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    Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит»

    5 февраля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет семёрку защитников, которые в данный момент усилили бы команду Луческу.

    «Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники ведь стоят недорого, в общем-то. Нам сейчас нужны два центральных защитника» – сказал комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.

    После летнего ухода Гарая в «Валенсию» у «Зенита» наметились серьёзные проблемы в обороне, которые в январе с помощью трансферов попытался решить Мирча Луческу. На флажке трансферного окна, «Зенит» подписал экс-защитника «Челси» Бранислава Ивановича, возрастной серб, которому в этом месяце исполнится 33 года, в этом сезоне выглядит не убедительно. Очевидно, карьера Ивановича идёт на спад, поэтому его трансфер в «Зенит» выглядит сомнительным, ведь при должных усилиях Луческу мог бы подписать более качественного защитника.

    Картинки по запросу ракицкий

    Ярослав Ракицкий, «Шахтёр»

    Возраст: 27 лет

    Трансферная стоимость: 10 млн. евро

    Защитник сборной Украины хорошо знаком с методами работы Мирча Луческу, ведь именно румын стал наигрывать Ярослава в основе «горняков». Начинал свою карьеру Ракицкий левым защитником, но проблемы Шахтёра в центре защиты вынудили Луческу поставить Ярослава на не знакомую позицию. Со временем Ракицкий стал лучшим защитником «Шахтёра» и сборной Украины. Конечно, для Луческу трансфер Ракицкого будет весьма удачной сделкой, ведь Ярослав обладает хорошей первой передачей, что важно для наставника «Зенита», имеет хороший международный опыт, универсален и стоит не слишком дорого, однозначно его трансфер выглядел более уместным.

    Картинки по запросу гранквист

    Андреас Гранквист, «Краснодар»

    Возраст: 31 год

    Трансферная стоимость: 6 млн. евро

    Капитан «Краснодара» довольно быстро стал лидером «быков» и одним из лучших защитников РФПЛ. Сейчас «Краснодар» проводит весьма активную трансферную кампанию, поэтому уход основного защитника вполне возможен. Если бы «Зенит» предложил за шведа 8 или 10 млн. евро, «Краснодар» вполне мог бы согласиться на трансфер ключевого защитника. Очевидно, «Зенит» получил бы опытного и сильного защитника на ближайшие годы, а «Краснодар» смог бы выручить большие деньги за возрастного игрока.

    Картинки по запросу Евгений Хачериди

    Евгений Хачериди, «Динамо Киев»

    Возраст: 29 лет

    Трансферная стоимость: 7,5 млн. евро

    Ещё один игрок сборной Украины, с которым хорошо знаком Мирча Луческу. Вначале января возникали слухи о переходе Хачереди в «Зенит» за 4 млн. евро., но пока к активным переговорам клубы не приступили. Конечно, Хачериди способен усилить команду Луческу, тем более стоить много денег он не будет, ведь его контракт с «Динамо» истекает летом, поэтому если продлить его не удастся он уйдёт свободным агентом. Помешать трансферу Хачериди в «Зенит» может не желание Евгения играть в РФПЛ, поэтому здесь прогнозировать что-то довольно сложно, но вариант неплохой и недорогой.

    Картинки по запросу Мамаду Сако, «Ливерпуль»

    Мамаду Сахо, «Ливерпуль»

    Возраст: 26 лет

    Трансферная стоимость: 12 млн. евро

    Игрок сборной Франции самостоятельно разрушил свою карьеру в «Ливерпуле». Сначала Сахо попался на допинге, из-за которого пропустил конец сезона и Евро 2016, летом поругался с Клоппом, поэтому последние полгода провёл в молодёжке «красных». Француз имеет большой международный опыт и остаётся одним из лучших защитников сборной. Сахо нужно найти клуб, в котором он смог бы возродить свою карьеру, поэтому его трансфер в «Зенит», который борется за чемпионство, мог бы станет хорошим вариантом для француза. Очевидно, переход Мамаду в «Зенит» стоил бы недорого, плюс Луческу смог бы перепродать фрацуза за весьма неплохие деньги через пару лет, ведь Сахо ещё достаточно молод, но в итоге, в конце трансферного окна, защитник «Ливерпуля» ушёл в аренду в «Кристалл Пэлас».

    Картинки по запросу миха мевля ростов

    Миха Мевля, «Ростов»

    Возраст: 26 лет

    Трансферная стоимость: 3 млн. евро

    В последний день трансферного окна «Ростов» подписал за 700 тыс. евро малоизвестного защитника сборной Словении из бухарестского «Динамо». Мевля сразу же стал одним из лучших защитником ростовчан, словенец провёл в РФПЛ 11 матчей, а «Ростов» по итогом первой половины сезона, имеет одну из лучших оборон чемпионата России. Конечно, в команде Курбана Бердыев Мевля прибавил в своей игре, став основным игроком сборной и одним из лучших летних трансферов РФПЛ. Миха за полгода добился большого прогресса, подтвердив свой высокий уровень в матчах Лиги Чемпионов. Трансфер словенца выглядел вполне осуществимым, ведь финансовые проблемы «Ростова» вынуждают Бердыева, расставаться с игроками при выгодных предложениях.

    Картинки по запросу Андреа Раноккиа, «Интер»

    Андреа Раноккия, «Интер»

    Возраст: 28 лет

    Трансферная стоимость: 5 млн. евро

    Игрок сборной Италии и миланского «Интера» ещё пару лет назад мог оказаться в России, но его трансфер так и не состоялся. За это время Андреа так и не смог стать основным защитником «Интера», поэтому смена обстановке в январе вполне вероятна. Луческу работал в «Интере», хотя было это давно, но связи у него для осуществления этого трансфера остались. Конечно, достаточно скромная трансферная стоимость игрока и его опыт делали его переход достаточно выгодным для «Зенита», но в итоге итальянец отправился в аренду в «Халл Сити».

    Картинки по запросу чорлука локо

    Ведран Чорлука, «Локомотив»

    Возраст: 30 лет

    Трансферная стоимость: 7 млн. евро

    Один из лучших защитников РФПЛ и лидер «Локотива», мог сменить клуб ещё летом, но его трансфер в «Спартак» сорвался. В этом сезоне «Локомотив» выступает плохо, ведь сейчас они не ведут борьбу даже за Лигу Европы. Сейчас «железнодорожники» с лёгкостью расстаются с бывшими лидерами команды, ведь Шишкин и Самедов покинули клуб в январе, поэтому трансфер Чорлуки в «Зенит» был вполне реален. Конечно, опыт игры в РФПЛ и лидерские качества хорвата пригодились бы «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 24
    Комментарии33
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      Рейтинг: +18

      Dima_list 17 февраля 2017, 18:47

      Только Иванович бесплатно достался

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Dima_list 17 февраля 2017, 18:58

      Да, но зарплата у него большая. Тот же Мевля стал бы выгодной покупкой

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      Рейтинг: +18

      Dima_list > forward33 17 февраля 2017, 19:28

      не факт что в питере у него получилось так же заиграть как в ростове, там Курбан Бекиевич

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Dima_list 17 февраля 2017, 19:47

      Ну если он будет привозить по два гола за матч, то скоро бесплатно уйдёт. Возраст у него почтенный, поэтому ожидать от него выхода на пиковую форму сложно. Приехал доигрывать, а Зенит рад взять. Жаль...

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Dima_list 17 февраля 2017, 19:56

      Да, но Иванович тоже пока не заиграл. Тем более ему уже 33

      0
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      Рейтинг: +18

      Dima_list > marslond 18 февраля 2017, 06:33

      не он а вся защита привезла 2 гола. Посмотри 1 гол там видно что 3 защитника выходят в искусственный офсайд а Нету отходит к воротам, второй гол это потеря в середине поля

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Dima_list 18 февраля 2017, 11:54

      Я бы с тобой согласился только серб сам признал, что провалил матч. Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол.

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      Рейтинг: +18

      Dima_list > marslond 18 февраля 2017, 17:23

      это я читал, ну раз никто не осмелился взять вину на себя , я не защищаю его а говорю что вся команда была никакая

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 6 февраля 2017, 11:15

      Может из всего списка только Чорлука лучше Ивановича, остальные не дотягивают до его уровня)

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 11:23

      В том то и дело, что уровень игры Ивановича идёт на спад. Ракицкий, Сахо и др. выглядят перспективнее и сильнее в обозримом будущем.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 11:28

      Ракицкий в, простите меня конечно, играет в убогом чемпионате Украины, где уровень понизился в разы в последнее время. Сахо и вовсе просидел полсезона на банке и ушел в нестабильный Кристалл Пэлас) И где они перспетивнее.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 11:34

      Иванович с сентября сидит на банке, тем более скоро ему будет 33, поэтому говорить, что он сильнее этих защитников, тоже спорно.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 11:36

      Но он стабильнее этих двоих, плюс может закрыть две позиции если будет проблема с составом.

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      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 11:39

      Ракицкий тоже может закрыть две позиции, плюс отлично знает требования Луческу, модель его игры, обладает лидерскими качествами, хорошей первой передачей и дальним ударом. У каждого из защей есть свои преимущества, просто в данный момент серб выглядит не так убедительно, как раньше, годы берут своё.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 11:48

      Думаю если бы Мирча видел Ракицкого в Зените, то не составило бы проблем туда его переманить. Все таки зп у Ивановича внушительная будет. Но видимо как раз опыт как игры в АПЛ, так и в Еврокубках сыграл более важную роль при принятии решения.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 12:26

      Может что-то не срослось. Заметь Зенит сейчас практически не тратит деньги на трансферы, а Иванович пришёл свободным агентом. Возможно, это главная причина почему Луческу его подписал.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 12:29

      ну это особенность работы Луческу, брать по минимуму продавать за дорого.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 12:35

      Видишь, здесь наше мнение совпадает. Ивановича перепродать будет сложно, а Ракицкого, Сахо и др. намного легче. В общем не типичный трансфер для Луческу.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 12:44

      Да тут немного не в этом дело, среди всех этих дефов нет топ-игрока, или который может вырасти в топ. И поэтому подпиши любого и продашь ты его в лучшем случае в России или Турции позже. Вот поэтому я считаю, что тут нет достойного игрока.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 12:51

      Топа заманить сейчас в РФПЛ сложно. В принципе, тренер делает игроков лучше, поэтому здесь акцент нужно делать на умениях Луческу, который из средних игроков делает топов. Я не знаю, если для тебя Чорлука нет топ или Сахо (игрок сборной Франции), тогда мне сложно что-то говорить. Если хочешь предложи свои варианты, чтобы цена и качество соответствовали, этот фактор тоже нужно учитывать.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 6 февраля 2017, 12:55

      Я в самом первом комменте указал, что из всех тут Чорлука заслуживает внимания. Но у него возраст уже пограничный... 30 это много) а Сахо... ну простите меня не вижу я в нем топа, и если бы это был топ, то Клопп его выпускал в основе Ливерпуля, а он ему нах... не нужен...

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      marslond > Константин Сорокин 6 февраля 2017, 12:59

      У них конфликт, поэтому он не играет. У Ивановича тоже возраст почтенный, поэтому сложно предугадать сколько времени он проведёт на высоком уровне. Я же говорю предложи свои варианты, а то рассуждать все могут)))

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 7 февраля 2017, 09:35

      Иванович пару сезонов вытянет. А дальше... А из вариантов кто бы мог быть... Поискал и вот такой список у меня есть - Жеан (Палмейрас, 30 лет, 4,5 млн), Кара (Андерлехт, 27 лет, 5 млн), Джеффри Брума (Вольфсбург, 25 лет, 10 млн), Эктор Морено (ПСВ, 29 лет, 8 млн), Альберто Ботиа (Олимпиакос, 28 лет, 3 млн), Лисандро Лопес (Бенфика, 27 лет, 6 млн), Себастьян Коатес (Спортинг, 26 лет, 6 млн), Вилли Боли (Порту 26 лет, 4 млн), Иван Маркано (Порту, 29 лет, 6 млн), Домагой Вида (Динамо К, 27 лет, 9 млн), Андрей Семенов (Терек, 27 лет, 4 млн), Симон Кьяер (Фенербахче, 27 лет, 11,5 млн), Мангаля (Валенсия/МС, 25 лет, 15 млн)

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 7 февраля 2017, 11:07

      Ты же сам говорил, о топ-игроках.... А из твоего списка на это звание никто не тянет))) Да Кьяер и Морено, наверно не плохие варианты, но они основные в своих клубах и стоять будут много.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 7 февраля 2017, 11:12

      Я говорил или топ, или вырасти в топа. Брума, Кьяер, Вида - вполне могут вырасти в хороших игроков клуба уровня Тоттенхэма, Ливерпуля, Боруссии или скажем Ювентуса или Интера. К тому же интересным вариантом был бы трансфер Семенова. Он хороший деф и в сильном клубе может серьезно повысить свой уровень.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 7 февраля 2017, 11:49

      Кьяер уже играл в Роме, Вида из чемпионата Украины, который ты назвал убогим (сам себе противоречишь), а Брума был в Челси, да и в Вольсбурге не проваливается. Всё-таки Ракицкий, Сахо и Гранквист выглядят сильнее)))

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 7 февраля 2017, 11:51

      Останемся при своих)

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 7 февраля 2017, 11:55

      Каждый выразил своё мнение. Где то я прав))), где то ты. Спасибо за дискуссию!

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин > marslond 7 февраля 2017, 11:57

      Всегда рад конструктивно поспорить)))

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 7 февраля 2017, 12:08

      Я тоже)))

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Константин Сорокин 17 февраля 2017, 17:20

      «Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович. Я же говорил серб уже не тянет Кость.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > marslond 17 февраля 2017, 18:59

      Да его трансфер сразу выглядит сомнительным, теперь это признаёт))

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      Рейтинг: +1381

      marslond > forward33 17 февраля 2017, 19:48

      Ответил за косяк молодец, но для Зенита это конечно же рискованный трансфер. Видимо с лидерами сербу будет сложно

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