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    Настоящая легенда! Как провожают Лэмпарда

    4 февраля 2017
    Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард недавно объявил об окончании игровой карьеры.

    За свою 20-летнюю карьеру, большая часть которой прошла в «Челси», Фрэнк трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также привел «синих» к победе в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. Конечно, бывшие партнёры по «Челси» и сборной Англии выразили своё восхищение и благодарность Лэмпарду.

    Петр Чех:

    «Один из лучших игроков в футболе и настоящая легенда!Спасибо за невероятную карьеру!»

    Джейми Каррагер:

    »Молодец Фрэнк Лэмпард! Фантастическая карьера!»

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    Публикация от Jamie Carragher (@23_carra)

    Уэйн Руни:

    «Великий игрок, товарищ по команде, бомбардир и большой друг. Поздравляю! Блестящая карьера!»

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    Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

    Джек Уилшер:

    «Лучший бомбардир среди полузащитников, которые когда-либо играли в АПЛ. В детстве я рос, наблюдая за его игрой, я хотел быть похожим на него. Я счастлив,что играл с ним и против него. Всего наилучшего в будущем.»

    Дидье Дрогба:

    «Для меня было честью играть в одной команде с Лэмпардом все эти годы. Фрэнк – джентльмен с истинными ценностями, он многому научил меня как на поле, так и вне его. Мы с Лэмпардом всегда искали пути, как забивать больше.»Спасибо, Легенда!»

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    Карло Анчелотти:

    «Спасибо за все, капитан! Удачи тебе в новом этапе!»

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    Публикация от Carlo Ancelotti official (@mrancelotti)

    Джон Терри:

    «Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд. Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя. Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси».



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