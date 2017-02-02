Братство мяча.

Их объединяет не только зеленое поле английских газонов!

Рой и Робби Кин «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм Хотспур»

Кин-героическая фамилия для Ирландии.Оба игрока вписали свои имена в футбольную историю своей страны.И если Рой известен своими скандалами,а в частности изгнанием из сборной во время ЧМ в Японии в 2002,то Робби является ее лучшим бомбардиром за всю историю!Невероятное достижение!Рой и Рооби играли за разные футбольные команды,их пути пересекались только в сборной.Так же Рой признавался,что являлся поклонником «Тоттенхэма»,до какого времени проявлялась его любовь к «шпорам» – неизвестно.

Робби не так давно завершил карьеру в сборной,в августе 2016.Но игровая карьера все еще продолжается,правда,пока без клуба.Карьера Робби считалась одной из самых преспективных,а Марчелло Липпи называл его ««лучшим молодым игроком, которого он когда-либо видел»

и как только,имя Рооби Кина стало популярным,английские таблоиды начинают выпускать странные статьи, в которых рассказывают о том, что Робби Кин и Рой Кин – братья. Но это совершенно не так. На одной из пресс-конференций звезда опровергает этот факт и говорит, что совершенно не знаком с Роем.

Диафра и Мамаду Сако «Вест Хэм» «Кристалл Пэлас»

Начнем рассказ о Сако из Сенегала.Карьеру футболиста Диафра начинал во Франции,гражданином которой он является,помиомо Сенегала,в футбольном клубе «Мец» из одноименного города.Перебрался на Туманный Альбион в 2014 году за сумму 4,5 миллионов фунтов,дебютировав в игре против «Кристалл Пэлас».



Мамаду уроженец самого романтичного города-Парижа.Но вырос далеко не в самом романтичном районе.В профессиональный футбол вошел в составе «ПСЖ»,являясь воспитанников парижан.Но,в 2013 за 13 миллионов,отпустили в «Ливерпуль».Сейчас Мамаду представляет клуб «Кристалл Пэлас»,подписав арендное соглашение на пол года.

Кроме трудного детства,смертей отцов и одинаковой фамилии ничего не связывает.

Эшли и Джо Коул «Арсенал» «Челси»

Эшли тоже родом из столицы Великобритании,но всопитывался в системе «Арсенала»,откуда и начал свой путь.В 2006 пополнил состав «Челси» в обен на Вильяма Галласа и доплатой в размере 5 миллионов фунтов,не без доли сканадала.Для «Челси» Эшли стал основным игроком на долгие годы,а в 2014,являясь запасным игроком «аристократов»,перешл в «Рому»,где за 2 года провел всего 11 матчей,сейчас же как и однофамилец Джо,играет в Америке,в бывшем клубе Робби Кина и Стивена Джеррарда «Лос-Анджелес Гэлакси»

Джо воспитанник клуба «Вест Хэм»,но всемирную популярность получил в «Челси».В его игре отмечают отличную технику,высокую скорость и дриблинг.К сожалению,в полной мере раскрыться помешали травмы.После «Челси» Джо пытался заиграть в «Ливерпуле»,отправлялся во французкий «Лиль» на год,возвращался в «Вестх Хэм»,пытался возрадиться в «Астон вилле»,но все тщетно.Сейчас же Джо выступает в США,привлекая зрителей своей знаменитой фамилией.

Стивен и Даррен Флетчер «Шеффилд Уэнсдей» «Вест Бромвич Альбион»

Стивен родился в английском городе Шрусбери,но имеет шотландское гражданство и является игроком сборной этой страны.Карьеру Стивен начинал тоже в Шотландии в клубе «Хиберниан».Долгое время выступал за «Сандерленд»но подвергался критике,результативностью нападающий не блистал. Пробовал себя во французком чемпионтае,в «Марселе»,но один мяч в 12 играх не впечатлило руководство.

Даррен добился гораздо большего, чем его однофамилец. Выиграл в составе «Манчестер Юнайтед» более 10 трофеев, включен в почетный список игроков сборной Шотландии по футболу. Еще Даррен выйграл самый важный матч в своей жизни, он победил болезнь, из-за которой пришлось прерывать профессиональную карьеру.Но успешно вернулся и сейчас играет за «Вест Бромвич Альбион» являясь капитаном.