Зрелище заказывали? Часть первая.

Сегодня решил пробежаться по самым зрелищным матчам, которые когда либо проходили в рамках Чемпионатов мира.

1. ЧМ-1954. Германия-Венгрия. Финал.

04.07.1954. Берн. Стадион «Ванкдорф», 62 472 зрителя. Судья: У. Линг (Англия).

Германия: Турек, Позипаль, Либрих, Кольмейер, Эккель, Май, Ран, Морлок, О. Вальтер, Ф. Вальтер (кап.), Шефер.

Венгрия: Грошич, Бузански, Лорант, Лантош, Божик, Закариаш, Цибор, Кочиш, Хидегкути, Пушкаш (кап.), М. Тот.

Голы: Пушкаш, 6 – 0:1, Цибор, 8 – 0:2, Молок, 11 – 1:2, Ран, 19 – 2:2, Ран, 84 – 3:2.

Ещё на групповом этапе встречались эти сборные и тогда немцы были биты, да как, счёт 8:3 говорит сам за себя... В финале Гербергер попытался противопоставить классу соперника порядок и организованность своей дружины. Пусть и не сразу, но в течении матча такая тактика сработала. Быстро поведя в счёте 2:0, уже третий раз на турнире, венгры успокоились и допустили две непростительных ошибки в обороне.... К 20-ой минуте на табло горели две двойки... В дальнейшем венгры атаковали и атаковали, но так и не смогли забить, зато это удалось сделать немецкой машине... «В футболе ничто не бывает нелогично, – вспоминал Пушкаш.– Футбол логичен на сто процентов. Да, мы были лучшей командой в мире, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы стать сильнейшей. Уже на первых минутах мы повели 2:0 и просто перестали играть, остановились, вспомнив о том, как легко нам далась победа над немцами в групповом турнире. А потом ещё и совершили две-три ошибки. Такого в финале чемпионата не прощают. И так мы были лучше, но немцы оказались сильнее — хотя бы психологически. Такое бывает в футболе...».

2. ЧМ-1966. Германия-Англия. Финал.

30.07.1966. Лондон. Стадион «Уэмбли», 98 000 зрителей. Судья: Г. Динст (Швейцария).

Англия: Бенкс, Коэн, Д. Чарльтон, Мур (к), Уилсон, Стайлз, Б. Чарльтон, Питерс, Болл, Хант, Хёрст.

Германия: Тилковски, Хёттгес, Шульц, Вебер, Шнеллингер, Беккенбауэр, Оверат, Халлер, Зеелер, Хелд, Эммерих.

Голы: Халлер, 12 – 0:1, Хёрст, 18 – 1:1, Питерс, 78 – 2:1, Вебер, 89 – 2:2, Хёрст, 101 – 3:2, Хёрст, 120 – 4:2.

Этот матч до сих пор обсуждают, и пытаются понять прав был Тофик Бахрамов, засчитывая гол Хёрста или нет. Но как бы там ни было, но Джеффри Хёрст стал первым и пока единственным игроком, который сделал хет-трик в финальном матче ЧМ. Ещё до начала чемпионата Альф Рамсей убеждал всех, что именно его дружина будет лучшей и не скупился на комплименты в адрес своих подопечных. А скептически настроенным журналистам он отвечал так: « Не ругайте меня сейчас. У вас будет время после чемпионата...». Возможно, Рамсей был прав и внушив своим игрокам, что те лучшие, они добились величайшего результат в истории Британского футбола..

3. ЧМ-1970. Германия – Италия. Полуфинал.

17.06.1970. Мехико, «Ацтека», 102444 зрителя.Судья: Ямасаки (Перу)

Германия: Майер, Фогтс, Шнеллингер, Пацке (Хельд, 63), Шульц, Беккенбауэр, Оверат, Зеелер, Грабовски, Мюллер, Лер (Либуда, 53)

Италия: Альбертози, Бурджник, Факетти, Чера, Росато (Полетти, 91), Бертини, Доменгини, Маццола (Ривера, 46), Бонинсенья, де Систи, Рива

Голы: Бонинсенья, 8 — 0:1, Шнеллингер, 90 — 1:1, Мюллер, 94 — 2:1, Бурньик, 98 — 2:2, Рива, 104 — 2:3, Мюллер, 110 — 3:3, Ривера, 111 — 3:4.

Что это был за матч! Все ждали от него многого, но не на столько. «В нём были две футбольные партии, – писал Филатов, – одна серьёзная, турнирная, и другая — партия-блиц. И так же, как в шахматах, первая заслуживает разбора, анализа, а вторая — азартная, полная риска, представила нам и футбол, и обе команды в совершенно ином, неожиданном свете». И действительно, если в основное время команды присматривались к друг другу, по сути ведя тактическую борьбу, то в дополнительное время выдали выдающийся спектакль с градом голов... И в этом футбольном триллере выжили итальянцы...

4. ЧМ-1978. Аргентина-Голландия. Финал.

25.06.1978. Буэнос-Айрес, «Ривер Плейт», 71483 зрителя. Судья: Гонелла (Италия).

Аргентина: Фильоль, Ольгин, Пасарелла, Л. Гальван, Тарантини, Ардилес (Ларосса, 65), Гальего, Луке, Ортис (Хаусман, 74), Кемпес, Бертони

Нидерланды: Йонгблуд, Портвлит, Крол, Брандтс, Янсен (Сюрбир, 72), Неескенс, Хан, В.ван де Керкхоф, Р.ван де Керкхоф, Реп (Наннинга, 59), Ренсенбринк

Голы: Кемпес, 38 — 1:0, Наннинга, 82 — 1:1, Кемпес, 105 — 2:1, Бертони, 116 — 3:1.

Один из самых ярких и запоминающихся финалов ЧМ. А для того чемпионата наверное самый яркий матч. Обе команды исповедовали атакующий футбол, по-этому финальная игра не могла не получиться. Голевые моменты сыпались один за другим. Но если аргентинцы работали, как единый механизм, то у голландцев не хватало лидера. Конечно, Хаан хороший игрок, но он явно не дотягивал до уровня Круиффа. «Сегодня мы показали и себе, и остальным, что можем завладеть Кубком мира, если сыграем как единая команда, – сказал Менотти. – Таков футбол. В финале, как все видели, борьба велась на встречных курсах. В дополнительное время мы смогли прибавить в скорости и дожать соперника...». Кстати, победа на этом первенстве планеты стала первой для Аргентины....

5. ЧМ-1982. Германия — Франция. Полуфинал.

08.07.1982. Севилья, «Санчес Писхуан», 70000 зрителей. Судья: Корвер (Нидерланды).

Германия: Шумахер, Кальц, К. Х. Фёрстер, Штилике, Бригель (Румменигге, 97), Дреммлер, Магат (Хрубеш, 73), Б. Фёрстер, Брайтнер, Литтбарски, Фишер

Франция: Эттори, Аморос, Боссис, Трезор, Жанвьон, Жиресс, Тигана, Женгини (Баттистон, 50; Лопес, 60), Платини, Рошто, Сикс

Голы: Литтбарски, 17 — 1:0, Платини, 26-пен — 1:1, Трезор, 92 — 1:2, Жиресс, 98 — 1:3, Румменигге, 102 — 2:3, Фишер, 108 — 3:3.

Серия пенальти: Жиресс – 0:1; Кальц – 1:1; Аморос – 1:2; Брайтнер – 2:2; Рошто – 2:3; Штилике – 2:3 (вратарь); Сикс – 2:3 (вратарь); Литтбарски – 3:3; Платини – 3:4; Румменигге – 4:4; Боссис – 4:4 (вратарь); Хрубеш – 5:4.

Это один из самых захватывающих матчей, что мне приходилось смотреть. Такие разные команды, техничная Франция против тактически организованной Германии. Здесь было всё и красивые голы, и воля к победе, и не засчитанные взятия ворот, чудовищное столкновение Шумахера и Баттистона и т.д. Матч получился на славу, что подтверждают слова капитана сборной Франции Мишеля Платини: «Кто не видел встречи Франция-ФРГ, тот не знает, что такое матч на первенство мира». Примерно с таким же восторгом описывает игру тренер французов Идальго: « Это был настоящий футбольный праздник... нет, у меня не хватает слов, чтобы описать подобную игру. Её надо видеть и ощущать!». Выложившись по максимуму в этом матче в финале немцы были серой тенью самих себя... Таков футбол...