роналду вошёл в символическую сборную. Также на чемпионате он стал первым португальским футболистом, которому удалось забить на пяти крупных турнирах в составе национальной команды, Роналду забивал в ворота соперников на трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012) и двух чемпионатах мира (2006, 2010).

Золотой Мяч 2013

В 2014 году Роналду получил первый Золотой Мяч в качестве игрока мадридского «Реала».

Кубок имени Бэйла и утешение Месси

Криштиану Роналду травмировался перед финалом Копа дель Рей в 2014 году. Это не помешало «Реалу» выиграть трофей, а та встреча запомнилась шикарным забегом и голом Гарета Бэйла.

Кадр года – после финального свистка Роналду спустился с трибун, подошёл к Лионелю Месси, они перекинулись парочкой слов и пожали друг другу руки.

Лучший бомбардир в истории Португалии

5 марта 2014 года Криштиану Роналду вписал себя в историю португальской сборной, он стал лучшим бомбардиром в истории – 49 голов в 110 поединках.

La Décima

Свою непосильную лепту Криштиану внёс в легендарном лиссабонском финале 2014 года, в добавленное время португалец реализовал пенальти. Атмосфера была невероятной, а ведь именно в Лиссабоне началась история Роналду!

Третий Золотой мяч – Siii!

Совершенно закономерно, что по итогу 2014 года Криштиану стал обладателем Золотого мяча – Кубок Испании, Лига Чемпионов и Золотая бутса.

Церемония вручения Золотого мяча в Цюрихе вошла в историю, после вручения трофея Криштиану выкрикнул своё знаменитое: SiiiiiI!

Празднование юбилея

На своё 30-летие Криштиану закатил бурную вечеринку, на которую пригласил одноклубников, друзей, знатного диджея. Всё бы да ничего. если «Реал» в тот день не проиграл мадридскому «Атлетико» в дерби со счётом 4-0. Практически все испанские СМИ – от желтых до самых авторитетных – говорили о том, что после всей этой истории в раздевалке Реала сильно испортилась атмосфера.

Лучший бомбардир в истории «Реала»

17 октября 2015 года в матче против «Леванте» Криштиану вписал своё имя в историю «Реала», став лучшим бомбардиром в истории клуба. На 324 гола в составе «сливочных» Криштиану понадобилось 310 матчей.

La Undécima

В 2016 году у «Реала» дела не шли, в экстренном режиме был уволен Рафаэль Бенитес, на его место назначили Зидана. Ситуация была катастрофической, «лос бланкос» отставали от «Барселоны» в Примере с колоссальной разницей, из Копа дель Рей были дисквалифицированы. Единственная надежда на Лигу Чемпионов.

«Реал» успешно вышел в финал турнира, где их ожидали старые знакомые, мадридский «Атлетико». Схватка вышла напряженной, равной. Последний штрих матча остаётся за Криштиану, в серии пенальти португалец реализовал решающий 11-метровый.

Победа на Евро-2016

Криштиану просто бредил трофеем со своей сборной. В 2016 году Криштиану вновь повёз Португалию во Францию в ранге капитана. Уже традиционно португальцы без особого труда дошли до плей-офф Евро, в полуфинале благодаря единственному голу Роналду повергли сборную Уэльса. В финале капитан получил травму, его унесли на носилках. Казалось, реванш, которым Рон бредил с 2004 года, не состоится. Тем не менее Эдер в дополнительное время забил французам и принёс Португалии трофей.

Колено – тяжелое испытание

У Роналду в последние годы были определённые проблемы с коленом, связанные с чрезмерными перегрузками. Травма, которую нанёс ему Димтри Пайе в финале Евро только усугубила ситуация, из-за этого португалец пропустил Суперкубок УЕФА и начало Примеры. Вполне вероятно, что эта травма до сих пор мучает футболиста и сказывается на качестве его игры.

Налоговый скандал

В 2016 году Криштиану угодил в налоговый скандал. Португальца обвинили, якобы он со своим агентом Жорже Мендешом выводили доходы, полученные от продажи маркетинговых прав, в оффшоры.

Четвёртый Золотой мяч

По итогам 2016 года Золотой мяч, после перерыва, вновь достался Криштиану Роналду. Ещё бы, ведь он внёс огромный вклад в победу Португалии на Евро-2016 и завоевании «Реалом» Ундесимы.

Лучший игрок по версии ФИФА

Золотой мяч от Франс Футбол и ФИФА больше не вместе. Таким образом, Криштиану получил награду как от Франс Футбол, так и от ФИФА.