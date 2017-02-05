Не Специальный репортаж.

20-ти летие официального сайта болельщиков ФК «Спартак»

Жизнь прекрасна и удивительна. Абсолютно во всех своих проявлениях. Наши встречи, поступки, знакомства, даже слова, сказанные вдруг или невпопад, все это не случайно, часто предопределяют ход дальнейших событий, и часто становятся судьбоносными.

В 1996 году, молодому человеку с простым именем Виталий и еще более простой фамилией Васин, подарили компьютер, в честь его поступления в МГТУ им. Н.Э.Баумана.

В среду, 1-го февраля сего года, мне на телефон пришла ммs от моего очень близкого родственника, кстати, штатного сотрудника спортивной редакции, одного очень центрального канала.

В сообщении я обнаружил пригласительный билет на празднование 20-ти летнего юбилея официального сайта футбольных болельщиков ФК «Спартак». Отказ не принимался.

И вот вчера, морозным вечером, расспрашивая прохожих, я брел в поисках здания, праздника и впечатлений.

Датой создания сайта сам Виталий считает 6 февраля 1997 года, именно тогда была добавлена рубрика «Гостевая книга», и в ней появилось первое сообщение. С тех пор прошло двадцать лет. Стоя у барной стойки и наблюдая, как заполняется уютный зал арт-кафе «Дуровъ» я подумал, слава Богу, что есть на земле люди, которые созидают, и жаль, что их гораздо меньше, чем тех, кто предпочитает разрушать.

И дело тут не в том, что этот сайт и этот праздник интересен только болельщикам ФК «Спартак». Дело только в том, что можно было отделаться скупой заметкой на сайте, парой протокольных фраз, но организаторы сняли помещение, пригласили друзей, и подарили своим подписчикам незабываемый праздник.

Я не люблю форумов и гостевых. Зачастую, в этих «заведениях» здравый смысл и объективный взгляд на вещи тонет в эмоциях и предвзятых мнениях. Но, зато есть место, где болельщик может высказаться, поспорить, и подружится с единомышленниками. Место, где он не чувствует себя одиноким. Это был чудесный вечер и мне сейчас не просто находить нужные буквы на клавиатуре, чтобы сложить их в нужные слова, и передать всю гамму эмоций и впечатлений.

Спасибо организаторам и тем, кто нашел возможность приехать из самых разных городов нашей страны.





Вид с балкона, где довелось наблюдать за этим чудесным мероприятием

Группа поддержки.

Ну и конечно мисс сайта. Куда же без них?

Как и без праздничного торта.

Что, где, когда. Вопросы на эрудицию и знание истории сайта и конечно «Спартака»

Великолепный музыкальный коллектив. АC-DC, Queen, и песни советских композиторов.