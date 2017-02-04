Зрелище заказывали? Часть третья.

Продолжаем рассказ про интересные матчи с Чемпионатов Мира

1. ЧМ-1994. Бразилия-Голландия. 1/4 финала.

9.07.1994. Даллас, «Коттон Боул», 63500 зрителей. Судья: Бадилья (Коста-Рика)

Бразилия: Таффарел, Жоржиньо, Марсио Сантос, Алдаир, Бранко (Кафу, 90), Мазиньо (Раи, 81), Зиньо, Мауро Силва, Дунга, Ромарио, Бебето

Голландия: де Гуй, Валкс, Р.Куман, Ваутерс, Роб Витчге, Рейкард (Р.де Бур, 65), Йонк, Винтер, Овермарс, Бергкамп, ван Воссен (Рой, 54)

Голы: Ромарио, 53 — 1:0; Бебето, 63 – 2:0; Бергкамп, 64 — 2:1; Винтер, 76 — 2:2; Бранко, 81 — 3:2 .

Да, знаю, что этот матч по хронологии должен был оказаться в предыдущей части, но пришлось его перенести сюда. Ну теперь по игре...

Для бразильцев матч с голландцами стал первой серьёзной проверкой на американском ЧМ. Группа за исключением шведов им досталась слабенькая, а со скандиннавами «кудесники мяча» встречались в последнем, уже ничего не решавшем раунде и играли в полсилы. Для голланцев ЧМ складывался не очень просто, по-этому им было, что доказывать в этом матче. Матч получился ярким и быстрым по темпу, а второй тайм и вовсе затмит любой матч мирового первенства в США. Когда бразильцы повели в два мяча, казалось, что всё для голландцев закончится очень плачевно, но ониони нашли в себе силы и отыгрались. На большее их правда не хватило, а тут ещё и Бранко удался шедевральный удар метров с 30-ти. Последние 10-ть минут бразильцы только и делали, что отбивались от набегов «оранжевых». Казалось вот-вот и голландцы их дожмут и праздник продолжиться ещё минут на 30, но чуда не произошло. Бразильцы успешно прошли в финал и там в очень скучной игре победили по пенальти итальянцев.

12. ЧМ-2002. Южная Корея – Италия.

1/8 финала.18.06.2002. Тэджон. «Тэджон Уорлд Кап». 38 588 зрителей. Судьи: Б.Морено (Эквадор).

Южная Корея: Ли Вун Джэ, Чхве Джин Чхоль, Хон Мюн Бо (к) (Чха Ду Ри, 83), Ким Тхэ Ён (Хван Сун Хон, 63), Сон Чхон Гук, Ким Нам Иль (Ли Чхон Су, 68), Ю Сан Чхоль, Ли Ён Пхё, Пак Чи Сун, Ан Джун Хван, Соль Ки Хён.

Италия: Буффон, Пануччи, Юлиано, Мальдини (к), Дзамбротта (ди Ливио, 72), Томмази, Дзанетти, Коко, Тотти, дель Пьеро (Гаттузо, 61), Вьери.

Голы: Вьери, 18 – 0:1; Соль Ки Хён, 88 — 1:1; Ан Джун Хван 117, («золотой» гол.) – 2:1

Для корейцев домашний ЧМ стал настоящей сказкой, ещё бы дойти до полуфинала и занять итоговое четвёртое место дорогого стоит. Причём по пути следования «за борт» были выкинуты такие команды как Португалия, Италия, Испания. Понятное дело, что дома и стены помогают, и трава ровнее, и мяч круглее, но вот матч с итальянцами мне очень и очень понравился. В матче с итальянцами игроки показали на мой взгляд свою лучшую игру, и тут в меньшей степени им помогали судьи (вспомните хотя бы матч с Испанией). Организованность вновь побила класс. А авторы двух корейских голов были просто неудержимы. А за свой «золотой гол» Ан удостоился выдворения из итальянской «Перуджи», но четвёртое место сборной на ЧМ намного престижнее. А что сказать про итальянцев... Тут как говориться они виноваты сами, с таким составом они были обязаны проходить вчетвертьфинал с закрытыми глазами, но на их пути встал «Волшебник Гуус» со своей армией.

13. ЧМ-2006. Швеция — Англия. Групповой этап.

20.06.2006 Кельн. Стадион «Кельн». 45000 зрителей. Судья: Бузакка (Швейцария).

Швеция: Исакссон, Александерссон Мельберг (к), Лучич, Эдман, Юнсон (Вильхельмссон, 54), Линдерот (Андерссон, 90+1), Чельстрем, Юнгберг, Альбек (Эльмандер, 75), Ларссон.

Англия: Робинсон, Каррагер, Фердинанд (Кэмпбелл, 56), Терри, Э. Коул, Бекхэм (к), Харгривз, Лэмпард, Д. Коул, Оуэн (Крауч, 4), Руни (Джеррард, 69).

Голы: Д. Коул, 34 — 0:1, Альбек, 51 — 1:1, Джеррард, 85 — 1:2, Ларссон, – 90.

Яркий атакующий футбол в исполнении двух команд в битве за первую строчку в группе. Да-да именно за первую строчку в группе, и за это бьются. А кому ж охото попадать на хозяев чемпионата, тем более на хозяев-немцев. Битва была жаркой, причём команды продемонстрировали два разных тайма. В первом полностью доминировали англичане, и не смотря на потерю Оуэна смогли выйти вперёд после блестящего удара Джо Коула. Второй тайм всё перевернул с ног на голову. «Давят наши гнутся шведы» – писал как-то классик, но тут мы видели немного другую ситуацию. Шведы как раз таки гнули. Сперва 20-ый номер шведов Альбек вписал своё имя в историю, как автор 2000-ого гола в истории ЧМ. А потом началась длительная осада английских ворот, но мяч упорно не хотел идти в ворота. Были и перекладины и мяч выносили с ленточки, но вопреки логике гол забили англичане и казалось на этом игра остановиться. Но это не входило в планы старика-Ларссона, который на последней минуте матча поставил жирную точку в игре. К сожалению тот же Ларссон в 1/8 финала смажет пенальти, чем практически поставит крест на надеждах шведской дружины.

14. ЧМ-2006. Португалия — Голландия. 1/8 финала.

25.06.2006. Нюрнберг. «Франкенштадион». 41000 зрителей. Судьи: Иванов(Россия).

Португалия: Рикарду, Мигел, Фернанду Мейра, Рикарду Карвалью, Нуну Валенте, Фигу (к) (Тиагу, 84), Коштинья, Деку, Манише, Криштиану Роналду (Симау, 34), Паулета (Пети, 46).

Голландия: ван дер Сар (к), Булахруз, Оэйер, Матейсен (ван дер Варт, 56), ван Бронкхорст, ван Боммел (Хейтинга, 67), Снейдер, Коку (Веннегор оф Хесселинк, 84), ван Перси, Кейт, Роббен.

Гол: Манише, 23 — 1:0.

«Нюрнбергский процесс» Валентина Иванова. Именно так окрестили этот матч в прессе, а сам судья получил порцию критики от презедента ФИФА Блаттера. Но не смотря на обилие жёлтых и красных карточек, 16 и 4 соответственно, матч получился очень живым и интересным, а все удаления и предупреждения были по делу. Это была настоящая битва, голландцы ещё не забыли о поражении двухлетней давности на португальском Евро и жажадали реванше. С первых же минут оранье прижали евробразильцев к своим воротам и имели несколько очень неплохих моментов. Но выдержав натиск голландцев, португальцы провели первую осмысленную атаку и на их счастье она завершилась точным ударом Манише. Манише уже огорчал тех же голланцев два года назад, видимо они стали его любимыми клиентами. А дальше произошёл знаменитый «танец с карточками» в исполнении Иванова. Он поочерёдно выдворил с поля: Коштинью, Булахруза, Деко и Ван Бронхорста. Причём никто из них не был удостоен чистого удаления, каждый был удалён за повторный горчичник. Вот что значит накал, вот что значит борьба.

15. ЧМ-2006. Италия — Франция. Финал.

09.07.2006. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион». 69000 зрителей. Судьи: Элисондо (Аргентина).

Италия: Буффон, Дзамбротта, Каннаваро (к), Матерацци, Гроссо, Каморанези (Дель Пьеро, 86), Гаттузо, Пирло, Тотти (Де Росси, 61), Перротта (Яквинта, 61), Тони

Франция: Бартез, Саньоль, Тюрам, Галлас, Абидаль, Виейра (Диарра, 56), Макелеле, Рибери (Трезеге, 100), Зидан (к), Малуда, Анри (Вильторд, 107).

Голы: Зидан, 7 — пен — 0:1, Матерацци, 19 — 1:1..

Серия пенальти: Пирло – 1:0. Вильторд – 1:1. Матерацци – 2:1. Трезеге – 2:1 (перекладина). Де Росси – 3:1. Абидаль – 3:2. Дель Пьеро – 4:2. Саньоль – 4:3. Гроссо – 5:3.

Впервые за долгие годы финал выдался достойным и зрелищным, в первую очередь благодаря двум актёрам Зидану и Матерацци. Напряжение в матче было запредельным, но какие нервы нужно иметь, чтобы исполнить пенальти в стиле Паненки в ворота лучшего вратаря мира. И как же эти нервы сдали за десять минут до конца дополнительного времени матча. Удар головой в исполнении Зидана в грудь Матрикса все запомнили гараздо лучше, чем шедевр с 11-метровой отметки. Матрикс же был главным участником всех главных эпизодов мечта. Сперва он сфолил на Малуда в своей штрафной, потом забил ответный матч и уж чего от него никто не ожидал смог вывести из игры «Великого и ужасного» Зизу, пусть и таким подлым способом. Ещё одной интригой матча было то, что Зидан проводил свой последний матч в своей карьере, и в нём должно было решиться как она завершится. Вернётся он на родину с щитом или на щите. Но он выбрал третий вариант, он так и остался непобеждённым в этом матче... А звон от перекладины, куда пришёлся удар Трезеге в послематчевой лотерее, ещё долго будет звучать в памяти аргентино-француза. А всего каких-то 6 лет назад именно он забил решающий мяч в ворота итальянцев на Евро-2000. Видимо на этот раз фортуна решила вернуть должок зелёно-бело-красным.