Кубок Мира ИнФИФАнтино

Около месяца назад большинство членов ФИФА одобрили реформирование Чемпионата Мира с расширением участников до 48 команд. В этой идеи есть свои плюсы, свои минусы и различные способы воплощения идеи.

Футбол – это уже давно бизнес, бизнес с большим доходом. И это главная причина, по которой ФИФА желает увеличить число участников на мировом форуме. Чем больше стран участвует, тем больше стран смотрит футбол, а значит и больше ТВ компаний покупает права на трансляцию. А от этого ФИФА получает немалый доход. Страны организаторы турнира, так же будут не в накладе. Так как подобная схема привлечет новых туристов на место проведения мундиаля.

Еще один плюс в таком формате ЧМ заключается в том, что зрители смогут увидеть экзотические сборные. Так, например, на прошедшем Евро, который к слову тоже проходил по новому формату, приятно удивила, во всех смыслах, сборная Исландии. А на ЧМ таких сборных будет еще больше и каждая со своим колоритом.

Но это лишь ложка меда в бочке дегтя. Все таки, как показал последний ЧЕ, увеличение количество участников негативно сказывается на качестве футбола на турнире. Это убивает интригу и интерес к футболу и турниру. Тем более схема, предложенная Инфантино, подразумевает еще и предварительный групповой этап, что сведет зрелищность на ноль. Понятно, что подобный формат позволит популяризировать футбол в менее развитых странах. А для самих этих стран – это единственный способ побывать на крупном международном турнире.

Как вы уже поняли главная проблема этой реформы – в формате турнира. Как можно сделать его более зрелищным? Легко. Вообще отказаться от групповых этапов и вернуться к олимпийской системе. В таком формате можно вообще максимально расширить формат участников до 128 стран. Вы думаете, я сошел с ума? Возможно. Но ФИФА же желает запихнуть максимум участников в турнир, а это идеальный вариант. Причем в таком случае в ЧМ сможет принять около 60% от всех сборных, которые выступают под эгидой ФИФА. В количественном отношении каждая из конференций будет представлена следующим количеством команд: Африка – 32 команды, Северная Америка – 21, Южная Америка – 7, Океания – 7, Азия – 28 и Европа – 33. Турнир будет начинаться с 1/64 финала и сборные, которые дойдут до финала сыграют те же 7 матчей, что и в формате 32 сборных. Но при олимпийской системе не будет проходных матчей, когда можно выставить второй состав. А так же нет времени на раскачку команды, где можно допустить ошибки в одном матче, но в следующих иметь возможность их исправить, каждый матч как финал. Это будет мотиватором как для больших, так и для маленьких сборных.

Но как же тогда определить сборные, которые поедут на ЧМ? В небольших конференциях это сделать просто – как это происходит в Южной Америке. Все сборные играют с друг другом в два круга и по 7 лучших едут на ЧМ. В конференциях с большим количеством участников – делим жеребьевкой команды на группы, и составляем календарь так, чтобы все сборные в конференции сыграли равное количество матчей. По окончании отборочного турнира составляем одну большую сводную таблицу для всех участников. И соответственно местам в этой сводной таблице команды и отбираются на ЧМ.

Мне кажется, подобная схема смогла бы решить все проблемы ФИФА. И получить только плюсы, без явных минусов.