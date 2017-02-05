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    Vanity Fair Все блоги -

    Наследник. 25-летний Неймар vs 25-летний Роналду

    5 февраля 2017
    Неймару сегодня исполняется 25, а Роналду – 32. Отматываем пленку назад, вспоминая, чего Криштиану добился к 25.

    Сразу оговорюсь, что принимать эти цифры близко к сердцу не стоит. Роналду начинал на фланге, где играл и в «Спортинге», и большую часть карьеры в «МЮ». Неймар, напротив, начинал центрфорвардом, а в «Барселоне» переквалифицировался в вингера. Статистика очень грубая и примитивная, но в общих чертах позволяет понять, почему следующее десятилетие наверняка станет эпохой Неймара, который будет теснить стареющего Месси.

    По числу командных достижений бразилец, у которого учтены Кубок Либертадорес и Рекопа Южной Америки, но не учтен чемпионат штата Сан-Паулу (ни в голевой статистике, ни в статистике титулов), тоже впереди.

    Личные достижения перечислять слишком долго. У Роналду уже был Золотой мяч в 2008, и это наиболее весомый фактор в пользу португальца.

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