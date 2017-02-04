Настоящая легенда! Как провожают Лэмпарда

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард недавно объявил об окончании игровой карьеры.

За свою 20-летнюю карьеру, большая часть которой прошла в «Челси», Фрэнк трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также привел «синих» к победе в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. Конечно, бывшие партнёры по «Челси» и сборной Англии выразили своё восхищение и благодарность Лэмпарду.



Петр Чех:

«Один из лучших игроков в футболе и настоящая легенда!Спасибо за невероятную карьеру!»

Джейми Каррагер:

»Молодец Фрэнк Лэмпард! Фантастическая карьера!»

text Публикация от Jamie Carragher (@23_carra) Фев 2 2017 в 3:41 PST

Уэйн Руни:

«Великий игрок, товарищ по команде, бомбардир и большой друг. Поздравляю! Блестящая карьера!»

text Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney) Фев 2 2017 в 7:25 PST

Джек Уилшер:

«Лучший бомбардир среди полузащитников, которые когда-либо играли в АПЛ. В детстве я рос, наблюдая за его игрой, я хотел быть похожим на него. Я счастлив,что играл с ним и против него. Всего наилучшего в будущем.»

Дидье Дрогба:

«Для меня было честью играть в одной команде с Лэмпардом все эти годы. Фрэнк – джентльмен с истинными ценностями, он многому научил меня как на поле, так и вне его. Мы с Лэмпардом всегда искали пути, как забивать больше.»Спасибо, Легенда!»

Карло Анчелотти:

«Спасибо за все, капитан! Удачи тебе в новом этапе!»

text Публикация от Carlo Ancelotti official (@mrancelotti) Фев 2 2017 в 5:36 PST

Джон Терри:

«Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд. Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя. Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси».







«Манчестер Сити», «Ювентус» и еще четыре клуба для Алексиса Санчеса

Тест: знаете ли вы игроков сенсационного «РБ Лейпциг»?

PlayStation, бутерброд, шнурки и другие причины нелепых травм футболистов

Тотти, Яшин и ещё восемь самых преданных футболистов