5 причин быть фанатом Криштиану Роналду

Игрок «Реал Мадрида» имеет много фанов и хейтеров в одно и то же время. Так почему следует обожать португальца?

1. Характер

Стоит признать это. Роналду – лидер. Он ведёт за собой всю команду, требуя от всех идеальное выполнение своих задач. Ведь ни для кого не секрет, что португалец - перфекционист. Решительный человек всегда будет привлекать внимание людей. И поверьте, у Криштиану это отлично получается. Он всегда стремится быть №1, пусть это и не всегда получается. И, наверное, главное в этом пункте это то, что Роналду сделал себя сам. Это паренёк из не самой богатой семьи, достигший мировой славы и уважения.

2. Популярность

Довольно спорный пункт, но я попробую всё разъяснить. Т. к. у Криштиану Роналду много фанатов, то вам не составит труда найти единомышленника, который так же, как и вы будет поддерживать игрока «Реала». Нередко будет выпадать возможность увидеть своего кумира на экранах телевизора. Ведь все мы знаем о пожизненном контракте Роналду с компанией «Nike». А какие там рекламы, думаю, мы все знаем. Одну из них я поставил в конец, чтобы сейчас не отвлекаться.

3. Добродетель

Все знают о вкладах Роналду в помощь людям, особенно детям. Криштиану вкладывал деньги в помощь детям Палестины, где были построены школы. Также Роналду не оставляет без внимания своих фанов. Известный случай, когда выступавшего за «Манчестер Юнайтед» Роналду попросил фанат принети ему футболку. Криштиану пошёл в раздевалку и вернулся уже с подарком. Радость того человека была неописуемой. Всё таки тут спорить нельзя, Роналду – человек с сердцем.

4. Стабильность

Несмотря на то, что он стал забивать меньше, всё же результаты невероятны. Да, раньше Роналду забивал за сезон в лиге 40-50 голов, а сейчас 30-37, но это тоже немаленький показатель. КриРо продолжает забивать всё также много. И кажется, Роналду вновь потихоньку начинает стабильно забивать со штрафных. Пусть игра Криштиану и чуть-чуть потускнела. Поверьте, он в порядке.

5. Конец карьеры

Это уже давно понятно. Карьера Роналду близится к закату. Сейчас португалец не в самой хорошей форме, в отличие от того же Лео Месси. Уже сегодня, 5 февраля, ему стукнуло 32 года. 32! В этом году он поедет на Кубок конфедераций, а в 33 намерен отправиться на Чемпионат мира. Но будет ли он всё также хорош? На Евро Роналду не всегда показывал себя с лучшей стороны, но всё же оставил о себе и хорошие впечатления. Давайте насладимся игрой Роналду в его последние годы карьеры и пожелаем ему ещё больше трофеев и достижений!

Обещанное видео:

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