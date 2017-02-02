«Сельта», «Монако» и другие монстры января

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» называет главных «счастливчиков» первого месяца. Тех, кто начал 2017-й год удачно.

Кто: Стефано Пьоли

Причина: 4 из 4

Интер замечательно начал 2017 год, одержав четыре победы в четырёх матчах с общим счётом 9:2. Вообще, «нерадззури» побеждают в Серии А уже семь матчей кряду, начиная с 11 ноября минувшего года. Благодаря такой серии побед, «Интеру» удалось вплотную приблизится к третьему месту, которое даёт возможность сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

«Интер показывает хорошую игру, но я уверен, что может играть еще лучше. В моем распоряжении есть игроки высокого уровня, но команда еще не дошла до своего пика. И этот фактор придает нам уверенность в будущем. Мы еще ничего не завоевали и не находимся на той позиции, которую бы хотели заполучить по итогам сезона», – Пьоли после матча с «Пескарой».

Очевидно, январь сложился для «Интера» удачно, ведь теперь от «Милана» команда Пьоли отстаёт лишь на 3 очка, поэтому вся борьба для «нерадззури» впереди.

Кто: Оливье Жиру

Причина: результативность

1 января 2017 года француз забил фантастический гол-скорпион в ворота «Кристалл Пэлас». Уже сейчас можно утверждать, что этот гол будет претендовать название лучшего в этом году.

«Не сложно сказать, что этот гол — лучший в моей карьере. Мне немного повезло в этом эпизоде, но в нём я мог сыграть только таким образом. Мяч был позади меня, поэтому попытался дотянуться до него пяткой. Возможно, на это меня вдохновил красивый гол Генриха Мхитаряна. Мы с командой очень довольны, так как начали новый год с победы», – цитирует Жиру BBC Sport.

В матче против «Борнмута» «канониром» удалось вырвать ничью, хотя походу матча «Арсенал» уступал со счётом 3:0. Сначала Жиру выступил в роли ассистента, чем успешно воспользовались Санчес и Лукас, ну а в конце матча француз сравнял счёт.

«Очень рад, что мне удалось помочь команде, но я все равно разочарован. Было приятно вернуться в игру, но мы должны были играть еще лучше. Радует, что нам удалось продемонстрировать характер», – Жиру после матча с «Борнмутом».

Далее Жиру забил в конце матча кубка Англии против «Престона», тем самым избавив «Арсенал» ненужной переигровки матча. Ну а в следующем выездном матче против «Суонси» француз своим голом начал разгром «лебедей». Очевидно, январь сложился для Оливье Жиру отлично, ведь француз начал стабильно забивать, да и шедевром успел отметиться.

Кто: Сельта

Причина: выход в полуфинал кубка Испании

«Сельта» впервые за 76 лет выбила «Реал» из Кубка Испании. Ранее клуб из Виго выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании в далёком 1941 году, тогда команды встречались в 1/8 финала турнира. Первый матч завершился вничью (2:2), а во втором «Сельта» одержала победу (3:2). Ранее в январе «Сельта» расправилась в кубке Испании с «Валенсией», ну а далее была сенсационная победа над мадридским «Реалом», которая обеспечила команде Бериццо выход в полуфинал.

«Поединок был трудным и напряженным. Хочу поздравить своих подопечных – это их победа, команда продемонстрировала невероятный характер, футболисты всегда стремились в атаку. Мы знали, что у нас появятся проблемы. «Реал» заставил наших защитников играть в героическом режиме. Когда нужно было создать мадридцам проблемы, мы смогли это сделать», – цитирует Бериццо Marca после матча с «Реалом».

Также «Сельте» удалось успешно выступить, в январе и в чемпионате Испании, ведь команда из Виго набрала 9 очков из 12 возможных. Конечно, «Сельта» достойно провела прошедший месяц, а главным достижением клуба из Виго – стал выход в полуфинал кубка Испании.



Кто: Деле Алли

Причина: результативность

Англичанин в этом сезоне за 21 матч чемпионата Англии забил 11 мячей, практически половину из них (5 голов) Алли положил в январе. Сначала Деле оформил дубль в выездном матче против «Уотфорда», ну а через три дня англичанин повторил «трюк», дважды поразив ворота «Челси» в домашнем матче.

«Деле показывает хорошую игру, забивает много голов и помогает команде достигать своих целей», – сказал Почеттино.

Уже в следующем матче АПЛ Алли удалось поразить ворота Браво, в непростом матче против «Сити», ну а мяч Сона помог «шпорам» вырвать неожиданную ничью. После таково успешного отрезка в игре Алли, капитан «шпор» Уго Льорис начал расхваливать англичанина.

«Деле Алли – особенный игрок. В нём однозначно есть что-то неординарное. Если он сохранит тот настрой, который он демонстрирует в данный момент, желание постоянно двигаться вперёд, прогрессировать, то у него будет выдающаяся карьера. Алли ещё очень молод, но уже может именоваться топ-футболистом», – похвалил Алли капитан «шпор».

Очевидно, англичанин продуктивно провёл первый месяц года, став главной ударной силой «Тоттенхэма» в матчах против прямых конкурентов.

Кто: Монако

Причина: вышли в лидеры Лиги 1

«Монако» удалось воспользоваться осечками «Ниццы» и выйти в лидеры чемпионата Франции. Команды набрали по 49 очков, но по дополнительным показателям «монегаскам» удалось опередить конкурента. В последнем же матче января, «Монако» удалось вырвать ничью на последних минутах поединка против «ПСЖ», этот результат позволил «монегаскам» остаться лидером Лиги 1.

«Учитывая, что мы проигрывали, ничья – это хорошо. Но «Монако» ехал в Париж за победой. Нам нужны были три очка. В целом команда старалась и с точки зрения качества футбола провела хороший матч», – сказал тренер «Монако» после матча с «ПСЖ».

Также в январе, «Монако» удалось выйти в финал Кубка Лиги, благодаря победе над «Нанси».

«Нелегко играть против хорошей команды, которая пропустила последние выходные. А у нас было только два дня на восстановление. Но мы сделали это. „Монако“ в последний раз играл в финале 14 лет назад. Мы очень рады тому, чего достигли. Финал будет очень важен для нас» – Жардим после матча с «Нанси»

Очевидно, в январе «Монако» добилось успехов на всех фронтах, поэтому начало года для «монегасков» можно считать сверхуспешным.

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