Посланный Орельяна, самоотвод «Осасуны». Главное о трансферной кампании в Испании

Трансферное окно официально закрылось. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» подводит итоги зимней трансферной кампании в Испании.

Трансферная кампания прекрасно отображает менталитет ТОП-чемпионатов. Неторопливые испанские боссы подобно консерваторам решили не делать существенных перестановок, за исключением клубов, которым уже, в принципе, нечего терять. Хотя даже в таких условиях для одних безнадёга стала рычагом для дальнейшей борьбы, а другие решили просто плыть по течению судьбы.

В Европе трансферное окно закрылось, пришла пора подбить дебет с кредитом, высчитать издержки и дать свою скромную, субъективную оценку. Так выглядит зимняя трансферная кампания Ла Лиги в стоимостном выражении:

Ну что можно сказать? Скромно, очень скромно. В АПЛ общие доходы составили 274 400 000 евро, а трансферные издержки 257 900 000 евро (практически в 10 раз больше, чем у испанцев). Если кто ведёт британскую колонку на сайте, можно сделать объёмный материал по итогам трансферной кампании с броским заголовком.

Три кита Примеры не проявляли никакой активности на трансферном рынке. «Барселона» намеревалась приобрести правого защитника, таблоиды скандировали, дескать сделка по Дарио Срна практически закрыта и игрок донецкого «Шахтёра» несомненно переедет в Барселону. В конечном счёте, хорват сказал, что его сердце навсегда с «горняками», а Луис Энрике выпустил из клетки Алекша Видаля, который, как оказалось, совсем небезнадёжен. Штиль, нет приобретений, нет потерь!

СМИ заверяли, летом из «Реала» уедет Хамес Родригес, а в направлении Мадрида, вероятно, направится Обамеянг. Слухи сбагрили Пепе в Китай, а Альваро Морату с Каримом Бензема в «Арсенал» к Венгеру. Активно обсуждалась вратарская дилемма «Реала» – всё это оказалось лишь пустой болтовнёй, благодаря которым интернет ресурсы набирали просмотры и лайки. По направлению из Мадрида в аренду отправился Лукас Сильва, парень предсказуемо не заиграл и «молодой талант» Мартин Эдегор. Ничего особенного!

У «Атлетико» полный штиль, да и журналисты не мучали «матрасников» лишними слухами

Китайский след

Не обошлось всё-таки без китайцев в Испании. Единственным игроком, перебравшимся, из солнечных Пиреней в Поднебесную, стал Алешандре Пато. Покупатель – «Тяньцзинь Цюаньцзянь», там нынче главный тренер Фабио Каннаваро, а сумма сделки составила 18 миллионов евро. До последнего этот трансфер окутал мрак неопределённости, вроде после прохождения медосмотра лично президент клуба наложил вето на переход Пато, в итоге всё закончилось благополучно.

Очень странный шаг бразильца, ему 27 лет, «Вильярреал» один из сильнейших клубов Испании, выступает на Европейской арене. Эскриба целиком и полностью доверял игроку, да и за 24 матча он забил 6 мячей.

Уход Пато слегка оголил проблемы «Вильярреала» в атаке, Сольдадо травмирован,Бакамбу не в форме. По сути Сансоне единственный играющий форвард у команды на данный момент.

«Вильярреал» решил не сидеть сложа руки, поэтому позицию Пато постарались закрыть, арендованным из «Порту» испанцем Адрианом Лопесом. На правах свободного агента «желтую субмарину» покинул Александр Пантич, переехав в киевское «Динамо», к сожалению, игроку не удалось закрепиться в основном составе.

Наказание за разнузданность

В Испании никто не терпит хамов и алкоголиков, «Сельта» и «Лас-Пальмас» не исключение. Серхио Араухо стал недавно центральным персонажем моего материала. Непоколебимый Кике Сетьен не дал аргентинцу ни единого шанса, исключение из заявки вынудило заложника крепких напитков искать новую команду. Слухи активно связывали Араухо с Китаем, на уровне болтовни это и осталось. Конечным бенефициаром стал афинский «АЕК», греки взяли молодого игрока в аренду.

Вторым антигероем стал Фабиан Орельяна. Игрок бешеного потенциала, большого таланта, после ухода Нолито имел все предпосылки стать №1 в команде. К сожалению, эта ситуация пробудила в нём не желание упорно работать на тренировках, а развязала руки и язык. На одной из тренировок Орельяна позволил себе послать главного тренер Эдуардо Бериццо. Наставник не стал этого терпеть. Послал тренера? Послан сам! Одумавшись, футболист начал всё отрицать, пытаться просить прощения и даже шутить. Ничего из ранее перечисленного не убедило Большого Эда. В итоге Орельяна ушел на правах аренды в «Валенсию», а «Сельта» по сей день великолепно справляется без него.

Самый ликвидный трансфер

Если речь идёт о ликвидности трансферов, первая команда в очереди, безусловно. «Севилья». У андалусийцев лучшая в Испании скаутская сеть, возглавляемая Мончи. «Севилья» из года в года покупает за скромные суммы списанных или недооценённых футболистов и реанимирует их карьеру.

Этой зимой взяли в аренду Стевана Йоветича, после «Фиорентины» он не был убедителен как в «Манчестер Сити», так и «Интере». 10 января «Севилья» объявила о трансфере игрока, уже 15 января Йойо забивает победный гол в ворота «Реала» на «Рамон Санчес Писхуан». В последнем туре футболист отметился забитым мячом в ворота «Эспаньола», команда проиграла, но статистика черногорца впечатляет – 3 матча, 2 забитых.

Помимо Йоветича команда Сампаоли пополнилась молодым французским центральным защитником Лангле, сумма сделки составила 5 миллионов евро и аргентинским правым полузащитником Вальтером Монтойей (5.50 миллионов евро).

На зимних трансферах «Севилья» заработала 13,5 миллионов евро – в мёнхенгладбахскую «Боруссию» отправился центральный защитник Колодзейчак (7,5 миллионов), на родину уехал полузащитник Кийотаке (6 миллионов).

Гранада – выжить любой ценой

Одной из самых активных команд на трансферном рынке оказалась «Гранада», они занимают почётное последнее место, эксперименты Хемеса провалились. Тем не менее, команда продолжает биться за своё будущее.

Андалусийцы отпустили форварда Давида Барраля («АПОЭЛ», 800 тыс. евро), малийского защитника Молла Ваге (аренда, «Лестер»), правого защитника Тито (аренда, «Леганес»), Ойер Оясабаль (аренда, «Леванте). Боссы «Гранады» не стали пролонгировать аренду Антонио Буэно, Габриэля Сильвы, Йона Тораля.

На операцию-спасение в направление «Гранады» отправился исландский защитник Сверрир Ингасон («Локерен», 1,80 миллионов евро), вратарь Руй Сильва («Насьональ», 1 миллион евро), центральный полузащитник Панайотис Коне (аренда, «Удинезе»), левый защитник Эктор Эрнандес (аренда, «Реал Сосьедад»), форвард Адриан Рамос (аренда, «Боруссия Дортмунд»), левый полузащитник Мубарак Вакасо (аренда, «Панатинаикос»).

Банда славная, каждый из этих игроков хорош индивидуально, что будет вкупе покажет только время.

Добровольный самоотвод Осасуны?

«Осасуна» вместе с «Гранадой» замыкает турнирную таблицу Примеры и если вторые отчаянно бултыхаются в болоте зоны вылета, подписывают крепких новичков, экспериментируют, памплонцы, похоже, сложили лапки.

Летом, после повышения в классе, они были самый пассивной командой на трансферном рынке. Высшие силы не оказались милостивыми, главного тренера Энрике Мартина уволили. Новому менеджеру Василевичу удалось зажечь огонь в глазах своих подопечных, но лишь за него очков никто не даёт.

Единственное усиление – аренда вратаря «Севильи» Сальваторе Сиригу. Не спорю, кипер достойный, опытный. Но если оборона решето, Сиригу здесь никак не поможет. Спасти от вылета могут лишь ритуальные танцы, ничего более.

Реанимировать карьеру в Испании

Если пресловутый Араухо уехал реанимировать карьеру в Грецию, несколько футболистов прибыло в Испанию, чтобы снова заявить о себе.

В эту рубрику попало три игрока – Хесе Родригес, Ален Халилович, Симоне Дзадза. Вся троица ещё достаточно молодая, 23, 20 и 25 лет соответственно.

Хесе покинул «Реал» из-за отсутствия игровой практики, хотя из Мадрида его никто не выгонял. Ушёл молодой испанец в «ПСЖ», команду ТОП-уровня, с притязаниями на место в основном составе, особенно после ухода Ибрагимовича. В итоге местечка в стартовом составе для Родригеса не нашлось, за 7 матчей игрок забил лишь 1 мяч, а сам игрок раскритиковал Эмери за излишний консерватизм при выборе стартовой 11. Новым пристанищем для него стал «Лас-Пальмас», где он забрал себе 10-ку Араухо. Честно говоря, сомнительный выбор Хесе, ему нужно пространство, чтобы играть на скорости и технике. «Лас-Пальмас» играет в мелкий пас, с акцентом на владение при минимуме пространства впереди.

Ален Халилович ещё слишком юн, но брешь в карьере уже образовывается. После предсезонки с «Барселоной» хорват присоединился на правах аренды к хихонскому «Спортингу», закрепился основе и стал ключевым футболистом. После испанского сезона «Барселона» решила продать Халиловича в немецкий «Гамбург», там юноша затерялся, поэтому аренда в «Лас-Пальмас» шанс вновь заявить о себе.

Симоне Дзадза после «Сассуоло» не может выйти на пик своей формы, в «Ювентусе» игрок провалился, в «Вест Хэме» вообще не забил ни одного гола и вот «Валенсия» один из его немногих шансов восстать. На приобретении итальянца настаивал лично Пранделли, в итоге тренер ушел, а Симоне вынужден работать под руководством Воро. Футболист успел сыграть 1 матч за «Валенсию», но голом не отметился.

Испанцы за границей

Из интересных миграций – трансфер Деулофеу из «Эвертона» в «Милан» и Кркича из «Стока» в «Майнц». Оба игрока воспитанники «Барселоны» и были на хорошем счету в Англию. «Второй Месси» Боян Кркич никак не может найти себя, возможно, «Майнц» станет для него местом перерождения!