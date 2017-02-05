Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет семёрку защитников, которые в данный момент усилили бы команду Луческу.

«Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники ведь стоят недорого, в общем-то. Нам сейчас нужны два центральных защитника» – сказал комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

После летнего ухода Гарая в «Валенсию» у «Зенита» наметились серьёзные проблемы в обороне, которые в январе с помощью трансферов попытался решить Мирча Луческу. На флажке трансферного окна, «Зенит» подписал экс-защитника «Челси» Бранислава Ивановича, возрастной серб, которому в этом месяце исполнится 33 года, в этом сезоне выглядит не убедительно. Очевидно, карьера Ивановича идёт на спад, поэтому его трансфер в «Зенит» выглядит сомнительным, ведь при должных усилиях Луческу мог бы подписать более качественного защитника.

Ярослав Ракицкий, «Шахтёр»

Возраст: 27 лет

Трансферная стоимость: 10 млн. евро

Защитник сборной Украины хорошо знаком с методами работы Мирча Луческу, ведь именно румын стал наигрывать Ярослава в основе «горняков». Начинал свою карьеру Ракицкий левым защитником, но проблемы Шахтёра в центре защиты вынудили Луческу поставить Ярослава на не знакомую позицию. Со временем Ракицкий стал лучшим защитником «Шахтёра» и сборной Украины. Конечно, для Луческу трансфер Ракицкого будет весьма удачной сделкой, ведь Ярослав обладает хорошей первой передачей, что важно для наставника «Зенита», имеет хороший международный опыт, универсален и стоит не слишком дорого, однозначно его трансфер выглядел более уместным.

Андреас Гранквист, «Краснодар»

Возраст: 31 год

Трансферная стоимость: 6 млн. евро

Капитан «Краснодара» довольно быстро стал лидером «быков» и одним из лучших защитников РФПЛ. Сейчас «Краснодар» проводит весьма активную трансферную кампанию, поэтому уход основного защитника вполне возможен. Если бы «Зенит» предложил за шведа 8 или 10 млн. евро, «Краснодар» вполне мог бы согласиться на трансфер ключевого защитника. Очевидно, «Зенит» получил бы опытного и сильного защитника на ближайшие годы, а «Краснодар» смог бы выручить большие деньги за возрастного игрока.

Евгений Хачериди, «Динамо Киев»

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 7,5 млн. евро

Ещё один игрок сборной Украины, с которым хорошо знаком Мирча Луческу. Вначале января возникали слухи о переходе Хачереди в «Зенит» за 4 млн. евро., но пока к активным переговорам клубы не приступили. Конечно, Хачериди способен усилить команду Луческу, тем более стоить много денег он не будет, ведь его контракт с «Динамо» истекает летом, поэтому если продлить его не удастся он уйдёт свободным агентом. Помешать трансферу Хачериди в «Зенит» может не желание Евгения играть в РФПЛ, поэтому здесь прогнозировать что-то довольно сложно, но вариант неплохой и недорогой.

Мамаду Сахо, «Ливерпуль»

Возраст: 26 лет

Трансферная стоимость: 12 млн. евро

Игрок сборной Франции самостоятельно разрушил свою карьеру в «Ливерпуле». Сначала Сахо попался на допинге, из-за которого пропустил конец сезона и Евро 2016, летом поругался с Клоппом, поэтому последние полгода провёл в молодёжке «красных». Француз имеет большой международный опыт и остаётся одним из лучших защитников сборной. Сахо нужно найти клуб, в котором он смог бы возродить свою карьеру, поэтому его трансфер в «Зенит», который борется за чемпионство, мог бы станет хорошим вариантом для француза. Очевидно, переход Мамаду в «Зенит» стоил бы недорого, плюс Луческу смог бы перепродать фрацуза за весьма неплохие деньги через пару лет, ведь Сахо ещё достаточно молод, но в итоге, в конце трансферного окна, защитник «Ливерпуля» ушёл в аренду в «Кристалл Пэлас».

Миха Мевля, «Ростов»

Возраст: 26 лет

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

В последний день трансферного окна «Ростов» подписал за 700 тыс. евро малоизвестного защитника сборной Словении из бухарестского «Динамо». Мевля сразу же стал одним из лучших защитником ростовчан, словенец провёл в РФПЛ 11 матчей, а «Ростов» по итогом первой половины сезона, имеет одну из лучших оборон чемпионата России. Конечно, в команде Курбана Бердыев Мевля прибавил в своей игре, став основным игроком сборной и одним из лучших летних трансферов РФПЛ. Миха за полгода добился большого прогресса, подтвердив свой высокий уровень в матчах Лиги Чемпионов. Трансфер словенца выглядел вполне осуществимым, ведь финансовые проблемы «Ростова» вынуждают Бердыева, расставаться с игроками при выгодных предложениях.

Андреа Раноккия, «Интер»

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 5 млн. евро

Игрок сборной Италии и миланского «Интера» ещё пару лет назад мог оказаться в России, но его трансфер так и не состоялся. За это время Андреа так и не смог стать основным защитником «Интера», поэтому смена обстановке в январе вполне вероятна. Луческу работал в «Интере», хотя было это давно, но связи у него для осуществления этого трансфера остались. Конечно, достаточно скромная трансферная стоимость игрока и его опыт делали его переход достаточно выгодным для «Зенита», но в итоге итальянец отправился в аренду в «Халл Сити».

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Возраст: 30 лет

Трансферная стоимость: 7 млн. евро

Один из лучших защитников РФПЛ и лидер «Локотива», мог сменить клуб ещё летом, но его трансфер в «Спартак» сорвался. В этом сезоне «Локомотив» выступает плохо, ведь сейчас они не ведут борьбу даже за Лигу Европы. Сейчас «железнодорожники» с лёгкостью расстаются с бывшими лидерами команды, ведь Шишкин и Самедов покинули клуб в январе, поэтому трансфер Чорлуки в «Зенит» был вполне реален. Конечно, опыт игры в РФПЛ и лидерские качества хорвата пригодились бы «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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