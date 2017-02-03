Зрелище заказывали? Часть вторая.

Продолжаем рассказ про интересные матчи с Чемпионатов Мира

6. ЧМ-1986. Бельгия — СССР. 1/8 финала.

15.06.1986 Леон, «Серхио Леон», 32227 зрителей. Судья: Фредрикссон (Швеция)

Бельгия: Пфафф, Грюн (Клейстерс, 99), Геретс (Л.ван дер Эльст, 112), Ренкен, Верворт, Шифо, Демоль, Келеманс, Веркотерен, Класен, Вейт

СССР: Дасаев, Бессонов, Демьяненко, Бессонов, Кузнецов, Баль, Заваров (Родионов, 72) , Алейников, Яковенко (Евтушенко, 79), Яремчук, Беланов, Рац

Голы: Беланов, 27 — 0:1; Шифо, 56 — 1:1; Беланов, 70 — 1:2; Келеманс, 77 — 2:2; Демоль, 102 — 3:2; Класен, 110 — 4:2; Беланов, 111-пен. – 4:3.

Матч стал бенефисом Игоря Беланова и судейской бригады с Фредрикссоном во главе. Первый сделал для победы советской команды, которая по праву считалась одним из фаворитов турнира, больше чем мог. Это был наверное лучший матч Игоря в футболке с буквами «СССР». Но даже великолепные действия советского нападающего сумели затмить две ошибки шведского судьи. Два из четырёх мячей влетели в ворота Дасаева от игроков, которые находились в явном положении «вне игры». Но даже без этих судейских ляпов понятно, что пропускать четыре мяча для классной команды это многовато. «В добавленное время с нами что-то произошло, а когда мы пришил в себя, времени отыгрываться уже не было. Нельзя сказать, что мы плохо настроились, ведь мы должны были обыгрывать бельгийцев. От того турнира осталось чувство досады: мы могли добиться большего, могли войти в четверку, даже занять призовое место, может быть, могли стать чемпионами. На этом чемпионате все команды были примерно на одинаковом уровне.» – вспоминает Ринат Дасаев.

7. ЧМ-1986. Аргентина — Англия. 1/4 финала.

22.06.1986. Мехико, «Ацтека», 114580 зрителей. Судья: Бен Насер (Тунис)

Аргентина: Пумпидо, Кусиуффо, Браун, Руххери, Олартикоэчеа, Хиусти, Батиста, Марадона, Энрике, Бурручага (Тапиа, 75), Вальдано

Англия: Шилтон, Г.М.Стивенс, Батчер, Сенсом, Фенуик, Ходдл, Стивен (Барнс, 74), Рид (Уоддл, 64), Ходж, Линекер, Бирдсли

Голы: Марадона, 51 — 1:0; Марадона, 54 — 2:0 Линекер, 80 — 2:1.

Бывали ли вы когда-нибудь в театре одного актёра? Нет? Тогда этот матч для вас. Вообще весь этот чемпионат должен носить имя Диего Марадоны, играл он бесподобно. И сложно себе представить сборную Аргентины на вершине пъедистала, если бы в ней не было обладателя «руки Божьей». В этом матче эму пренадлежат два выдающихся гола, первый превратил его во всемирного злодея, второй сделал из этого злодея гения кожанного мяча. После игры он заявит, что в первом голу ему помог сам Бог, а второй.... «Мне понравился этот гол. Но это был всего лишь один гол. Им не выиграешь чемпионат.». Эта игра породила новое принципиальное соперничество. С тех пор матчи с участием этих двух команд всегда были сверхэмоциональны, нередко со скандалами и провакациями. Но тогда в 1986 году на стороне аргентинцев была удача и Марадона и им англичане так и не смогли ничего противопоставить. «Англичане — честные игроки. Они не пытались схватить меня за футболку, сбить с ног, играли в мяч. Они стали жертвами правил...» – говорил после матча Диего.

8. ЧМ-1998. Нигерия — Испания. Групповой этап.

13.06.1998. Нант, «Божуар», 33257 зрителей. Судья: Бахармаст (США)

Нигерия: Руфаи, Опараку (Йекини, 70), Уэст, Окечукву, Бабаяро, Икпеба (Бабангида, 83), Олисе, Лавал (Окпара, 93), Окоча, Адепожу, Финиди

Испания: Субисаретта, Феррер (Амор, 45), Алькорта, Серхи, Кампо, Надаль (Селадес, 77), Йерро, Луис Энрике, Рауль, Альфонсо (Эчеберрия, 58), Кико

Голы: Йерро, 21 — 0:1; Адепожу, 25 — 1:1; Рауль, 47 — 1:2; Лавал, 73 — 2:2; Олисе, 78 — 3:2.

Редко на групповом этапе можно увидеть матчи подобного накала с захватывающим игровым сценарием. Соперники конечно были достойны друг друга. Олимпийские чемпионы (причём практически в том самом победном составе) и всегда амбициозные и яркие испанцы. В этом необычном, экзотическом противостоянии больше повезло африканцам. Именно повезло, не более того. Гол Лаваля, можно так же записать на ветерана испанцев Субисаррету. А убойный удар Олисе повториться один раз из ста. Но тем не менее эта игра была интересна и ярка, обе команды постоянно атаковали и били по воротам. Большого прорыва ждали от испанца Рауля, который проводил свой первый матч в рамках ЧМ. «Было очень трудно, – скажет Хавьер Клементе. – ...Первого их гола можно было избежать, а третий был забит после исключительного удара. Мы попали в шоковое состояние. Дважды вести в счёте и в конечном итоге проиграть....». В итоге это поражение и закрыло дорогу испанцам в дальнейшие стадии турнира.

9. ЧМ-1998. Германия – Мексика. 1/8 финала.

29.06.1998. Монпелье, «Моссон», 29800 зрителей. Судья: Мелу Перейра (Португалия).

Германия: Кепке, Вернс, Маттеус, Баббель, Хайнрих (Меллер, 58), Хаманн, Хесслер (Кирстен, 74), Хельмер (Циге, 38), Тарнат, Клинсманн, Бирхофф

Мексика: Кампос, Пардо, Давино, Суарес, Лара, Вилья, Берналь (Кармона, 46), Гарсия Аспе (Пелаэс, 86), Бланко, Эрнандес, Паленсия (Арельяно, 53)

Голы: Эрнандес, 47 — 0:1; Клинсманн, 75 — 1:1; Бирхофф, 86 — 2:1.

Вот въелся мне этот матч в память и всё тут. По другому объяснить его прибывание в этом списке не могу. Дерзкие мексиканцы во главе с Кампосом и Гарсией Аспе против действующих чемпионов Европы с Маттеусом и Клинсманном. Казалось, что ацтекам в матче ничего не светит, но не на этом мундиале. Мексиканцы смотрелись очень здорово, особенно хорош был их блондинистый форвард Эрнандес, которому было суждено открыть счёт и в этом матче. И вообще почти всю первую половину игры ацтеки провели лучше своих соперников, раз за разом создавая остроту у ворот Кёпке, но на весь матч их не хватило, чем и воспользовались немцы. Клинсманн сравнял счёт, забив свой последний гол в рамках ЧМ, а «палочка-выручалочка» Оливер Бирхофф в очередной раз спас Германию от позора. Но от позора в четвертьфинале им уйти не удалось и Шукер и Ко с радостью отомстили за 1996 год., но это совершенно другая история...

10. ЧМ-1998. Бразилия — Дания. 1/4 финала.

3.07.1998. Нант, «Божуар», 35501 зрителей. Судья: Гандур (Египет)

Бразилия: Таффарел, Алдаир, Жуниор Байано, Кафу, Роберто Карлос, Сезар Сампайо, Дунга, Ривалдо (Зе Роберто, 87), Леонардо (Эмерсон, 72), Роналдо, Бебето (Денилсон, 64)

Дания: Шмейхель, Рипер, Хог, Хайнце, Колдинг, Хельвег (Шенберг, 87), Нильсен (Тефтинг, 45), Йоргенсен, М.Лаудруп, Б.Лаудруп, Меллер (Санн, 67)

Голы: Йоргенсен, 2 — 0:1; Бебето, 11 — 1:1; Ривалдо, 27 — 2:1; Б. Лаудруп, 50 — 2:2; Ривалдо, 60 — 3:2.

Один из моих любимых матчей. Две яркие комбинирующие команды. Треугольник: Бебето-Роналдо-Ривалдо против проводивших первый и последний турнир вместе братьев Лаудрупов и Шмейхеля. Команды начали матч без прилюдий и уже на второй минуте Йоргенсен забил с передачи Брайана, сам Лаудруп-младший забьёт великолепный мяч во втором тайме, один из лучших голов, что я видел на ЧМ. Игра была очень динамичной и резкой, очень не хотелось чтобы она заканчивалась. Для братьев Лаудруп этот турнир стал особенным, впервые на таком уровне они играли вместе, в 1986 году, когда в Мексике блистал Микаэль Брайан только делал первые шаги в большом футболе. Во Франции они показали всё на что способны, но этого не хватило для победы над бразильцами. «Для такой маленькой страны выход в четвертьфинал — огромный успех. От нас такого никто не ожидал, т.к. в группе мы выглядели не лучшим образом. Но тем не менее мы оттуда вышли, и вот уже — в восьмёрке сильнейших... Если мы проиграем Бразилии ничего особенного не произойдёт, так как этого ждёт практически весь мир. Но если мы выиграем, то это будет неожиданностью века!» – говорил перед матчем Петер Шмейхель. И датчанам действительно немного нехватило для того, чтобы сотворить сенсацию.