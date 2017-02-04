Топ-5 хороших друзей.

Дружба касается многих людей, а ведь футболисты тоже к ним относятся. Итак, я предлагаю познакомиться с дружбой некоторых из них.

5. Пике и Фабрегас

Дружба этих парней началась ещё с футбольной академии каталонской «Барселоны», но уже тогда в футболистов мало верили, и им пришлось уехать в Англию. Пике перешёл в «Манчестер Юнайтед», а Франсеск в «Арсенал». Хорошо выступая, за свой клуб Пике первый вернулся на родину, а уже потом уговорил Фабрегаса последовать за ним. И как многие помнят Сеск даже сам доплатил часть трансфера. Испанцы многое выиграли, играя вместе за «Барселону» и сборную Испании. Но помимо всего этого они ведут себя, как обычные друзья. Жерар любит подшучивать над Фабрегасом, а тот отвечает ему улыбкой.

4. Роналду и Марсело

У португальца с бразильцем дружба обладает своим характером. Криштиану всегда хочет быть первым и выглядеть серьёзно перед журналистами. Как ни как именно он разделяет 1 и 2 места за «Золотой Мяч» с Месси в последние года. Но типичный бразильский весельчак, как Марсело смог раскрепостить Роналду. Он даже обучил его танцу, который иногда вставляют в видео-подборки про CR7. С Криштиану вообще тяжело найти общий язык. Он многое требует от партнёров по команде, но именно Марсело стал тем, кому удалось найти общий язык с Роналду.

3. Касильяс и Хави

Уж это точно уникальный случай. Чтобы вице-капитан «Барсы» и капитан «Реала» были друзьями? Чудес не бывает. Но Икер и Эрнандес готовы с этим поспорить. Только представьте, они дружат 20 лет, играя за непримиримых соперников большую часть карьеры. Игроки любят встретится и пообщаться. Самый известный случай из своей дружбы, который нам известен, рассказал Хави. Как-то раз на сборах ещё юношеской сборной Испании кто-то «испортил» воздух, и всё ещё неясно, кто это сделал, Касильяс или Хави?

2. Тиагу Силва и Давид Луис

Бразильцы являются близкими друзьями. Как и в случае с Фабрегасом и Пике, Тиагу предложил Давиду перейти в «ПСЖ», на что Луис согласился и стал самым дорогим защитником в истории, переехав Париж за целые 50 000 000 евро. Парни часто тусуются. Их дружба очень крепка и насыщенна. Наверное, самым печальным случаем был, когда после проигрыша Германии 1:7 Тиагу спустился с трибун и поддержал безутешного Давида, который был капитаном сборной на тот матч.

1. Ройс и Гётце

Немцы вместе вышли из академии дортмундской «Боруссии». В золотые годы для клуба именно они тащили клуб. Гётце был «немецким Месси». Дружбы парней была крепка. Но всё же они оказались разными. Марио выбрал грозную машину в образе «Баварии», а Ройс остался верен родной «Боруссии». На триумфальный для Германии Чемпионат мира Марко не смог поехать из-за травмы. А там его близкий друг Гётце забил победный гол в финале и во время награждения показал футболку в камеру, на которой был номер 21 и фамилия Ройс. Кстати, с этого года парни снова играют вместе в «Боруссии». Особенностью их дружбы также является любовь рассказать журналистам секреты друг друга.