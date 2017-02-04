Настоящая легенда! Как провожают Лэмпарда

За свою 20-летнюю карьеру, большая часть которой прошла в «Челси», Фрэнк трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также привел «синих» к победе в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. Конечно, бывшие партнёры по «Челси» и сборной Англии выразили своё восхищение и благодарность Лэмпарду.
Петр Чех:
«Один из лучших игроков в футболе и настоящая легенда!Спасибо за невероятную карьеру!»
Джейми Каррагер:
»Молодец Фрэнк Лэмпард! Фантастическая карьера!»
Уэйн Руни:
«Великий игрок, товарищ по команде, бомбардир и большой друг. Поздравляю! Блестящая карьера!»
Джек Уилшер:
«Лучший бомбардир среди полузащитников, которые когда-либо играли в АПЛ. В детстве я рос, наблюдая за его игрой, я хотел быть похожим на него. Я счастлив,что играл с ним и против него. Всего наилучшего в будущем.»
Дидье Дрогба:
«Для меня было честью играть в одной команде с Лэмпардом все эти годы. Фрэнк – джентльмен с истинными ценностями, он многому научил меня как на поле, так и вне его. Мы с Лэмпардом всегда искали пути, как забивать больше.»Спасибо, Легенда!»
Карло Анчелотти:
«Спасибо за все, капитан! Удачи тебе в новом этапе!»
Джон Терри:
«Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд. Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя. Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси».
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